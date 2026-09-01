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Julian AlvarezGoal Only \ GFX
علي سمير

لا تنتظر من حلم بريال مدريد وارتدى قميصه .. خوليان ألفاريز ليس أسيرًا في أتلتيكو و"المصلحة" دفعته نحو برشلونة

فقرات ومقالات
مقال رأي
خوليان ألفاريز
برشلونة
أتلتيكو مدريد
دييجو سيميوني
هانسي فليك
الدوري الإسباني
آرسنال
باريس سان جيرمان

المهاجم الأرجنتيني سيبقى في أتلتيكو وبرشلونة تعاقد مع جابرييل جيسوس، فهل يعود النادي الكتالوني له في المستقبل؟

"سننتظرك يا ألفاريز .. سنعود من أجلك .. يومًا ما سنحررك من سجن أتلتيكو مدريد" .. عبارات درامية مبالغ فيها خرجت بها بعض جماهير برشلونة من أجل مواساة النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز بعد فشل انتقاله للنادي الكتالوني.

اللاعب جعل الأمور واضحة من بداية فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2026/2027، بأنه سينتقل لبرشلونة فقط، وليس مهتمًا بأي مفاوضات مع طرف آخر، لأن النادي الكتالوني هو حلمه الوحيد.

باريس سان جيرمان كان يريد ضمه ولكنه انسحب فورًا واتجه نحو فيران توريس من برشلونة، بينما اختار آرسنال الصبر حتى الأيام الأخيرة، ليجد نفس الإجابة "لا، فقط برشلونة".

ونظرًا للطبيعة العاطفية لأغلب المشجعين في مختلف أنحاء العالم، كان من المتوقع أن تجعل تلك الكلمات وهذا الموقف من ألفاريز بطلًا شعبيًا لعشاق برشلونة في كل مكان، لأنه رفض الجميع من أجل ارتداء قميص كيانهم المفضل.

وهو أمر طبيعي وعادي، لأن البعض ينظر للقصة من جانب واحد فقط، ويعتقد أن اختيار اللاعب لناديه يضعه ضمن "فئة المشجعين" متناسيًا أن الجميع يبحث عن مصلحته قبل أي شيء في هذه اللعبة التي تحولت إلى صناعة قبل أي شيء آخر!


  • 훌리안 알바레스 (Julian Alvarez)Getty Images

    في البداية .. لماذا يريد ألفاريز الرحيل؟

    النجم الأرجنتيني كان مُهمشًا مع مانشستر سيتي، يلعب على فترات متفاوتة بسبب وجود إرلينج هالاند، ولكن الجميع كان يعرف مدى جودته وعلى رأسهم المدرب المعروف لنا جميعًا، ابن بلده، دييجو سيميوني!

    "مصلحة" ألفاريز وقتها كانت الوصول إلى مدريد من بوابة أتلتيكو، فريق طموح يحاول المنافسة على البطولات ومزاحمة ريال وبرشلونة، يشارك في دوري أبطال أوروبا ويصل لمراحل متقدمة بصفة منتظمة، لذلك لا مانع من الانضمام له في صفقة تصل إلى 95 مليون يورو.

    خوليان أصبح "واجهة" لمشروع أتلتيكو مدريد منذ وصوله في 2024، وتطور كثيرًا مع سيميوني وتحول إلى مهاجم من طينة الكبار، وسجل 49 هدفًا وصنع 17 في 107 مناسبة بقميص الفريق الإسباني، ليصل الأمر إلى اعتقاد البعض بأن صفاته كلاعب كرة قدم أصبحت أفضل بكثير من هالاند من حيث المراوغة والقدرة على الاختراق والتعامل مع الكرة والتحرك بدونها، وإن كان النرويجي يتفوق عليه في الشراسة التهديفية.

    رغم كل ما فعله أتلتيكو لألفاريز، إلا أن اللاعب الذي يرتبط بعقد مع النادي حتى 2030، أدرك أن "مصلحته" الآن ليست مع النادي المدريدي، لأن الفريق يتراجع باستمرار ويفقد بريقه سنة تلو الأخرى، وأصبح بعيدًا عن المنافسة على البطولات الكبرى.

    ريال مدريد ابتعد كثيرًا عن جاره في العاصمة الإسبانية، بعد قدوم جوزيه مورينيو وإبرام تعاقدات مميزة ليمتلك الفريق مجموعة تتفوق بكثير على أتلتيكو، يقودها كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور ومارك كوكوريلا وإبراهيما كوناتي ويان ديوماندي وغيرهم.

