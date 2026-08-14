في يوليو 2014 تعاقد برشلونة مع الأوروجوياني لويس سواريز من ليفربول، وفي 14 أغسطس 2026 يرتبط النادي الكتالوني بلويس سواريز مرة أخرى، ولكن شتان الفارق بين شعور جماهير الفريق وقتها والآن.

نتحدث هنا عن لويس خافيير سواريز تشاريس، المهاجم الكولومبي الذي يلعب في صفوف نادي سبورتينج لشبونة البرتغالي، وظهر ضمن الخيارات المقترحة لبرشلونة لتعويض رحيل فيران توريس وروبرت ليفاندوفسكي هذا الصيف.

"الحلم" كان التعاقد مع خوليان ألفاريز، أحد أفضل المهاجمين في العالم، ولكن لأن بعض الأحلام تبدو مستحيلة على أرض الواقع، قرر برشلونة البحث عن خيارات أخرى منطقية ولن تحتاج إلى جولات طويلة وأسابيع من المفاوضات.

الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو خرج بخبر حصري اليوم، الجمعة، للتأكيد على أن برشلونة وضع لويس سواريز على رأس خياراته الهجومية، إذا فشلت صفقة التعاقد مع ألفاريز، وسيعمل على ضمه هو أو بعض الأهداف الأخرى بداية من الأسبوع القادم.

الخطوة تبدو صائبة لبرشلونة، أتلتيكو مدريد جعل الأمور صريحة للجميع : لا لبيع ألفاريز، وحتى إن حدث ذلك فلن يتم للنادي الكتالوني، لذلك لا فائدة من إضاعة الوقت أكثر من ذلك.