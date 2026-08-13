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Grafica Reijnders City
علي سمير

"الموهبة المنقوصة" تيجاني ريندرز .. كيسييه يؤكد لنا نجاحه مع الأهلي وصفاته تنذر القادسية بـ"صفقة فاشلة"

فقرات ومقالات
الأهلي
القادسية
مانشستر سيتي
ميلان
الدوري الإنجليزي الممتاز

صفقة محفوفة بالمخاطر بالنسبة للقادسية

إن كنت من عشاق القادسية أو الأهلي، وتحمست بعد سماع أخبار التفاوض مع تيجاني ريندرز لاعب مانشستر سيتي، فتمهل قليلًا .. هناك بعض الأشياء التي يجب عليك معرفتها.

أولًا وقبل كل شيء، القاعدة الأولى والأهم على الإطلاق، هي ألا تذهب إلى موقع "يوتيوب" لمشاهدة أفضل مهارات اللاعب لزيادة حماسك نحوه، متجاهلًا كافة الأمور الأخرى التي لا يتم وضعها في تلك المقاطع المجمعة.

في الحقيقة، تيجاني ريندرز هو من أبرز النماذج على هذه القاعدة، يبهرك بالكثير من اللمحات واللقطات الفنية التي تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن بالنظر إلى السياق، ستجد ما لا يعجبك.

وفقًا للصحفي "ديفيد أورنستين" فإن القادسية دخل في محادثات جدية مع مانشستر سيتي، لحسم صفقة صاحب الـ28 سنة، والأمور تسير بصورة إيجابية حتى الآن بعد التقدم بعرض رسمي يُقال إنه وصل إلى 60 مليون يورو.

وعلى جانب آخر، ظهرت تكهنات مختلفة حول اهتمام الأهلي باللاعب الهولندي، وإن كان القادسية هو الطرف الأوضح والأقرب وفقًا للمعطيات الحالية.

وقبل حدوث أي شيء وصدور أي بيانات رسمية حول قدوم ريندرز إلى دوري روشن السعودي، دعونا نتحدث عنه بنظرة واقعية ..

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  • Tijjani ReijndersGetty

    لماذا فشل في مانشستر سيتي؟

    من الأشياء السلبية في مسيرة ريندرز، هي أنه ظهر متأخرًا كأحد أهم لاعبي الوسط في أوروبا، حيث قضى مسيرته بأكملها في هولندا، قبل الرحيل للمرة الأولى إلى ميلان في 2023، منذ 3 سنوات فقط.

    رحلة اللاعب مع الأضواء بدأت مع الروسونيري، عندما أنفق النادي الإيطالي 24.80 مليون يورو على ضمه من ألكمار، ليكون صفقة رابحة رياضيًا وماليًا فيما بعد، خاصة عندما انفجر في موسم 2024/2025، بتسجيل 15 هدفًا وصناعة 5 في 57 مناسبة، وهنا انتبه بيب جوارديولا وقال لنفسه :"كيف أقف ساكنًا وهناك ريندرز، لاعب وسط هولندي مهاري يجيد التحرك بالكرة وحملها ومهاجمة المساحات، سيساعدني على تطبيق أسلوبي وأفكاري في ملعب الاتحاد".

    ولكن الأمور لم تكن كما خُطط لها، ريندرز كان "لاعب اللمحة" فقط مع سيتي، يظهر ويختفي على فترات، سيسجل ويصنع ويبهرك بتحركاته المرنة وقدرته على كسر الخطوط، ولكن كلها أمور مؤقتة تفتقر إلى الاستمرارية وشخصية "اللاعب الكبير".

    من أهم عيوب ريندرز، هو أنه لا يعرف كيف يفرض شخصيته، يمكنه النجاح كجزء من منظومة تسير على نحو جيد، وعندما لا تنجح الأمور ستنكشف نقاط ضعفه، وهو ما حدث بالضبط في الموسم الذي قضاه مع سيتي، رغم تسجيله 7 أهداف وصناعة 8 في كل المناسبات.

