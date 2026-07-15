أهم صفقات اللاعبين هذا الأسبوع | الضربات تتوالى في مانشستر وصفقة مفاجئة لآرسنال وجرينوود يتجاهل مدريد

سيظل كالوم ويلسون لاعبًا في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد أن اتفق على الانتقال إلى برينتفورد عقب هبوط وست هام إلى دوري تشامبيونشيب.

ومن المرجح أن يلعب ويلسون، الذي غالبًا ما كان يشارك كبديل مؤثر مع فريق «الهامرز»، دورًا مشابهًا كبديل لإيجور تياجو، بعدما وافق على توقيع عقد مدته 12 شهرًا مع ناديه الجديد.