فيديو | "صفقة سنغالية على أعتاب الأهلي" .. صحفي عالمي معروف : الأندية السعودية أصبحت حلم الجميع لجني الأمول

الإعلامي السعودي "بتال القوس" استضاف تافوليري عبر برنامج "في المرمى"، للحديث عن العديد من الأمور الخاصة بشؤون الكرة السعودية، ومنها صفقة اللاعب السنغالي ألفا توريه الذي يبلغ من العمر 20 سنة.

وقال تافوليري:"ألفا توريه يعتبر من الأهداف المهمة جدًا بالنسبة للأهلي، وهو لاعب مثير جدًا للاهتمام بسبب القوة التي يتمتع بها، لديه قدرات وإمكانيات كبيرة جدًا ولا يزال صغيرًا في السن".

وأضاف:"الأهلي مستعد لدفع 5 مليون دولار بالإضافة إلى 500 ألف كمكافأة لتوقيع الاتفاق، المحادثات مستمرة وجارية، ولكن كما قلت، الوضع الراهن في الأهلي يمثل إشكالية كبيرة للصفقة، ولكن إدارة النادي ستتعامل مع المدير الرياضي المؤقت لإتمام الأمور".

ويقصد هنا تافوليري، قيام الأهلي بالتخلي عن مديره الرياضي روي بيدرو من منصبه، ولكنه أكد أن الصفقة قد تتم بنجاح على الرغم من حالة الارتباك التي ظهرت في الساعات الأخيرة.



