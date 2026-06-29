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Brazil World Cup GFXGetty/GOAL
أحمد فرهود

ضد اليابان: فينيسيوس جونيور يتعلّم "كيف يصبح رجل البرازيل الأول".. والجماهير تخرج خاسرة من معركة إندريك!

فقرات ومقالات
فينيسيوس جونيور
إندريك
كارلو أنشيلوتي
البرازيل ضد اليابان
البرازيل
اليابان
كأس العالم
ريال مدريد

ماذا قدّم فينيسيوس وإندريك ضد اليابان؟..

في كرة القدم.. هُناك عدد قليل للغاية من النجوم؛ الذين يستطيعون الحفاظ على "مستواهم الثابت" طوال منافسات البطولات الكبيرة، منذ الافتتاح وحتى الختام.

وما قدّمه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من إبداع، في دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026؛ جعل جمهور "السامبا" يأمل أن يستمر اللاعب على ذلك، حتى نهاية مشوار منتخبهم.

وضد اليابان في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026؛ أثبت فينيسيوس أنه مستعد لتلبية أُمنيات الجماهير البرازيلية، حتى ولو بجودة فنية أقل إبداعًا.

البرازيل فازت (2-1) على منتخب اليابان الأول لكرة القدم؛ دون أن يتمكن فينيسيوس من تسجيل أو صناعة أي هدف، طوال الـ90 دقيقة.

وعلى الجانب الآخر؛ يبدو أن مواجهة اليابان أكدت "خسارة" الجماهير الجماهير البرازيلية ضد المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي، في معركة المهاجم الشاب إندريك.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور فينيسيوس وإندريك ضد اليابان..

  • Vinicius Junior Brazil(C)Getty Images

    فينيسيوس جونيور.. نسخة "أقل جودة" من المجموعات ولكن!

    في الدقيقة 58 من مواجهة اليابان، في دور الـ32 من كأس العالم 2026؛ كاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور أن يُسجل أجمل أهداف البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا.

    فينيسيوس استلم الكرة على الجناح الأيسر لهجوم البرازيل، كما هي عاداته بالطبع؛ حيث مرر الكرة بين أقدام المدافع الياباني أولًا، ثم راوغ اثنين أخريين قبل التسديد.

    ونجح زيون سوزوكي، حارس مرمى منتخب اليابان، في لمس تسديدة فينيسيوس بأطراف أصابعه؛ قبل أن تصطدم الكرة بالقائم، ويضيع بذلك هدفًا محققًا على البرازيل.

    ومن يقرأ السطور الماضية؛ سيظن أن هذا الساحر البرازيلي كان متوهجًا في مواجهة منتخب بلاده ضد اليابان، مساء اليوم الإثنين.

    لكن الحقيقة مُغايّرة يا عزيزي القارئ؛ حيث كان أداء فينيسيوس "أقل" من ما شاهدناه في دور المجموعات، رغم بعض اللقطات والمجهود المبذول ضد اليابانيين أيضًا.

    ويُمكن تلخيص أداء فينيسيوس ضد اليابان، خلال الشوطين الأول والثاني؛ على النحو التالي:

    * الشوط الأول: غياب تام؛ وسط رقابة يابانية رائعة عليه.

    * الشوط الثاني: نشاط أكبر؛ مع دور تكتيكي ذكي.

    نعم.. في الشوط الثاني أصبح فينيسيوس "سلاحًا مهمًا" للبرازيل، من أجل فك التكتلات اليابانية، وتوفير المساحات لزملائه؛ حتى ولو فشل هو في تسجيل الأهداف، أو التمريرات الحاسمة.

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  • Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    بسبب أنشيلوتي.. فينيسيوس جونيور بدأ يتعلم مفهوم "الرجل الأول"

    استكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتساءل بعد مباراة دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026: "هل فينيسيوس جونيور جاهز لحمل منتخب البرازيل في المباريات الكبيرة؟!".

    الإجابة على هذا السؤال هي "نعم بالطبع"؛ حيث يمتلك فينيسيوس كافة الإمكانات الفنية والبدنية، التي تجعله قادرًا على حمل البرازيل على كتفيه.

