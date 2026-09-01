لا تنتظر من حلم بريال مدريد وارتدى قميصه .. خوليان ألفاريز ليس أسيرًا في أتلتيكو و"المصلحة" دفعته نحو برشلونة

"سننتظرك يا ألفاريز .. سنعود من أجلك .. يومًا ما سنحررك من سجن أتلتيكو مدريد" .. عبارات درامية مبالغ فيها خرجت بها بعض جماهير برشلونة من أجل مواساة النجم الأرجنتيني خوليان ألفاريز بعد فشل انتقاله للنادي الكتالوني.

اللاعب جعل الأمور واضحة من بداية فترة الانتقالات الصيفية لموسم 2026/2027، بأنه سينتقل لبرشلونة فقط، وليس مهتمًا بأي مفاوضات مع طرف آخر، لأن النادي الكتالوني هو حلمه الوحيد.

باريس سان جيرمان كان يريد ضمه ولكنه انسحب فورًا واتجه نحو فيران توريس من برشلونة، بينما اختار آرسنال الصبر حتى الأيام الأخيرة، ليجد نفس الإجابة "لا، فقط برشلونة".

ونظرًا للطبيعة العاطفية لأغلب المشجعين في مختلف أنحاء العالم، كان من المتوقع أن تجعل تلك الكلمات وهذا الموقف من ألفاريز بطلًا شعبيًا لعشاق برشلونة في كل مكان، لأنه رفض الجميع من أجل ارتداء قميص كيانهم المفضل.

وهو أمر طبيعي وعادي، لأن البعض ينظر للقصة من جانب واحد فقط، ويعتقد أن اختيار اللاعب لناديه يضعه ضمن "فئة المشجعين" متناسيًا أن الجميع يبحث عن مصلحته قبل أي شيء في هذه اللعبة التي تحولت إلى صناعة قبل أي شيء آخر!



