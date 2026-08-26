أيوب بوعدي في مانشستر سيتي .. مدمن "علم الرياضيات" الذي سيجعلكم تنسون رودري ولكن "ليس الآن"ّ!

بعد فترة من الانتظار، أصبحت الأمور رسمية بالفعل .. أيوب بوعدي إلى مانشستر سيتي في صفقة تصل قيمتها إلى 100 مليون يورو، حيث يشمل هذا المبلغ المتغيرات المستقبلية!

قبل عام واحد فقط الجميع كان يريد أيوب بوعدي، باريس سان جيرمان وآرسنال وليفربول ومانشستر سيتي، قبل أن يحسم الأخير السباق بعد إظهار الجدية اللازمة والاتفاق مع ليل على كل شيء.

صفقة بوعدي تأتي في مرحلة تغيير دماء لسيتي، إنزو ماريسكا هو المدرب الجديد للفريق بعد رحيل بيب جوارديولا، والفريق مقبل على حقبة جديدة، تطمح فيها جماهير النادي إلى العودة مرة أخرى إلى منصات البطولات الكبرى!

وصول الدولي المغربي يأتي كذلك ضمن حملة إحلال وتجديد في خط الوسط، بقدومه جنبًا إلى جنب مع إليوت أندرسون وربما إنزو فيرنانديز، مع رحيل تيجاني ريندرز وبرناردو سيلفا ورودري!

وعند رودري يجب علينا التوقف قليلًا، لأن رحيل بطل العالم إلى برشلونة وقدوم بوعدي، ألصق صفة "رودري الجديد" بالنجم المغربي، فهل تنطبق عليه هذه الصفة حقًا؟