    إلا أنه حتى الآن؛ لم يثبت نجم العملاق الإسباني ريال مدريد هذا الأمر، باستثناء دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

    وضد اليابان في دور الـ32، رغم أنه كان "أقل" من دور المجموعات؛ إلا أن فينيسيوس بدأ يتعلم دور "الرجل الأول"، بالمفهوم الأشمل من تسجيل الأهداف أو الصناعة.

    فكما ذكرنا.. فينيسيوس لم يسجل أو يصنع ضد اليابان، ولكنه قام بدورٍ مهم للغاية في فك التكتلات؛ ليمنح لزملائه الآخرين فرصة هز شباك الخصم، وقلب التأخُر إلى فوز.

    ويعود الفضل في هذا إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي؛ الذي يقدّم معه فينيسيوس أفضل المستويات، سواء فنيًا أو تكتيكيًا.

  • Endrick AncelottiIMAGO / Agencia EFE

    معركة إندريك.. عندما خرجت جماهير البرازيل خاسرة ضد أنشيلوتي

    من فينيسيوس جونيور، سننتقل إلى زميله في منتخب البرازيل إندريك؛ والذي شارك مع بداية الشوط الثاني ضد اليابان، في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

    إندريك فشل في تقديم أي شيء للمنتخب البرازيلي؛ وذلك خلال الـ45 دقيقة، التي شارك فيها ضد اليابان.

    هُنا.. تذكرنا المعركة التي اشتعلت بين الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للمنتخب البرازيلي، وجماهير السامبا في كل أنحاء العالم؛ التي سخرت من المدرب، لعدم إعطاء دقائق كافية لإندريك في دور المجموعات.

    أنشيلوتي أكد آنذاك أنه يثق في إندريك، وأنه سيعطيه دقائق لعب كثيرة في الوقت المناسب؛ وهو ما حدث عندما أشركه في شوط كامل ضد اليابان، في دور الـ32 من مونديال القارة الأمريكية.

    وبصفةٍ عامة.. بعد ما شاهدناه في مباراة البرازيل واليابان؛ نستطيع الخروج ببعض الاستننتاجات عن معركة إندريك، وذلك على النحو التالي:

    * أنشيلوتي: نفذ وعده بإشراك إندريك بالفعل؛ حيث رغم مستوى اللاعب غير الجيد، لكن تواجده ضد اليابان خلق "الزيادة العددية" الهجومية.

    * الجماهير: خرجت خاسرة بعد سخريتها من أنشيلوتي بسبب إندريك؛ حيث لم يقدّم اللاعب ذلك المستوى، الذي يجعله يستحق "الأساسية" حتى الآن.


  • Brazil v Japan: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    كلمة أخيرة.. فينيسيوس في الطريق الصحيح وإندريك أمامه الكثير!

    الخلاصة من كل ما ذكرناه.. النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور يسير في الطريق الصحيح؛ ليكون "الرجل الأول" في منتخب البرازيل، سواء بمساهماته التهديفية أو أدواره التكتيكية.

    أما من الناحية الأخرى.. أصبح لزامًا على البرازيليين أن يتعلموا من دروس الماضي؛ وعدم "التضخيم" في بعض اللاعبين سريعًا، دون أن يصنعوا تاريخهم أو حقبتهم مع المنتخب.

    وحديثنا هُنا عن إندريك، الذي اشتعلت معركة بين المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي والجماهير البرازيلية عليه؛ بعدما لم يتحصل هذا اللاعب على دقائق كثيرة في دور المجموعات، مثلما ذكرنا.

    فما رأيناه ضد اليابان؛ يؤكد أن إندريك لا يزال أمامه الكثير، ليصبح لاعبًا لا يُمس في "التشكيل الأساسي" للمنتخب البرازيلي.

    وليس أمامنا الآن سوى الانتظار؛ لرؤية مدى قدرة فينيسيوس وإندريك على مساعدة منتخب البرازيل، سواء في ثمن النهائي أو الأدوار المتقدمة حال التأهُل إليها.