فيديو | "تصريح جوارديولا أثبت فشل إنزاجي" .. الهلال في ورطة بسبب سوق الانتقالات والوليد بن طلال يفض الاشتباك!

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد كشف عن انتقال نسبة 70% من ملكية نادي الهلال إلى شركة المملكة القابضة، التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال، في إبريل الماضي.
وعلى مستوى الفريق الأول، فرغم أن سيموني إنزاجي حقق معه مشوارًا تاريخيًا في النسخة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية، بالنظام الموسّع، في نسخة "2025"، بالتأهل إلى ربع النهائي، بعد التعادل مع ريال مدريد وإقصاء مانشستر سيتي من دور الـ16، إلا أن أداء الزعيم على مدار موسم 2025-2026، صاحبه الكثير من الانتقادات تجاه المدرب الإيطالي، بسبب طريقته الدفاعية.
وجاءت نتائج الهلال في الموسم الماضي على النحو التالي..
* الفوز بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على الخلود في النهائي.
* احتلال المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن، برصيد 84 نقطة، وبفارق نقطتين عن النصر "البطل".
* الخروج من دور الـ16 في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة أمام السد القطري بركلات الترجيح، إثر التعادل بنتيجة (3-3)، في الوقت الأصلي.
* الانسحاب من بطولة كأس السوبر السعودي، وقرار بحرمانه من المشاركة في النسخة الجديدة.
وطبقًا لذلك، فإن الهلال في انتظار روزنامة ثقيلة في موسم 2026-2027، حيث يشارك في ثلاث بطولات مختلفة؛ ما بين دوري روشن، كأس الملك، دوري أبطال آسيا للنخبة، علمًا بأن الموسم الجديد سيشهد الكثير من التوقفات؛ بسبب مشاركة المنتخب السعودي في بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا 2027.
وكان الهلال قد خاض معسكرًا خارجيًا في النمسا، من أجل التحضير للموسم الجديد، حيث حقق فوزين على شتورم جراتس بنتيجة (2-1) وماميلودي صنداونز (2-0)، فيما تلقى خسارة أمام مولودية الجزائر (0-2)، وتعادل مع الأهلي القطري (3-3).
وحسم الهلال رسميًا، تعاقده مع الجناح الأيسر الهولندي كريسنسيو سامرفيل، بالإضافة إلى محمد محزري، محمد الصرنوخ، صبري دهل، محمد العويس، عبد الله العنزي، نواف الحبشي، بينما كشف عن رحيل ماركوس ليوناردو إلى أياكس، وكذلك مغادرة محمد القحطاني للقادسية وعبد الله رديف نحو الأهلي "في صفقة انتقال حر"، فضلًا عن إعارة عبد الركيم دارسي وعبد الله الزيد إلى أبها والدرعية.