    الهولندي حصل على فرصته في بدايته الموسم، ولكن مع انحداره بداية من شهر يناير، أصبح مهمشًا وخارج الحسابات تمامًا، وقرار بيعه يأتي منطقيًا من سيتي بعد التعاقد مع إليوت أندرسون واستهداف إنزو فيرنانديز من تشيلسي.

    تحرك سيتي للتخلص منه الآن وسط اهتمام من الأهلي في نوتنجهام فورست والقادسية، لأن عمره 28 سنة ولن يقدم أفضل مما شاهدناه منه في ملعب الاتحاد الموسم الماضي، ومبلغ 60 مليون زيادة حوالي 5 ملايين عن التي تم دفعها لضمه!

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  • Tijjani ReijndersImago

    قدرات إبداعية مبهرة .. لكنها منقوصة

    ريندرز يعتبر من أفضل اللاعبين على مستوى العالم، عندما يتعلق الأمر بحمل الكرة والاختراق في دفاعات الخصم من اجل خلق المساحات، تمريراته غير عادية أو تقليدية، يعتمد على المجازفة كثيرًا ولا يسير نحو "الخيار الآمن" وربما هذا ما كلفه مكانه الأساسي مع بيب جوارديولا، لأن الإسباني كان يعتمد على اللعب التموضعي قبل رحيله، ولا يسمح بترك اللاعب لمكانه.

    الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي، نشر تقريرًا بعنوان "لماذا ريندرز صفقة مثالية لمانشستر سيتي؟"، عندما قرر النادي الإنجليزي الاستثمار في التعاقد معه، وعرض بعض الأرقام الهامة.

    ريندرز حمل الكرة لمسافة تصل إلى 5 أمتار على الأقل 561 مرة في موسم 2024/2025، وجاء في المركز الخامس في الدوري الإيطالي بتلك الفترة.

    ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ريندرز نجح في كسر الخطوط 47 مرة أكثر من أي لاعب آخر في الدوري لنفس الموسم.

    وقام الموقع بتشبيهه بسكوت مكتوميناي، الذي يركض في عمق دفاعات الخصم وأحيانًا خلف المهاجم الصريح لمهاجمة المساحات والبحث عن ثغرة من أجل التسجيل والصناعة.

    الهولندي متميز كذلك في الخروج من الضغط ومقاومته وذلك بخطوات بسيطة، استلام الكرة والدوران ثم خداع الخصم والتمرير إلى الأمام!

    المشكلة كلها فيما يحدث بعد ذلك، ريندرز يتقدم أكثر من اللازم ولا يجيد الواجبات الدفاعية، مما جعل العثور على مكان مناسب له في تشكيل مانشستر سيتي قمة في الصعوبة لأن التوقعات مختلفة في النادي الإنجليزي عكس ميلان، كل خطأ يتم التركيز عليه والحديث عنه بدقة وتفصيل من النقاد والجماهير في مواقع التواصل الاجتماعي.

    ببساطة شديدة :

    ريندرز لاعب مبدع، ولكن ليس بالشكل الكافي لتعويض رحيل كيفين دي بروينه وبرناردو سيلفا، وتنقصه الشخصية في قيادة الفريق وتحمل المسؤولية في صناعة الفارق بالمواقف الصعبة واللحظات الحاسمة، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه كرقم 10.

    ليس سيئًا من الناحية الدفاعية، لكنه أيضًا لا يتمتع بالقدرات اللازمة للتواجد كمحور دفاعي، ويرتكب الكثير من الأخطاء وليس متخصصًا في استرجاع الكرة.

    مميز جدًا في دور رقم 8 هجوميًا، ولكنه يترك بعض المساحات خلفه بسبب الإهمال مما يكلف فريقه كثيرًا.

    إذن نحن أمام وضع معقد، لاعب ممتاز من الناحية الفنية ولكن لديه بعض النواقص التي تجعله عاجزًا عن التألق في المستويات العالية واللحظات التنافسية الحاسمة.

