فيديو | "إنزاجي يتحمل المسؤولية" .. الكشف عن حقيقة انتقال كريم بنزيما إلى الدرعية!

تحدث موقع "365Scores" عن السيناريو الذي وضعه الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لعملاق الرياض الهلال؛ بخصوص مستقبل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم.

هذا السيناريو حسب ما ذكره الموقع بخصوص مستقبل بنزيما مع الفريق الهلالي، هو:

أولًا: قيده "محليًا وآسيويًا" بشكلٍ طبيعي؛ حال الفشل في التعاقد مع مهاجم عالمي كبير، خلال الميركاتو الصيفي.

ثانيًا: قيده "آسيويًا" فقط؛ حال التعاقد مع مهاجم عالمي كبير في الميركاتو الصيفي، وعدم وصول عروض خارجية له - أي بنزيما -.

ثالثًا: بيع السنة المتبقية من عقده؛ حال التعاقد مع مهاجم عالمي كبير في الميركاتو الصيفي، ووصول عرض خارجي ما له - أي بنزيما -.

بمعنى.. شروط بقاء بنزيما مع الهلال، في الموسم الرياضي القادم 2026-2027؛ هي عدم وصول عرض خارجي للتعاقد معه، وفشل الزعيم نفسه في ضم مهاجم عالمي كبير.



