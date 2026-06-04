اليمن إلى كأس آسيا السعودية 2027 .. خبرات لبنان تسقط أمام "حداثة" نسور سبأ وناصر محمدوه ينتقم بأفضل طريقة

كتب المنتخب اليمني اليوم الخميس، تاريخًا جديدًا له بعد تحديه الظروف، وخطف بطاقة التأهل لنهائيات كأس آسيا السعودية 2027 للمرة الثانية في تاريخه.

نسور سبأ تأهلوا لنهائيات البطولة القارية بعد الفوز بثنائية نظيفة أمام نظيره اللبناني، على استاد حمد الكبير، في لقاء حاسم، كان قد أُجل من مارس الماضي إلى يونيو الجاري على إثر الحرب الأمريكية الإيرانية التي ضربت الشرق الأوسط خلال الأشهر الماضية.

ثنائية اليمن السعيد سجلها النجم ناصر محمدوه في الدقيقتين 62 و90 من عمر المباراة، لينتشل منتخب بلاده الذي لم يكن أمامه أي فرصة للتأهل إلا بتحقيق الفوز.









أما المنتخب اللبناني فقد كان صاحب الحظ الأكبر، إذ كان يكفيه التعادل للتأهل لنهائيات كأس آسيا السعودية 2027، لكنه لم يفلح.

بهذا الفوز، يكمل منتخب اليمن المجموعة الخامسة في البطولة الآسيوية، التي تضم كذلك منتخبات كوريا الجنوبية، الإمارات وفيتنام.

وفي السطور التالية، نستعرض سويًا أبرز ملامح ديربي اليمن ولبنان الحاسم، الذي كان بروح جزائرية خالصة، حيث يقود مجيد بوقرة؛ المنتخب اللبناني، ومواطنه نور الدين ولد علي على رأس القيادة الفنية للمنتخب اليمني..