شفرة مورياسو: تفسير حركة مدرب اليابان .. "أشعلت حماس لاعبيه للعودة أمام هولندا"

الصبر كثيرًا على لحظة الاصطياد، هكذا جاء شعار منتخب اليابان، الذي نجح في إجبار هولندا على التعادل بهدف لمثله، في قصة ملحمية مدتها 45 دقيقة فقط، خلال مباراة المنتخبين في الجولة الأولى من المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم 2026.

ورغم أن المنتخب الياباني تخلّى عن استراتيجية المعهودة في مبارياته الأخيرة، بالمبادرة في التسجيل، إلا أنه نجح في تعديل النتيجة مرتين أمام الطواحين الهولندية، وذلك بعدما تقدمت كتيبة رونالد كومان، عن طريق فيرجيل فان دايك وكريسينسيو سامرفيل، في الدقيقتين 51 و64، بينما رد "الساموراي"، بهدفي كيتو ناكامورا ودايتشي كامادا، في الدقيقتين 57 و89.

ولكن، هناك لقطة كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بطلها هو هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، الذي أثبت ذكاءه، ليس فقط تكتيكيًا داخل الملعب، وإنما بابتكاره طريقة للتواصل مع اللاعبين من على خط التماس.