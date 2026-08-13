أخبار الانتقالات | فولتيمادي يرفض "هراء برشلونة" وعرض سعودي رسمي للتعاقد مع تيجاني ريندرز!

قام نادي تشيلسي الإنجليزي، بمنح مهلة لأي طرف يريد التعاقد مع إنزو فيرنانديز لاعب الفريق، حتى الساعة الخامسة من يوم الغد، الجمعة، من أجل التقدم بعرض رسمي.

وقالت شبكة "سكاي سبورتس" إن تشيلسي يقدر إنزو بمبلغ 120 مليون جنيه استرليني، ولن يبيعه لمانشستر سيتي بأقل من هذا المبلغ.