    وعلى الجانب الآخر هناك برشلونة، بطل الدوري الإسباني مرتين متتاليتين، والذي يتمتع بالعديد من المواهب بفريقه مثل لامين يامال وبيدري وجافي ورافينيا وأنتوني جودرون وغيرهم، إذن من المنطقي الذهاب إلى أي منهما للعودة إلى منصات البطولات.

    خوليان حصد الدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الأوروبي والدرع الخيرية مع مانشستر سيتي، ومن غير المنطقي أن يتذوق طعم الألقاب ويعتاد على العيش من دونها، خاصة وأن عمره 26 سنة وهو في أفضل مراحل مسيرته.

    ولذلك كان عليه التغيير، ليس عشقًا في برشلونة، بل لأن النادي الكتالوني هو المكان الأنسب له للعديد من الأسباب سواء داخل أو خارج الملعب!

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  • Julian AlvarezGetty Images

    الوجهة المثالية .. برشلونة

    رغم تقديم ريال مدريد لعرض قيمته 150 مليون يورو لضم ألفاريز، إلا أن الأغلبية تعرف جيدًا النية وراء هذا العرض، وهي رغبة فلورنتينو بيريز رئيس الميرينجي في رفع قيمة اللاعب وتعجيز برشلونة عن ضم اللاعب بسبب الظروف المالية للنادي الكتالوني الذي اكتفى بعرض يصل إلى 100 مليون يورو فقط!

    ريال يمتلك كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وغيرهما، وانتقال ألفاريز للميرينجي ليس في صالح أحد، النادي ذاق الأمرين مع الثنائي الفرنسي والبرازيلي بسبب عدم تفاهمهما، وقدوم الأرجنتيني لن يفيده حتى لا يعيد تجربة الجلوس على الدكة مثلما حدث مع هالاند في مانشستر سيتي.

    إذن هنا كان أمامه آرسنال وباريس سان جيرمان، والنادي الفرنسي انسحب مبكرًا لأن اللاعب أبدى تمسكه ببرشلونة، بينما استمر المدفعجية في السباق دون مبرر لتكون الإجابة عليهم هي "لا" مرارًا وتكرارًا.

    العديد من التقارير الإنجليزية وعلى رأسها موقع "ذا أثلتيك" صاحب المصداقية العالية، قالت إن مشكلة ألفاريز ليست آرسنال على وجه التحديد، بل فكرة الانتقال بعيدًا عن إسبانيا، وصعوبة قدوم عائلته للعيش معه في إنجلترا، والإجراءات المعقدة التي يحتاجها الأرجنتيني لضمان بقاء جميع أفراد أسرته بجواره.

    وهنا يدفعنا نحو السؤال الأهم : لو لم تكن هذه المشكلة موجود، كيف سيكون موقف ألفاريز وقتها؟ هل سينضم إلى آرسنال أو باريس سان جيرمان؟ باعتبارهما الأكثر قدرة على تحمل التكاليف المالية لصفقة انتقاله.

    الإجابة على الأرجح هي "نعم" لأن وقتها كان سيلعب لصالح بطل الدوري الإنجليزي الذي يعتبر من أفضل المشروعات في أوروبا تحت قيادة ميكيل أرتيتا، وربما باريس سان جيرمان الحاصل على دوري أبطال أوروبا مرتين، ويلعب كرة قدم مميزة ومبهرة مع المدرب لويس إنريكي.

    التقارير الصحفية أكدت أن ألفاريز ليس مشكلته آرسنال على وجه التحديد، بل الإجراءات اللوجستية الخاصة بنقل عائلته إلى إنجلترا، خاصة وأن اللاعب لا يحب الابتعاد كثيرًا عن أسرته، ومن غير الواضح إن كان هذا السبب أيضًا وراء رفضه لباريس، لإمكانية مواجهته نفس المشكلة في فرنسا أم لا، ولكن تلك المعطيات تؤكد أن البقاء في إسبانيا يمثل ضرورة مُلحة لخوليان.

    ولذلك برشلونة كان الوجهة المثالية : البقاء في إسبانيا وهي دولة تتحدث لغته الأم "الإسبانية"، زوجته وباقي أفراد عائلته بجواره ومعه لذلك سيشعر وكأنه في منزله وليس بعيدًا عن وطنه، مع اللعب للنادي الكتالوني الذي يقدمه كرة جذابة مع هانزي فليك ونجوم بحجم لامين يامال ورافينيا وبيدري وجافي وغيرهم، بالإضافة إلى أسلوب يناسب لعبه، مع المنافسة على كافة البطولات وربما الحصول على الكرة الذهبية في المستقبل.

    إذن جميع أركان مبدأ "المصلحة" تتحقق في برشلونة، تمامًا مثلما ينطبق على ريال مدريد لو لم يكن هناك كيليان مبابي حتى يضمن اللاعب المشاركة كأساسي في مركز المهاجم الصريح.

