انتقد إنفانتينو فطردوه.. فيفا يقيل أحد أكبر موظفيه بسبب ورطة كأس العالم!

وكان الشرارة التي أشعلت هذا الخلاف التنفيذي قرار لامور التحدث إلى وكالة أسوشيتد برس في أواخر يوليو، حيث أعرب عن مخاوف كبيرة بشأن المشروع المزعوم. وزعم لامور أن الرئيس لم يكن صادقًا تمامًا مع موظفي المنظمة فيما يتعلق بتداعيات الصفقة.

وادعى أن الموظفين قد "خُدعوا" من قِبل إنفانتينو بشأن تلك الخطة، التي كانت ستتيح للهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية طرح حصص في كأس العالم أمام الاستثمار الخاص.

ولم يتحفظ لامور في تقييمه لأسلوب القيادة المهيمن حاليًا على مقر الفيفا في زيورخ. وقال لوكالة أسوشيتد برس: "إنه مشروع شخص واحد. لا يجب فقط ألا يمضي هذا المشروع قدمًا... بل حان الوقت الآن ليطرح قادة كرة القدم السياسيون على أنفسهم الأسئلة الصحيحة ويتخذوا القرارات الصحيحة".

وقد فُسّرت هذه التصريحات على نطاق واسع على أنها تحدٍّ مباشر لسلطة إنفانتينو، مما خلق وضعًا لا يُحتمل بالنسبة للفرنسي داخل الفريق التنفيذي. وكان لامور مدركًا تمامًا للمخاطر المهنية المترتبة على تحديه العلني، مضيفًا: "إذا كان هذا يعني أنني سأفقد وظيفتي، فليكن".