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South Korea v Japan - EAFF E-1 Men's Football ChampionshipGetty Images Sport
محمود خالد

شفرة مورياسو: تفسير حركة مدرب اليابان .. "أشعلت حماس لاعبيه للعودة أمام هولندا"

اليابان
هولندا
كأس العالم
هاجيمي مورياسو

في ليلة التعادل الدراماتيكي في كأس العالم..

الصبر كثيرًا على لحظة الاصطياد، هكذا جاء شعار منتخب اليابان، الذي نجح في إجبار هولندا على التعادل بهدف لمثله، في قصة ملحمية مدتها 45 دقيقة فقط، خلال مباراة المنتخبين في الجولة الأولى من المجموعة السادسة في نهائيات كأس العالم 2026.

ورغم أن المنتخب الياباني تخلّى عن استراتيجية المعهودة في مبارياته الأخيرة، بالمبادرة في التسجيل، إلا أنه نجح في تعديل النتيجة مرتين أمام الطواحين الهولندية، وذلك بعدما تقدمت كتيبة رونالد كومان، عن طريق فيرجيل فان دايك وكريسينسيو سامرفيل، في الدقيقتين 51 و64، بينما رد "الساموراي"، بهدفي كيتو ناكامورا ودايتشي كامادا، في الدقيقتين 57 و89.

ولكن، هناك لقطة كانت حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بطلها هو هاجيمي مورياسو، المدير الفني للمنتخب الياباني، الذي أثبت ذكاءه، ليس فقط تكتيكيًا داخل الملعب، وإنما بابتكاره طريقة للتواصل مع اللاعبين من على خط التماس.

  • ماذا فعل مدرب اليابان؟

    واعتمد هاجيمي مورياسو سياسة "مبتكرة"، في التواصل مع اللاعبين، بالتعاون مع مساعده، خلال سير مباراة هولندا، من أجل رفع سبورة، تم تدوين العديد من الأرقام عليها، بين 45، 3، 2، 1.

    الشوط الثاني كان بمثابة "انتفاضة" من لاعبي اليابان، سواءً من خلال تأمين المنطقة الخلفية، مع ازدياد حدة الضغط، واستغلال سلاح الأطراف، وسط تراجع نسبي من لاعبي هولندا، جاء نتيجة تبديلات كومان التي اعتمدت على إيقاف مرتدًات الساموراي.

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  • ما المقصود من إشارة مورياسو؟

    وتباينت الآراء حول تفسير طريقة مورياسو في التواصل مع اللاعبين عبر "الوايت بورد"، وما هو المقصود من الأرقام المذكورة.

    ورغم تفسير البعض بأن تلك الأرقام تمثل رموزًا لتعليمات يريد مورياسو من اللاعبين تطبيقها خلال المباراة، جاء الاتجاه الأكثر واقعية، بأن الأرقام ترمز للوقت المتبقي من المباراة، وكأنها رسالة من مورياسو للاعبين بشأن الانتباه إلى وقت اللقاء، من أجل زيادة تحفيزهم على اللعب وتعديل النتيجة أمام هولندا.

    خطوة مورياسو، رغم كونها قديمة، إلا أنها وصفت بالذكية، وتستحق التصفيق، فيما كان الأمر بمثابة موضوع طرح للنقاش بين خبراء قناة ITV، حينما وجهت لورا وودز، سؤالًا إلى مدرب توتنهام السابق، أنجي بوستيكوجلو، بشأن رأيه فيها.

    وعلق أنجي بقوله "أعتقد أن التزامهم بالوقت جيد، أمر رائع، أتمنى فقط لو كان لديهم شيء يقول (كن شجاعًا)، وأن يلعبوا بشكل أفضل وفق قدراتهم".

    وأضاف بوستيكوجلو، "يجب أن يكونوا سعداء بالتعادل، أعرف إمكانياتهم، بإمكانهم الفوز بهذه المباريات إذا لعبوا بشخصية أقوى".

    وفي سياق متصل، سُئل جاري نيفيل، المحلل الرياضي في شبكة سكاي سبورتس، عمّا إذا كان يشعر يومًا بالرغبة في إخبار لاعبيه بالدقيقة التي يمرون بها، عندما كان مدربًا لفالنسيا، ليرد مازحًا "لا، لم نكن نستخدم تلك الخطة، عندما رأيت لوحة الستة، عرفت أن هذا هو عدد الأهداف التي استقبلناها".

  • Hajime Moriyasu Japan 2026Getty Images

    مسيرة مورياسو مع اليابان

    وتولى هاجيمي مورياسو تدريب المنتخب الياباني في أغسطس 2018، وقاده عبر 105 مباراة دولية، حقق خلالها الساموراي 73 انتصارًا، وأثبت بأنه قوة كبرى، خاصة وأنه لم يتلق أي هزيمة في آخر 8 مباريات، وكانت آخر خسارة تعرض لها، في ودية الولايات المتحدة، بثنائية نظيفة، في سبتمبر 2025.

    رحلة مورياسو مع اليابان، شهدت العديد من الانتصارات الخالدة، كما حدث في مونديال قطر، عندما حقق الفوز على ألمانيا وإسبانيا، خلال دور المجموعات، ليتأهل إلى دور الـ16، قبل الخروج أمام كرواتيا، برباعية مقابل هدفين، كما نجح في تحقيق الفوز على البرازيل (3-2) وإنجلترا (1-0)، خلال الفترة التحضيرية قبل كأس العالم 2026.

    وتمكن المنتخب الياباني من بلوغ نهائي كأس آسيا مع مورياسو، في نسخة 2019، قبل أن يكتفي بالميدالية الفضية، بعد الخسارة أمام قطر.

  • Netherlands v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    ماذا ينتظر اليابان؟

    ويستعد المنتخب الياباني لمواصلة رحلته في المجموعة السادسة، حيث يواجه تونس، في السابعة صباح يوم 21 يونيو، بتوقيت مكة المكرمة، فيما يختتم مشواره في دور المجموعات، بملاقاة السويد - المتصدرة حاليًا - في الثانية صباح يوم 26 يونيو.

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