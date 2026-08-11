الحياة مستمرة بعد صدمة ندياي .. ريان و"رجل الخطر" ومنبوذ ريال مدريد يمكنهم إنهاء أزمة الهلال

حُسمت القصة تمامًا بعدما قال إيلمان ندياي "لا" للهلال، ولفكرة الانتقال إلى دوري روشن السعودي، ليصبح الزعيم مضطرًا للعودة إلى نقطة الصفر من جديد للبحث عن صفقة جديدة.

الاختلاف في البداية، كان على التفاصيل المالية التي يطلبها إيفرتون، والمبلغ الذي أبدى الهلال استعداده لدفعه، ولكن الأمور أصبحت معقدة أكثر من ذلك بكثير، بسبب تردد ندياي بخصوص اتخاذ هذه الخطوة في مسيرته بالوقت الحالي.

إذن .. على الهلال أن يتخطى اسم ندياي وينساه تمامًا، ويفكر في خيارات أخرى يمكنها تقديم الإضافة المطلوبة لفريق المدرب سيموني إنزاجي بمركز الجناح الأيمن، خاصة بعد رحيل مالكوم المنتظر إلى الدرعية.

عثمان ديمبيلي كان الخيار الأول للزعيم قبل ندياي، لكن فكرة إخراجه من باريس سان جيرمان في ظل حالة الندرة في المواهب بأوروبا تبدو شبه مستحيلة، ونفس الأمر بالنسبة للبرازيلي رافينيا المتمسك دائمًا وأبدًا ببرشلونة، لذلك إليكم بعض المقترحات الواقعية ..



