انتخابات برشلونة دليل جديد!.. ليونيل ميسي "برغوث ماكر" يحوّل معاركه الكروية إلى انتصارات شخصية

واحدة من الليالي التي يُريد عشاق العملاق الكتالوني برشلونة، محوها من ذاكرتهم تمامًا؛ تلك التي كانت في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-2020، ضد نادي بايرن ميونخ الألماني.

وقتها.. أُقيمت الأدوار الإقصائية من دوري الأبطال في البرتغال، وبدون حضور الجماهير؛ بسبب تفشي فيروس "كورونا"، الذي ضرب العالم أجمع.

وسقط برشلونة بنتيجة كارثية (2-8) في مواجهته ضد البايرن؛ وذلك بحضور أبرز نجوم الفريق الأول، وهم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي والمهاجم الأوروجوياني لويس سواريز ومتوسط الميدان سيرجيو بوسكيتس وقلب الدفاع جيرارد بيكيه وغيرهم.

وشعر الجمهور البرشلوني أن الفريق الذي خسر بـ"الثمانية"، أهان تاريخ ناديهم؛ وسط هجوم عنيف على القادة، الذين لم يخرجوا للاعتذار عن هذه الفضيحة.

ووسط هذا "الغليان"؛ نجح ميسي في تحويل الغضب الجماهيري من اللاعبين إلى مجلس الإدارة، برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو وقتها.

ميسي أرسل "البوروفاكس" الشهير إلى إدارة برشلونة؛ والذي طلب فيه "فسخ عقده" مع الفريق الأول لكرة القدم، والرحيل رسميًا في صيف 2020.

وبرر الأسطورة الأرجنتينية طلبه المفاجئ، بالرحيل عن نادي حياته؛ هو سياسات بارتوميو الخاطئة، التي دمرت النادي رياضيًا واقتصاديًا.

هُنا.. انتفضت الجماهير البرشلونية ضد بارتوميو؛ حيث تناسوا غضبهم ضد اللاعبين، ليقفوا مع ميسي ورفاقه ضد مجلس الإدارة.