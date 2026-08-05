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علي سمير

طرابزون سبور التركي .. "كوبري الأهلي" وأغرب ملعب وكوكسال بابا ينتظر صلاح لإسقاط "هيمنة إسطنبول"

فقرات ومقالات
ترابزونسبور
محمد صلاح
بيشكتاش
فنربخشه
جلطة سراي
دوري السوبر التركي

حقائق مثيرة عن فريق صلاح الجديد

أخيرًا .. انتهى المسلسل، محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور التركي، بعد فترة من الشد والجذب، وأنباء عن انتقاله إلى بشكتاش أو دوري روشن السعودي.

الخطوة تبدو مفاجئة إلى حد كبير، النجم الذي رحل عن ليفربول بعد إنهاء عقده بالتراضي، ارتبط بعدة وجهات أفضل "من الناحية الرياضية"، ولكنه وافق في النهاية على رحلة طرابزون سبور.

النادي التركي ليس من كبار أوروبا، ولا حتى ضمن المرشحين المتوقيع للمنافسة على لقب الدوري المحلي الموسم القادم، لكنه ليس فريقًا عاديًا وهناك بعض العلامات المميزة التي تجعلنا نترقب رؤية صلاح بقميص فريقه الجديد.

بين التاريخ والحاضر والمستقبل، هناك جملة واحدة يرددها عشاق النادي وظهرت في الإعلان الرسمي لصفقة صلاح .. "أينما ذهبت، فهناك طرابزون"!


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    نادي الأناضول الذي تحدى الإمبراطورية

    طرابزون، هي مدينة تمتلك طبيعة خلابة فريدة من نوعها، ولكنها تعتبر رمزًا يجسد مقاومة مدن تركيا لهيمنة الأندية التابعة لمدينة إسطنبول على البطولات المحلية الكبرى وهي "جلطة سراي وبشكتاش وفنربخشه".

    الثلاثي سيطر على بطولة الدوري التركي بشكل كامل قبل موسم 1975/1976، قبل أن يأتي طرابزون للحصول على اللقب، ليكون أول فريق من خارج إسطنبول يحقق الدوري، مما ساهم في تغيير صورة كرة القدم في البلاد بشكل عام.

    النجاح جعل النادي جزءًا من الهوية المحلية للمدينة التي شهدت صراعات هائلة مع إسطنبول، بسبب سيطرة العاصمة التركية الاقتصادية والسياسية، وهنا ظهرت مقولة "نادي الأناضول الذي تحدى الإمبراطورية".

    الرقم 61 الذي قرر صلاح أن يرتديه، هو الذي تم اختياره للوحات السيارات الخاصة بالمدينة، حيث يحتفل عشاق الفريق في الدقيقة 61 من كل مباراة بالألعاب النارية والأهازيج الصاخبة، مما يفسر اختيار الدولي المصري الذي استغربه البعض في البداية.


    طرابزون مر بحقبة ذهبية مرعبة غير مسبوقة في تاريخه، بدأت في موسم 1975/1976 وحتى موسم 1983/1984، وخلالها نجح الفريق في الحصول على 6 ألقاب للدوري التركي دفعة واحدة، والمفارقة أن الفريق لم يحصل على اللقب مرة أخرى حتى موسم 2021/2022.

    وبالحديث عن الهيمنة، سنجد أن جلطة سراي أحكم سيطرته مؤخرًا بشكل كبير على الدوري التركي، بعد فوزه بآخر 4 ألقاب من البطولة، والمثير أن طرابزون كان آخر من حصد اللقب قبل بداية هذه الحقبة في 2022، فهل ينجح صلاح في إنهاء تربع النادي المنتمي للعاصمة إسطنبول على عرش الكرة المحلية من جديد؟!


    • إعلان
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    أحد أغرب ملاعب العالم

    النادي الذي تأسس في 1967 من دمج أربعة أندية من المدينة، يتمتع بواحد من أجمل الملاعب في أوروبا وأغربها على الإطلاق وهو ملعب "شينول جونيش" أو بابارا بارك.

    معقل طرابزون تم تشييده على أرض صناعية تم استصلاحها عن طريق ردم جزء من البحر الأسود في "أكياظي"، ويقع على بعد أمتار قليلة من البحر نفسه.

