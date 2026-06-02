إبراهيما كوناتي إلى ريال مدريد .. فرصة الاتحاد الضائعة و"دواء برشلونة" الذي خطفه مورينيو وفلورنتينو بيريز!

صفقة رابحة للميرينجي

فعلها ريال مدريد من جديد! صفقة مجانية من العيار الثقيل على أعتاب النادي الإسباني، بطلها هو المدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول، الذي صدم الجميع بقرار عدم تجديد عقده.

اهتمام ريال بصاحب الـ27 سنة ليس سرًا، الميرينجي تربص به منذ فترة لإقناعه بتجاهل عرض التجديد لليفربول، في سيناريو مشابه لما حدث مع كيليان مبابي وأنطونيو روديجر ودافيد ألابا وغيرهم من النجوم.

البعض ظن أن ريال صرف النظر عن الصفقة، وأن الريدز اقتربوا كثيرًا من تجديد عقد الفرنسي، لتأتي القنبلة المدوية مع بداية الميركاتو الصيفي، بتغريدة من الصحفي فابريتسيو رومانو عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

رومانو قال:"ريال مدريد توصل لاتفاق نهائي مع إبراهيما كوناتي، عقد مدته 4 سنوات ينتظر ترشيح فلورنتينو بيريز كرئيس للنادي حتى يتم التوقيع عليه، اللاعب وضع العروض السعودية قيد الانتظار".


    هذا ما يُريده مورينيو

    صفقة كوناتي ليست وحدها التي تنتظر إعادة ترشيح فلورنتينو بيريز كرئيس لريال مدريد، أيضًا جوزيه مورينيو، المدرب البرتغالي اتفق على كل شيء مع الميرينجي بعد الموسم الذي قضاه مع بنفيكا.

    البرتغالي يعود لسانتياجو برنابيو وهدفه الأول هو إرساء النظام والقضاء على الفوضى التي اجتاحت أرجاء النادي خلال فترتي ألفارو أربيلوا وتشابي ألونسو، وإن كنت تعرف مورينيو جيدًا، لما استغربت أن صفقته الأولى ستكون في قلب الدفاع!

    الخط الخلفي للفريق يمر بأسوأ حالاته، دين هاوسن لم يقدم المستوى المطلوب وتم استبعاده من قائمة لويس دي لا فوينتي المشاركة في كأس العالم، و"الزجاجي" إيدير ميليتاو لا يمكن الاعتماد عليه، وهناك شكوك حول أنطونيو روديجر وراؤول أسينسيو، بينما غادر ألابا الفريق تمامًا.

    لذلك كان من الضروري التعاقد مع مدافع، وهي أولوية قصوى لمدرب مثل مورينيو، الذي لطالما قال في أغلب تصريحاته، إن الدفاع المميز هو المفتاح الأهم وراء تكوين أي فريق قوي.

    وسبق أن قال المخضرم في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس":هناك العديد من المبادىء في كرة القدم، بعضها يجب أن يكون ثابتًا لا يتغير، من ضمنها هو الدفاع المتكتل وتضييق المساحات".

    المثير أن كوناتي ليس الخيار الدفاعي الوحيد لمورينيو فور قدومه، الصحفي "ديفيد أورنستين" قال أيضًا إن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع دينزل دومفريس مدافع إنتر لدعم مركز الظهير الأيمن.

    كوناتي إلى ريال مدريد .. لماذا؟

    قبل كل شيء، من الصعب القول إن كوناتي صفقة من اختيار مورينيو أو أنه الشخص الذي طلب التعاقد معه في المقام الأول، لأن بيريز أراد الفرنسي قبل الحديث عن قدوم البرتغالي كصفقة من العيار الثقيل.

    اللاعب كان يسير نحو اتجاه التجديد مع ليفربول، ماذا تغير؟ هل تحدث ريال مدريد مرة أخرى معه بعدما صرف النظر عن فكرة ضمه؟ أمر غير واضح، أم قرر كوناتي الرحيل لخوض تجربة جديدة بعيدًا عن أجواء الريدز المتوترة برحيل أرني سلوت ومحمد صلاح مع قدوم أندوني إيراولا؟ بيئة ريال لا تختلف كثيرًا عما يحدث في أنفيلد!

    المهم .. هو أن كوناتي صفقة مميزة لأي فريق ينتقل له، وإضافة قوية للغاية ستمثل تحسينًا واضحًا في الجودة الدفاعية لدى ريال مدريد، بسبب الخصائص التي يمتلكها اللاعب.

    الطول الفارع الذي يبلغ 1.90 متر، يجعل كوناتي مميزًا في التعامل مع الكرات الهوائية، ولكنه لا يقلل من سرعته، بل يعتبر الفرنسي أحد أبرز المدافعين في العالم، فيما يتعلق بالدفاع في المساحات المفتوحة والركض خلف المهاجمين والتصدي للتحولات.

    وهي ميزة ستفيد مورينيو لو أراد الاعتماد على الدفاع المتقدم مثلما يفعل نظيره هانزي فليك في برشلونة، كما يعتبر كوناتي أحد أصعب المدافعين من حيث المراوغة والمرور منه على الإطلاق.

    وتأتي هذه الخاصية لتثير السؤال الصعب، ألم يكن من الأفضل لبرشلونة محاولة التعاقد مع كوناتي كخيار أسهل وأقل تكلفة من أليساندرو باستوني؟ خاصة وأنه يناسب فلسفة فليك التي تسببت في مشاكل دفاعية للفريق.

