AFP
ترجمه
فيتينيا: انتقادات عثمان ديمبيلي اللاذعة لباريس سان جيرمان أثمرت نتائج إيجابية
مطالبة ديمبيلي بروح الفريق
يعود هذا الجدل إلى منتصف شهر فبراير، عندما انتقد ديمبيلي، الذي كان يشعر بالإحباط، موقف زملائه في الفريق عقب الهزيمة المخيبة للآمال بنتيجة 3-1 أمام رين. ولم يتردد اللاعب الدولي الفرنسي في تقييمه بعد المباراة، مطالبًا بعض اللاعبين بالتوقف عن اللعب لمصلحتهم الشخصية والبدء في إعطاء الأولوية لشعار النادي.
وقال ديمبيلي في ذلك الوقت: "أعتقد أننا يجب أن نبذل المزيد من الجهد، ويجب علينا قبل كل شيء أن نلعب من أجل باريس سان جيرمان حتى نتمكن من الفوز بالمباريات". "لأننا إذا لعبنا بمفردنا على أرض الملعب، فلن تسير الأمور على ما يرام، ولن نفوز بالألقاب التي نريدها".
وأضاف: "في الموسم الماضي، وضعنا النادي والشعار وباريس سان جيرمان في المقام الأول، قبل التفكير في أنفسنا. أعتقد أننا بحاجة إلى استعادة ذلك مرة أخرى، خاصة في هذه المباريات. نحن نعلم أننا في النصف الثاني من الموسم. باريس سان جيرمان هو الذي يجب أن يأتي في المقام الأول، وليس الأفراد".
فيتينها يدعم الجناح "المثير للجدل"
في حديثه قبل المباراة المهمة التي ستجمع باريس سان جيرمان وليفربول في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، كشف فيتينها أن زملاءه في غرفة الملابس لم يتأثروا بتلك الانتقادات العلنية. بل على العكس، أشاد لاعب الوسط بديمبيلي لقيادته في تلك اللحظة الصعبة، مشيرًا إلى أن تلك الانتقادات كانت بمثابة جرس إنذار ضروري لفريق لويس إنريكي.
"أتذكر ذلك جيداً"، اعترف فيتينها خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الثلاثاء. "ما يمكنني قوله هو أننا تحدثنا عن ذلك. نحن هادئون. نحن نعرف زميلنا جيداً. من الجيد أنه كان "متحمساً" قليلاً في نهاية المباراة. لقد تحدث وهذا أمر طبيعي. حتى لو كان محقاً بعض الشيء في ما قاله، فقد تقبلنا الأمر جيداً وواصلنا. ثم رأينا أن ذلك أتى بنتائج جيدة".
تأثير ذلك على أداء باريس سان جيرمان
وتؤكد النتائج بلا شك ادعاء فيتينها بأن نوبة غضب ديمبيلي كانت بمثابة حافز للتغيير. منذ الخسارة أمام رين وما تلاها من تداعيات، بدأ باريس سان جيرمان مسيرة رائعة. فاز الفريق بسبع مباريات من أصل تسع خاضها في أعقاب انتقادات ديمبيلي، وتعادل في مباراة واحدة أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا، وخسر المباراة الأخرى أمام نفس الخصم في الدوري الفرنسي. وعلى الرغم من هذا التعثر، اقترب الفريق من لقب محلي آخر بينما تقدم بعيدًا في المسابقة الأوروبية.
وأكد ديمبيلي لاحقاً صحة كلامه، قائلاً: "لا أندم على شيء. كانت جملة قصيرة موجهة للفريق بأكمله وأعتقد أنها أثمرت نتائج إيجابية".
الأنظار تتجه نحو مباراة ليفربول
يدخل باريس سان جيرمان الآن مباراة الذهاب في ربع النهائي ضد ليفربول بروح جماعية متجددة. ويأمل لويس إنريكي أن تظل الروح الجماعية التي طالب بها ديمبيلي سليمة، في الوقت الذي يواجه فيه فريقه فريق «الريدز» القوي على ملعب «بارك دي برانس». وفي حين يعود مهاجم باريس سان جيرمان السابق هوغو إكيتيكي مع ليفربول كلاعب مختلف تمامًا، فإن التركيز في العاصمة الفرنسية ينصب بشكل كامل على الحفاظ على سلسلة انتصارات الفريق.