    وفقًا لموقع "StadiumD8" فإنه عند الجلوس في بعض الأماكن من المدرجات، يمكن رؤية البحر الأسود خلف أرضية الملعب، كما أنه يوفر حماية هائلة من الرياح والظروف الجوية الصعبة.

    وهناك جسر علوي بجوار هذا الملعب، يجعل بعض الجماهير تتمكن من رؤية المباريات بالوقوف عليه في الليل من خلال الأضواء الكاشفة، ولكن ليس بشكل كامل بسبب الهيكل الخارجي والمدرجات.


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    كوكسال بابا و3 نجوم سابقين

    من منا لا يعرف كوكسال بابا؟ صانع المحتوى التركي المعروف، الذي ينتمي لمدينة طرابزون، والذي يعتبر من أشد المشجعين المتعصبين للفريق الذي سيلعب له محمد صلاح.

    الشخصية الطريفة المحبوبة ظهر في أكثر من مناسبة وهو يرتدي قميص الفريق، كما تواجد في لقاءات تلفزيونية بطابع كوميدي من أجل التعبير عن عشقه لناديه المفضل.

    وفي الحقيقة، فإن كوكسال كان من أوائل من رحبوا بقدوم صلاح إلى ناديه، ونشر مقطع فيديو له وهو يرقص ويحتفل بهذه الصفقة عبر حسابه على موقع "إنستجرام".




    وبالمناسبة، صلاح ليس أول لاعب مصري في صفوف طرابزون، كان أولهم أيمن عبد العزيز لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، حيث لعب للفريق من يناير 2007 وحتى يوليو 2008، وخاض 55 مباراة سجل خلالها هدفين ولعب 10 تمريرات حاسمة.

    وأما سيد معوض، فقد انتقل من الإسماعيلي لطرابزون في فبراير 2008 ورحل بعدها في يوليو من نفس العام، دون تقديم أي بصمة، ليعتقد البعض أن الصفقة كانت مجرد "كوبري" تمهيدًا لانضمامه إلى الأهلي، بسبب صعوبة انتقال اللاعبين بشكل مباشر من الدراويش إلى منافسه المصري.

    وأخيرًا كان هناك محمود حسن تريزيجيه، الذي انضم لطرابزون من أستون فيلا في 2022، قبل الرحيل إلى الريان القطري في 2024، حيث خاض 76 مباراة سجل خلالها 25 هدفًا وصنع 16، وحصل مع الفريق على لقب السوبر التركي لموسم 2022/2023.

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  • Salah TrabzonsporGetty Images

    ماذا ينتظر صلاح في طرابزون سبور؟

    وبالنسبة للوضع الحالي الذي ينتظر صلاح في طرابزون سبور، سنجد أن الأوضاع لا تبدو مبشرة بشكل كبير من أجل المنافسة على البطولات الكبرى تحت قيادة المدرب فاتح تقي، حيث يغيب الفريق عن دوري أبطال أوروبا ويتواجد في المرحلة الفاصلة للدوري الأوروبي.

    أكثر الوجوه المألوفة لصلاح في طرابزون، هو الحارس الكاميروني أندريه أونانا، الذي اشتهر بالأخطاء الكارثية مع مانشستر يونايتد، وحاول الشياطين الحمر بشتى الطرق التخلص منه.

    وهناك أيضًا المدافع الصربي المعروف ستيفان سافيتش، الذي سبق له اللعب لمانشستر سيتي وفيورنتينا وأتلتيكو مدريد، قبل أن ينضم لطرابزون في 2024.

    وبخلاف هذا الثنائي مع صلاح، سنجد أن باقي العناصر الموجودة في الفريق مغمورة للغاية، وليست معروفة بالنسبة لعشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم.

    ولكن الشيء الإيجابي، هو أن طرابزون يأتي مباشرة في تصنيف الأندية التركية خلف جلطة سراي وفنربخشه، حيث احتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الموسم الماضي بـ69 نقطة، مقابل 74 لفنربخشه و77 لجلطة سراي الحاصل على اللقب.

    ربما لا يمتلك طرابزون فيكتور أوسيمين وليروى ساني ولا إيدرسون ولا ميسون جرينوود ولا إلكاي جوندوجان، ولكن الآن لديه صلاح، فهل يفعلها المصري وينهي سيطرة إسطنبول من جديد؟