    والشيء المبهر في الفرنسي، هو أنه يجيد قطع الكرة دون ارتكاب الكثير من الأخطاء، بل يعتمد على استخدام جسده بطريقة مثالية تمكنه من قطع الكرة بطريقة غير عدوانية في التعامل مع الخصم.

    ويضاف إلى ذلك جودة التمرير التي يتمتع بها في مراحل بناء الهجمة، ولكن بشرط ألا يكون ذلك أثناء تعرضه للضغط العالي والعنيف أمام الفرق الهجومية، وهنا يبرز العيب الأكبر لكوناتي، والذي أوقعه في الكثير من الأخطاء خاصة في الموسم الأخير 2025/2026.

    وفي الحقيقة .. سواء طلبه مورينيو أم لا، كلها صفات أرادها البرتغالي الذي لا يهتم كثيرًا بالعيب الأخير، حيث سبق أن قال في تصريحات نشرتها صحيفة "جارديان" في 2016:" بعض المدافعين يعتقدون أن الخاصية الأهم لدى اللاعب الآن في الكرة الحديثة هي البناء من الخلف ولكن هذا غير صحيح".

    وأضاف:"الشيء الأهم بالنسبة لي، هو أن تدافع جيدًا قبل كل شيء، وهذا ما أحبه في فيل جونز، إنه يستمتع باللعب كمدافع وهذا ما يهمني، بعدها يمكنه إضافة ميزة المشاركة في عملية بناء الهجمة".

    إذن .. كوناتي هو الخيار المثالي لمورينيو سواء بعيوبه أو مميزاته، ولكن هناك الاتحاد السعودي، الفريق الذي كان في أشد الحاجة له!

    ضربة لثورة العميد المنتظرة

    موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي قال مؤخرًا إن الاتحاد السعودي يريد التعاقد مع كوناتي، بعد الموسم العصيب "الصفري" الذي عاشه العميد تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو.

    كوناتي كان فرصة ذهبية للاتحاد، نحو ثورته المنتظرة للتعافي من كل الكوارث التي حدثت له على مدار الموسم المنصرم 2025/2026، نظرًا لما يتمتع به اللاعب من جودة وخبرة وصفات قيادية وأيضًا عقلية الفوز بالبطولات.

    دفاع الاتحاد ظهر كواحد من أضعف خطوطه في الموسم الأخير، حيث يعتبر دانيلو بيريرا هو العنصر الأبرز والأهم في مركز قلب الدفاع، ومعه الثنائي يان كارلو سيميتش وأحمد شراحيلي مع الاعتماد أحيانًا على فابينيو نجم وسط الفريق، وهذا لا يكفي للمنافسة على البطولات الكبرى في ظل صعود النصر بقوة مع الجودة التي يمتلكها الهلال والأهلي.

    إبراهيما كوناتي قرر إيقاف المفاوضات مع أي طرف سعودي، مما يجعله بمثابة "الفرصة الضائعة" التي كان من الممكن أن تصبح بمثابة حجر الأساس لمشروع قوي يعيد العميد إلى سابق عقده.


    ماذا عن ليفربول؟

    بعد الإنفاق الضخم للنادي الإنجليزي الصيف الماضي، وفشل ذلك في فرض السيطرة على البريميرليج عقب الحصول على اللقب مع المدرب أرني سلوت، يبدو أن الريدز على وشك "الغربلة" في صفوفه بالميركاتو الحالي.

    سلوت رحل، ومعه محمد صلاح، والآن إبراهيما كوناتي سيترك النادي سواء لريال مدريد أو الاتحاد أو غيرهما، مما يعني أن ليفربول سيدخل في مرحلة ثانية من التغيير مع مدربه الجديد أندوني إيراولا.

    الخيارات الدفاعية لليفربول أصبحت محدودة الآن، المتخبط فيرجيل فان دايك، والوافد الجديد جيريمي جاكيه، الذي يستعد لإنهاء رحلته مع ستاد رين تمهيدًا للانتقال إلى ملعب أنفيلد هذا الصيف بـ63.60 مليون يورو.

    هل جاكيه هو البديل المباشر لكوناتي في ليفربول؟ أمر وارد، خاصة أن النادي يمتلك أيضًا النجم الشاب جيوفاني ليوني الذي لم يستطع إثبات نفسه في موسمه الأول بسبب الإصابة، مع المهمش جو جوميز.

    من المستحيل أن يعتمد ليفربول على هذه الخيارات فقط، خاصة وأن جاكيه وليوني لا يتمتعان بالخبرة الكافية في البريميرليج، والتعويل عليهما سيكون مجازفة غير محسوبة، لذلك سيواصل النادي بحثه عن خيار دفاعي آخر لخلافة كوناتي.

    الأقاويل انتشرت في الفترة الأخيرة حول نيكو شلوتربيك نجم بوروسيا دورتموند، ميكي فان دي فين لاعب توتنهام، إليا زابارني من باريس سان جيرمان، جويل أوردونيز قلب دفاع كلوب بروج.

    جميعهم ليسوا بنفس قوة كوناتي، لكن شلوتربيك وميكي فان دي فين، يمكنهما التفوق عليه لو نجح إيراولا في خلق التوليفة الدفاعية للريدز التي تعيد الفريق إلى أفضل مستوياته من جديد.