انتقد آرني سلوت بشدة استخدام مدرب منتخب المجر لدومينيك زوبوسلاي، بعد أن ألمح رئيس ليفربول إلى رغبته في إراحة اللاعبين خلال مباريات المنتخبات الوطنية
دعوة "سلوت" لحماية اللاعبين
أعرب سلوت مؤخرًا عن قلقه بشأن الأعباء البدنية التي يتحملها فريقه، وحث مدربي المنتخبات الوطنية على مراعاة أحمال العمل التي يتحملها اللاعبون. ويحرص المدرب الهولندي بشكل خاص على حماية لاعبيه الأساسيين، ومنهم زوبوسلاي، من الإصابات التي يمكن تجنبها خلال فترة التوقف الدولي.
وفي حديثه لبرنامج "ماتش أوف ذا داي"، قال سلوت: "أعتقد أن اللاعبين بحاجة إلى الراحة أكثر من المدرب، لكن للأسف عليهم الاستمرار في اللعب. نأمل أن يدرك مدربو المنتخبات الوطنية أن العديد من لاعبي ليفربول قد لعبوا دقائق كثيرة. لكنني أعتقد أن الأندية الأخرى ربما كان بإمكانها إجراء تغييرات أكثر مما استطعت أنا هذا الموسم. لذا، نأمل أن يكون لدينا مدربو منتخبات وطنية لن يشركوهم في 180 دقيقة على مدار مباراتين".
روسي يرد على مدرب أنفيلد
رفض روسي اقتراحات سلوت ووصفها بأنها تدخل غير ضروري، مؤكدًا أن زوبوسلاي لا يزال عنصرًا أساسيًا في المباريات الودية المقبلة ضد سلوفينيا واليونان. وشدد المدرب الإيطالي على أنه لن يستبعد لاعب الوسط من التشكيلة لإرضاء متطلبات ليفربول، مشيرًا إلى أنه لا يعلق أبدًا على اختيارات سلوت الخاصة بفريقه.
وقال روسي لصحيفة "بليك": "لم أتحدث أبدًا مع سلوت شخصيًا. وبالتالي، لم يكن لي رأي في متى سيشرك مدرب ليفربول، على سبيل المثال، زوبوسلاي كمدافع. لكنني أتوقع منه أيضًا ألا يتدخل في عملي. إذا أراد دومينيك الراحة، فسأسمح له بذلك بالطبع. لكن الجميع يعلم مدى أهمية قميص المنتخب الوطني بالنسبة له بصفته قائد الفريق. ما يهمنا الآن هو إنهاء هاتين المباراتين بنتيجة جيدة".
زوبوسلاي في قلب الخلاف بين النادي والمنتخب
ينبع التوتر بين النادي والمنتخب الوطني من الجهد البدني الهائل الذي يبذله زوبوسلاي منذ انضمامه إلى «الريدز». تحت قيادة سلوت، أثبت اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا أنه أحد أكثر اللاعبين اجتهادًا في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتُظهر الإحصائيات في كثير من الأحيان أن لاعب «آر بي لايبزيغ» السابق يتصدر فريقه من حيث المسافة المقطوعة وعدد الانطلاقات عالية الكثافة، مما يجعله معرضًا بشكل كبير لخطر الإصابة بالإرهاق أو إجهاد العضلات خلال فترات الراحة في منتصف الموسم.
ضغوط شديدة على زوبوسلاي
تتجلى أهمية زوبوسلاي بالنسبة للريدز في حجم العمل الهائل الذي قام به هذا الموسم. فقد لعب 3848 دقيقة في 43 مباراة في جميع المسابقات مع ليفربول، وساهم في تسجيل 12 هدفاً وتقديم 8 تمريرات حاسمة. ويأتي هذا العبء البدني في مرحلة حاسمة، حيث يكافح ليفربول من أجل ضمان احتلال مركز ضمن المراكز الخمسة الأولى للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويحتل النادي حالياً المركز الخامس، متأخراً بخمس نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.