    هنا ستظهر العاطفة .. من المستحيل أن يلعب ألفاريز لريال مدريد لأنه يعشق برشلونة منذ طفولته!

  • Atletico de Madrid v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ماذا لو أخبرتك بأنه لعب لريال مدريد بالفعل؟

    إن لم تكن تعرف بالفعل، فالقصة تعود إلى عام 2011، قبل انتقاله في وقت لاحق إلى أتاليا ثم ريفر بليت، عندما كان عمر ألفاريز 11 سنة، حيث حصل على فرصة قضاء فترة معايشة في ريال مدريد، بتوصية من بييرو فوليا، مكتشف المواهب الأرجنتيني، الذي كانت تربطه علاقات وثيقة بالنادي الإسباني.

    فوليا كان من أوائل من شاهدوا موهبة ألفاريز، واختبره مع ريفر بليت وبوكا جونيورز قبل إرساله إلى ريال مدريد، ليخضع لبعض الاختبارات والمشاركة في مباريات ودية مع فرق الناشئين.

    موهبة ألفاريز كانت واضحة للجميع، اللاعب شارك في بطولة ودية فاز بها الميرينجي، بل تألق في مباراة مصغرة أمام برشلونة، لتصبح كل الطرق ممهدة لانتقاله بشكل رسمي لفرق الشباب.

    ولكن اللوائح منعت ألفاريز من هذه الخطوة، بسبب القيود المفروضة على اللاعبين الأجانب القصر، وكان على النادي الانتظار حتى يبلغ الأرجنتيني 13 سنة، بشرط أن تنتقل عائلته بالكامل إلى إسبانيا.

    اللاعب تحدث عن هذا الأمر بنفسه، حيث قال إن القصة كانت تتعلق بعائلته وليس بمستواه أو قدراته، وأوضح لصحيفة "أوليه" الأرجنتينية:"القصة كانت جنونية بعض الشيء، ريال مدريد كان يمكنه التعاقد معي عندما يبلغ عمري 13 سنة، ولكن الأمر كان يحتاج لانتقال عائلتي لإسبانيا".

    وبالحديث عن كلمة "الحلم" التي تتردد كثيرًا عندما يظهر اسم خوليان ألفاريز، سنجد أن والده قالها أيضًا عندما ارتبط اللاعب بالانتقال إلى ريال مدريد.

    والده جوستافو قال في تصريحات مع شبكة "كادينا 3" في أبريل 2011:"وجودنا في ريال مدريد كان بمثابة الحلم، الأمر لا يُصدق، الدعوة جاءت من رامون مارتينيز نائب مدير أكاديمية النادي، ومقاعدنا كانت خلف إيكر كاسياس".

    وأضاف:"طلبوا منا إحضاره إلى ريفر بليت، لكنه كان سيضطر للعيش في السكن الداخلي للنادي، وهو أمر غير ممكن بسبب سنه الصغير وعدم مقدرته على البقاء وحده هناك".

    وأنهت "كادينا 3" حوارها مع والد ألفاريز وقتها، بأن اللاعب وعائلته بأكملها يحلمون ليلًا ونهارًا بريال مدريد.

    بالتأكيد ستظهر وجهة نظر تقول : "خوليان الآن شخص ناضج وصاحب قراره ويستطيع اختيار النادي الذي يحلم به، وقتها كان طفلًا".

    هذا صحيح، ولكنك هنا تؤكد نظرية "المصلحة" بأن خوليان يختار برشلونة الآن من وجهة نظر احترافية بحتة كفرصة مناسبة له، لأنه الآن يعرف مصلحته أكثر من أي وقت مضى "وهذا أمر مشروع ومنطقي لا عيب فيه"، بل المشكلة هي المبالغة في إضافة السياق الدرامي للأحداث.

    جمعينا نعرف أن أحلامنا وطموحاتنا الصادقة تنتمي إلى الطفولة وبداية حياتنا الخالية من أي حسابات أخرى، ووقتها قلب ألفاريز كان في ريال مدريد.

    إذن .. خوليان ألفاريز ليس أسيرًا ويتعرض للتعذيب في أتلتيكو مدريد، سيتقاضى راتبه الضخم بشكل عادي وسيستمر في النادي الإسباني لحين ظهور فرصة أفضل، ولكن لو كنت عاشقًا لبرشلونة فلا تنتظره كثيرًا، لأنه قد يرى مصلحته في مكان آخر!

    هل ينتظر وينتقل إلى برشلونة في المستقبل؟ ربما يحدث ذلك، ولكن ليس بدافع المشاعر والأحلام، بل لأن العملاق الكتالوني هو النادي الأنسب له حاليًا في هذه المرحلة من مسيرته!

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