"انتبه!" - استبعاد نيمار من تشكيلة البرازيل يدفع روماريو إلى توجيه رسالة غاضبة إلى كارلو أنشيلوتي
استبعاد نيمار يثير ضجة
أثار قرار أنشيلوتي، مدرب المنتخب البرازيلي، باستبعاد نيمار من قائمة اللاعبين المشاركين في المباريات الودية المقررة في شهر مارس المقبل، عاصفة من الجدل في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية. على الرغم من الغياب الطويل للاعب البالغ من العمر 34 عامًا عن الساحة الدولية عقب إصابة خطيرة في الركبة تعرض لها في أواخر عام 2023، لا يزال الرأي العام البرازيلي واللاعبون السابقون على حد سواء منقسمين حول فائدته. وبينما يبدو أن أنشيلوتي يعطي الأولوية لللياقة البدنية في المباريات ولجيل جديد من المواهب، يعتقد روماريو أن المنتخب الوطني يتخلى عن أقوى أسلحته قبل الأوان.
"انتبه يا سيدي!"
في حديثه مع صحيفة «جورنال أو ديا»، انتقد روماريو بشدة المعايير البدنية الصارمة التي تُطبق على لاعبين من عيار نيمار، مؤكدًا أن المواهب المتميزة يجب أن تحظى بالأولوية دائمًا. وأكد بطل كأس العالم 1994: "لاعب النجم يجب أن يلعب. المنتخب الوطني هو المكان المناسب للأفضل والأكثر موهبة. تستغرق الاستعدادات لكأس العالم شهراً، وهو وقت كافٍ للرياضي لكي يتعافى جسدياً وفنياً، ويكتسب إيقاع المباراة، ويبني التناغم مع المجموعة.
"الجميع يعرف ذلك، لكن من الضروري دائماً تكراره: من الأفضل أن يكون لديك لاعب نجم مثل نيمار، حتى لو لم يكن في كامل لياقته، بدلاً من استدعاء أي لاعب آخر. لا يجب إهدار الموهبة. ولا يمكن للمدرب أبداً الاستغناء عنها. ما زلت أعلق آمالي على أن يثبت نيمار على أرض الملعب، في الدوري البرازيلي، أنه يستحق أن يكون في القائمة النهائية ويحقق اللقب العالمي السادس.
"أريد أن أوضح أنني، رغم تأييدي التام لمشاركة نيمار، سأستمر في دعم السعي وراء "الهيكسا" حتى لو لم يشارك. لكن الرسالة واضحة: انتبه يا سيدي!"
رونالدو ينضم إلى الجوقة
تتزايد الضغوط على أنشيلوتي، خاصة بعد أن أضاف رونالدو نازاريو وزناً كبيراً إلى هذا الجدل. ورغم أنه كان أكثر تحفظاً من روماريو، إلا أن «أو فينومينو» صرح لشبكة سي إن إن البرازيلية بأن تقييم نيمار غير ضروري نظراً لسجله الحافل الذي يضم 79 هدفاً في 128 مباراة دولية. وقال رونالدو: «إذا كان نيمار في حالة بدنية جيدة، فسأختاره للمشاركة في كأس العالم. سأأمل أن يكون نيمار في حالة بدنية جيدة. إذا كان كذلك، فأنا متأكد من أن أنشيلوتي سيأخذه. يمكنه أن يساعدنا"، قال رونالدو. "ربما لن يلعب كل مباراة، لكنه لاعب أثبت جدارته في كل مكان لعب فيه. لقد تعرض مؤخرًا لإصابات خطيرة، لكننا لا نحتاج إلى تقييم نيمار لنأخذه إلى كأس العالم. إذا كان نيمار لائقًا بدنيًا، فسأخذه".
سباق نيمار من أجل استعادة لياقته البدنية
يتمثل الهدف المباشر لنيمار في إسكات أي مشككين متبقين قبل الإعلان عن التشكيلة النهائية لكأس العالم في مايو. وعلى الرغم من مستواه المتميز، تظل الاستمرارية هي الأولوية؛ فقد غاب المهاجم بالفعل عن خمس مباريات مع فريق سانتوس هذا الموسم، رغم أنه سجل ثلاثة أهداف وصنع هدفًا واحدًا في ثلاث مباريات فقط بالدوري البرازيلي. بالنسبة لأنشيلوتي، تمثل المباريات الودية القادمة ضد فرنسا وكرواتيا تجربة حاسمة لمعرفة ما إذا كان بإمكان "السيليساو" أن يبدعوا بدون نجمهم السابق.