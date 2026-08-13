بسبب رودري ومورينيو .. كامافينجا يرفض الانتقال إلى مانشستر يونايتد رغم ترحيب ريال مدريد

لا يزال «الشياطين الحمر» يبدون اهتمامًا كبيرًا بلاعب خط وسط ريال مدريد كامافينجا، مع اقتراب فترة الانتقالات الصيفية الحالية بسرعة من نهايتها.

ولا يزال اللاعب الدولي الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا أحد الأهداف الرئيسية لكارريك لتعزيز صفوف خط الوسط.

ومع ذلك، واجه عملاق الدوري الإنجليزي الممتاز عقبة كبيرة ومحبطة في سعيه هذا. وفقًا لخبير الانتقالات فابريتسيو رومانو، اتصل مانشستر يونايتد رسميًا بممثلي اللاعب في يوليو لاستطلاع مدى إمكانية انتقاله الفوري.

ولسوء حظ الفريق الإنجليزي، قوبل هذا الاتصال برفض قاطع. ولا يزال كامافينجا مركزاً تماماً على مسيرته في إسبانيا، على الرغم من أن النادي المدريدي يقدر قيمة صفقة بيعه المحتملة هذا الصيف بنحو 40 مليون يورو، وفقاً للتقارير.