  • Tijjani Reijnders of Manchester City Getty Images

    تجربة الأهلي ستفيده

    على الرغم من حقيقة أن القادسية هو الأقرب حاليًا، إلا أن الانتقال إلى الأهلي قد يكون هو الحل الأفضل بالنسبة لريندرز من أجل التألق وتفادي عيوبه.

    دعونا نعود قليلًا إلى الوراء عند حالة الإيفواري فرانك كيسييه، تألق بشكل مذهل مع أتالانتا في الدوري الإيطالي، وبرز كأحد أفضل لاعبي الوسط من ناحية أداء الأدوار الهجومية والدفاعية.

    ميلان انتصر وحصل على خدماتهه في 2019 مقابل 32 مليون يورو، وتألق اللاعب بشكل لافت مع الروسونيري، قبل أن يخطفه برشلونة بالمجان في 2022.

    اللاعب لم ينجح في برشلونة، وبدا أن الوضع "أكبر منه ومن قدراته"، رغم مستوياته المبهرة مع ميلان، تمامًا مثلما حدث مع ريندرز في مانشستر سيتي، ليكون الخيار الأنسب هو الدوري السعودي.

    وبالفعل ذهب كيسييه إلى الأهلي، ليعيش فترة مميزة، سجل خلالها 26 هدفًا وصنع 15 في 119 مناسبة، وساهم في فوز الفريق بلقبين لدوري أبطال آسيا للنخبة تحت قيادة الألماني الذي غادر منصبه مؤخرًا ماتياس يايسله.

    الإيفواري وجد كل مقومات النجاح، ضغوط أقل، منظومة تدفعه إلى الأمام وتقلل من وضوح عيوبه ومشاكله الدفاعية، وكانت النتيجة هي أنه كان أحد أهم العناصر في الحقبة الناجحة ليايسله.

    الآن رحل كيسييه ويبدو أن الأهلي لن ينجح في إعادته، ويطمح في السير بنفس الطريق مع مدربه الجديد مارينو بوسيتش واللاعب ينتظر فرصة الانتقال إلى يوفنتوس، بعدما استفاد بكل ما تعنيه الكلمة من معنى مع الراقي.

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  • Reijnders Getty

    القادسية ليس الخيار المناسب

    لا يمكن التشكيك في الطفرة التي يعيشها القادسية في الفترة الأخيرة، الفريق أزعج كل الكبار وأطاح بالاتحاد من المربع الذهبي، واحتل المركز الرابع الموسم الماضي مع مدربه الأيرلندي بريندان رودجرز.

    ريندرز لو جاء للقادسية سيكون الصفقة الأضخم خلف ماتيو ريتيجي الذي وصل للنادي مقابل 61.75 مليون يورو، ومن المتوقع أن يكون اللاعب الذي يتم بناء الفريق من حوله.

    ولكن هل الهولندي هو اللاعب المناسب لهذه الصفة؟ وفقًا للمؤشرات الحالية فالإجابة لا، ريندرز لديه بعض العيوب والمشاكل التي سيحتاج رودجرز لإصلاحها وتفاديها بأقصى شكل ممكن، أهمها تواجد أحدهم لتغطية المساحات من خلفه.

    اللاعب لم يتحمل الضغوط في مانشستر سيتي، وقادم من تجربة صعبة تسببت في خضوعه للتشكيك، لذلك القادسية بحاجة إلى صفقة أخرى من العيار الثقيل لتكون واجهة المشروع بدلًا منه.

    ما يعيشه القادسية حاليًا، يجعله يتعاقد مع لاعب من الطراز العالمي يمكنه الوصول بالفريق إلى مستوى أعلى، ومنافسة الهلال والنصر والاتحاد والأهلي بشكل أكبر، والمنافسة الحقيقية على البطولات، لأن رودجرز ورفاقه أصبحوا قريبين أكثر من أي وقت مضى من هذا الهدف.

    نحن هنا لا نحكم على الصفقة بالفشل إن تمت، ولكن هناك من هو أفضل من ريندرز لقيادة مشروع القادسية الذي جعل نفسه منافسًا قويًا يهدد مقاعد الكبار للموسم القادم 2026/2027.