بعد "ورطة الرحيل عن برشلونة" .. مانشستر يونايتد يرفض 6 عروض "مُحرجة" لضم راشفورد

تدخل راتكليف، أحد مالكي نادي مانشستر يونايتد، لمنع راشفورد من الانضمام إلى أحد منافسي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف، وفقًا لصحيفة «ذا ميرور».

وقد عاد المهاجم البالغ من العمر 28 عامًا إلى كارينجتون لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد بعد فترة إعارة قضاها في برشلونة، لكن مستقبله على المدى الطويل في أولد ترافورد لا يزال قاتمًا للغاية.

ورغم أن راتكليف يُقال إنه حريص على إزالة راشفورد من قائمة رواتب النادي، إلا أنه لا ينوي تعزيز صفوف المنافسين المحليين المباشرين من خلال الموافقة على انتقاله إلى أندية مثل Nرسنال أو مانشستر سيتي أو ليفربول

ولا تقتصر هذه القيود على الانتقالات الدائمة فحسب، حيث يُقال أيضًا إن راتكليف قد رفض عروضًا للإعارة من أندية مثل تشيلسي وأستون فيلا وتوتنهام هوتسبير.

ويخشى مجلس إدارة مانشستر يونايتد من أن يلعب راشفورد دورًا حاسمًا في مساعدة أحد المنافسين على حجز مقعد في دوري أبطال أوروبا، وهو سيناريو سيُعتبر «محرجًا» من قبل كبار مسؤولي النادي.



