اليابان تتوج بطلة آسيا، بهدف من هامانو في الفوز على أستراليا. وهذا هو اللقب الثالث للمنتخب الياباني خلال السنوات الأربع الماضية

اليابان تحتفظ بعرش آسيا. في المباراة النهائية التي أقيمت في سيدني، أمام أكثر من 74 ألف متفرج، فازت منتخب «ناديشيكو» على أستراليا بنتيجة 1-0، لتفوز بلقب كأس آسيا للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ، بعد فوزها في عامي 2014 و2018. حسمت المباراة هدف رائع من مسافة بعيدة سجلته مايكا هامانو، لاعبة تشيلسي، والمعارة حتى نهاية الموسم إلى توتنهام. ست مباريات، ست انتصارات، 29 هدفاً سُجلت وواحد فقط استقبلته الشباك: كان هيمنة اليابان واضحة، من المباراة الأولى إلى الأخيرة. تظل كوماغاي وزميلاتها من بين المرشحات للفوز بكأس العالم المقرر إقامته العام المقبل في البرازيل.





قال مدرب أستراليا، جو مونتمورو: "حظينا بفرص، كما حظين هم أيضًا ببعض الفرص، كانت مباراة متكافئة"، وأضاف: "لعبنا ضد الفريق السادس على مستوى العالم. تهانينا للفتيات على أدائهن. ببساطة، لم تكن هذه ليلتنا".



