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محمود خالد

اليابان وهولندا | على الريال الحذر من دومفريس .. وصحوة ليفربول تثبت أنه مونديال "غسيل الأحزان"!

فقرات ومقالات
هولندا
اليابان
كأس العالم
فيرجيل فان دايك
دينزل دومفريس

تعادل ملحمي في قمة الـ45 دقيقة..

إذا اضطرتك الظروف لفتح المباراة مع بداية شوطها الثاني، فأنت لم يفتك الكثير، فالمتعة قررت أن تكون متواجدة في "شوط المدربين"، في مواجهة انتهت بالتعادل بين هولندا واليابان، بنتيجة (2-2)، على ملعب AT&T في دالاس، ضمن الجولة الأولى من المجموعة السادسة.

وتقدم فيرجيل فان دايك، نجم ليفربول، بهدف هولندا من كرة رأسية، بعد متابعة عرضية جرافنبيرخ، فيما رد كيتو ناكامورا، بهدف التعادل الياباني، في الدقيقة 57، فيما أضاف كريسينسيو سامرفيل، الهدف الثاني للطواحين في الدقيقة 64، ليرد دايتشي كامادا بالتعادل مجددًا في الدقيقة 89.

صدام ملحمي لمدة 45 دقيقة، انتهى بنقطة التعادل، لتمنح فرصة ذهبية لأي من تونس أو السويد في التربع على صدارة المجموعة السادسة.

ماذا حدث في لقاء هولندا واليابان؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

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    من حكيمي إلى دومفريس .. خطأ الشاطر بألف!

    ليس غريبًا أن تصير العيون على دينزل دومفريس، بعد أنباء اقترابه من مغادرة إنتر، والذهاب إلى ريال مدريد، ولكن يبدو أننا سنكون على موعد مع نسخة مشابهة للمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان.

    الحديث هنا عن ظهير يتمركز كثيرًا في الأمام، ليمارس أدوار الجناح، ما قد يؤثر على جبهته الخلفية، أمام المرتدّات الهجومية، حتى في حالة التغطية، كما شاهدنا في تراجع سامرفيل كثيرًا للخلف.

    وإذا ما جاء التحذير لحكيمي بالأمس من أي هفوة تشهد لدغة من فينيسيوس، كما شاهدنا في لقاء المغرب والبرازيل، فإن الأمر تكرر مع دومفريس، بعدما غطى التسلل على تاكيفوسا كوبو، ومن ثم تأخر في محاولة الضغط أو التدخل على ناكامورا، الذي سدد الكرة بين قدميه، لتعانق الشباك. أضف إلى ذلك، سوء تعامله مع ركنية اليابان، بالاشتراك مع بقية زملائه في خط الدفاع.

    صحيح أن دومفريس حاول أن يعطي مبررًا لتقدمه الطويل، حينما أهدر فرصة بكرة رأسية في الدقيقة 30، ولكن ربما جاءت مباراة اليابان، لتعطي تحذيرًا إلى الريال، حول هوية نجمه الجديد، الذي يُنتظر أن يدخل في منافسة قوية مع ألكسندر أرنولد.

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    هناك من يغسل أحزانه في كأس العالم

    مرة أخرى، يثبت لنا مونديال أمريكا الشمالية، بأنه وجهة مثالية "لغسيل الأحزان"، ليس فقط في قصة المكسيكي راؤول خيمينيز المؤثرة، ولكن لهؤلاء الذين عانوا من هجوم الجماهير وسوء النتائج، في موسم 2025-2026.

    ولا مجال لحديث أفضل في هذا الشأن، من نجوم ليفربول، وقائد هولندا، فيرجيل فان دايك، الذي لاقى كثيرًا من حملات التشكيك، ليردّ على الجميع، بإظهار نضجه الكبير في استغلال الكرات العرضية، مرتديًا القميص البرتغالي، ليوقع على أول أهدافه في سادس مبارياته بكأس العالم.

    التألق لم يكن حليف فان دايك فحسب، بل أيضًا ريان جرافنبيرخ، الجندي المجهول، الذي استغل نقطة قوة الهولنديين، في التعامل مع الكرات الرأسية، ليصنع الهدف الأول، ثم يعود بتمريرة حاسمة أخرى إلى سامرفيل.

    ولعلّ كودي جاكبو، كان مثالًا أيضًا على تلك النظرية، حيث ساهم في صنع الخطورة بتحركاته على الطرف الأيسر، وكراته العرضية المتقنة، وكذلك محاولته لتهديد المرمى في الدقيقة 72.

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    كلمة أخيرة..

    لنرفع القبعة إلى المنتخب الياباني، الذي أثبت بأنه مثل الصياد، الذي يترقب اللحظة المناسبة لإطلاق الرصاصة من بندقيته، رغم كسر قاعدته الذهبية التي أرساها مؤخرًا بأنه بارع في التقدم بالنتيجة، إلا أن مهمته الرئيسة أمام هولندا، تمثلت في معادلة النتيجة.

    مورياسو تفوق نسبيًا في لعبة التكتيك، في الشوط الثاني، في الوقت الذي أثارت فيه تبديلات رونالد كومان علامات استفهام، وسط تراجع مُريب أمام ضغط ياباني، أسفر عن نقطة التعادل.

    المنتخب الهولندي خرج بنقطة إيجابية من المواجهة، بأنه منذ نهائي كأس العالم 2010، لم يتلقّ أي خسارة في المونديال، مع الأخذ في الاعتبار بأن خروجه أمام الأرجنتين، في ربع نهائي 2022، بركلات الترجيح، يحتسب تعادلًا.

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