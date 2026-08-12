تلقت جماهير إنتر بعض الأنباء المقلقة، بعدما تزايدت احتمالات قيام برشلونة بمحاولة التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، لا سيما في حال فشل محاولة التعاقد مع خوليان ألفاريز، الذي رفض ناديه أتلتيكو مدريد مرارًا وتكرارًا محاولات نظيره الكتالوني لضمه.
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لاوتارو مارتينيز إلى برشلونة؟ ديكو يجتمع مع وكيل اللاعب وإنتر يحدد موقفه!
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اجتماع ديكو ووكيل لاوتارو
الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو، كشف عن اجتماع وقع بين ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، وأليخاندرو كامانو وكيل أعمال لاوتارو مارتينيز، لمناقشة صفقة محتملة لدعم هجوم المدرب هانزي فليك.
وأوضح أنه على الرغم من هذه الأنباء، إلا أن هناك حالة من الهدوء من جانب إنتر والمقربين من المهاجم الأرجنتيني بخصوص أي صفقة محتملة.
إصرار برشلونة
المحادثات لم تسفر حتى الآن عن نتائج ملموسة، خاصة أنه من الصعب أن يتخلى إنتر عن قائده في منتصف أغسطس، لكن برشلونة يدرس إمكانية شن هجوم لضم «التورو»، الذي سبق له الاهتمام به في الماضي، مع وصول وضع خوليان ألفاريز إلى طريق مسدود.
وتأتي محاولات برشلونة المستمرة للتعاقد مع مهاجم جديد، لتزويد هانزي فليك بتعزيز قوي في خط الهجوم الذي فقد روبرت ليفاندوفسكي، المنتقل حديثًا إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، ويوشك على فقدان فيران توريس أيضًا، الذي أصبح على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى باريس سان جيرمان.
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ألفاريز يظهر في تدريبات أتلتيكو
وفي سياق منفصل، وصل خوليان ألفاريز إلى تدريبات أتلتيكو مدريد استعدادًا لموسم 2026/2027، اليوم، الأربعاء، وشوهد وهو يتدرب مع باقي زملائه.
وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن فرناندو هيدالجو وسيرخيو دياز، وكيلا اللاعب الأرجنتيني، تواجدا اليوم بمقر النادي، لكنهما تحدثا فقط بشكل غير رسمي مع المدرب دييجو سيميوني.
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