رغم اقترابه من التوقيع لأياكس .. الاتحاد يتدخل للانقضاض على صفقة نجم المغرب!

النجم المغربي برز بشكل لافت في الدوري الفرنسي وعرف طريقه نحو الشهرة من خلال أنجيه، قبل أن يقدم أفضل مستوياته مع المغرب في كأس العالم 2022.

وكان أوناحي من أبرز اللاعبين في خط الوسط بنسخة مونديال قطر عمومًا، وأبهر لويس إنريكي مدرب منتخب إسبانيا بتلك الفترة، بعد مساهمته في إقصاء منتخب "لا روخا" من البطولة.

وبعدها انتقل اللاعب إلى مارسيليا في 2023، ولكن لم يحالفه التوفيق، ليخوض تجربة إعارة مع باناثيناكوس اليوناني، وصولًا بفريقه الحالي جيرونا.

وفي موسم 2025/2026، قدم أوناحي مستويات جيدة رغم الإصابات التي أبعدته عن أغلب المباريات، حيث سجل 5 أهداف وصنع 3 في 24 مباراة.

وأما بالمونديال الحالي المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، فقد لعب أوناحي في جميع مباريات المغرب، ونجح في تسجيل هدفين في كندا بدور الـ16.



