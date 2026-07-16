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Endrick(C)Getty Images
معتز الجمال و علي سمير

نحو تشكيل ثلاثية يحلم بها جاسبيريني .. روما يلجأ لمورينيو لإقناع إندريك بالانتقال لصفوفه!

انتقالات
إندريك
أليخاندرو جارناتشو
كريسينسيو سامرفيل
روما
ريال مدريد
وست هام
تشيلسي
الدوري الإيطالي
الدوري الإسباني

اهتمام متزايد بالمهاجم البرازيلي

سرّع نادي روما وتيرة خططه الانتقالية الصيفية بشكل كبير من خلال محاولة طموحة للغاية لضم مهاجم ريال مدريد إندريك.

ويسعى النادي الإيطالي بنشاط إلى تشكيل خط هجوم جديد وقوي تحت قيادة جيان بييرو جاسبيريني، على أمل أن يشكل الشاب البرازيلي ثنائيًا هجوميًا مع جناحي الدوري الإنجليزي الممتاز كريسينسيو سمرفيل وأليخاندرو جارناشو في الموسم الجديد.

  • روما يسعى إلى استعارة إندريك

    وفقًا لصحيفة «إيل ميساجيرو» الإيطالية، يبحث نادي روما بجدية عن صفقة إعارة لمهاجم ريال مدريد إندريك. ويرغب جاسبيريني في الحصول على بديل موثوق لدونييل مالين، الذي وقع مؤخرًا عقدًا طويل الأمد مع النادي هذا الصيف.

    ولا يتناسب أرتيم دوفبيك مع خطط جاسبيريني، مما دفع الفريق الذي يلعب في الدوري الإيطالي إلى استهداف اللاعب البرازيلي.

    وعاد إندريك مؤخرًا إلى إسبانيا عقب فترة إعارة قضاها في صفوف ليون، حيث سجل ثمانية أهداف في 21 مباراة.

    ومنذ انضمامه إلى ريال مدريد في يوليو 2024، سجل سبعة أهداف في 40 مباراة، ولم يثبت نفسه بالشكل الكافي في سانتياجو برنابيو.

    ويعتقد نادي روما أن المدرب السابق جوزيه مورينيو، الذي يتولى حاليًا تدريب ريال مدريد، يمكنه تقديم مساعدة حاسمة في إقناع اللاعب الشاب بالانتقال إلى إيطاليا.


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  • cm grafica summerville 2026 16 9Getty Images

    ظهور سمرفيل كهدف رئيسي

    إلى جانب سعيه للتعاقد مع إندريك، أحرز روما تقدماً ملحوظاً فيما يتعلق بسمرفيل. فقد التقى المدير الرياضي توني داميكو أمس بممثلي اللاعب لمناقشة إمكانية انتقاله.

    وكان سمرفيل قد انضم إلى وست هام مقابل 29.3 مليون يورو في أغسطس 2024 بعد فترة رائعة قضاها مع ليدز.

    ومنذ انتقاله إلى لندن، سجل ثمانية أهداف في 56 مباراة، وينتهي عقده الحالي في يونيو 2029 وهناك اهتمام من عدة أندية بضمه.

    المفاوضات كانت صعبة في البداية، لكن المهاجم خفف من مطالبه المتعلقة بالراتب. ويرفض نادي روما تجاوز سقف الرواتب المحدد عند 4 ملايين يورو في الموسم، ولن يقدم عروضاً تتجاوز 40 مليون يورو، لكنه لا يزال واثقاً من نجاح الصفقة بعد المحادثات الأولية الإيجابية.

  • تشيلسي يرفض العرض الأول المقدم لضم جارناشو

    في حال فشل صفقة سمرفيل، حدد نادي روما أليخاندرو جارناشو كبديل متميز. وقد تواصل النادي بالفعل مع تشيلسي لتقديم عرض بشأن اللاعب الأرجنتيني، الذي يمتد عقده حتى يونيو 2032.

    انتقل جارناشو إلى ستامفورد بريدج في أغسطس 2025 مقابل 46.2 مليون يورو بعد تألقه مع مانشستر يونايتد، حيث سجل 26 هدفًا في 144 مباراة.

    وقد خاض منذ ذلك الحين 43 مباراة مع تشيلسي، وسجل ثمانية أهداف. وقدم روما عرضًا أوليًا يتضمن رسوم إعارة بقيمة 5 ملايين يورو مع التزام بالشراء مقابل 35 مليون يورو في حال استيفاء شروط محددة.

    ومع ذلك، رفض «البلوز» هذا العرض الأولي. وفي الوقت نفسه، عرض روما أيضًا 30 مليون يورو بالإضافة إلى بند يمنحه 10 في المائة من قيمة أي صفقة بيع مستقبلية لجناح ستراسبورج دييجو موريرا.

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  • Gian Piero Gasperini RomaGetty Images

    ما هو مستقبل فريق روما؟

    لقد غير نادي روما مساره بشكل كبير ويطمح في إحداث طفرة بصفوفه، وعليه الآن انتظار الرد النهائي من سمرفيل قبل تقديم عرض رسمي. وفي الوقت نفسه، سيواصل النادي تقييم جدوى جلب إندريك إلى إيطاليا.

    ومع اقتراب مباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد بسرعة، يأمل غاسبيريني في ضم تعزيزاته الهجومية الجديدة بسرعة لإنهاء استعداداته التكتيكية إلى جانب مالين.