اليابان | بلد الإيجار العائلي وقانون الخصر!.. غول آسيا يتسلح بـ"نسخة ميسي المُقلدة" لفك اللعنة المونديالية

في بلاد الشمس المُشرقة، لا تتوقف الإثارة عند حدود التكنولوجيا؛ بل تمتد لتصوغ تفاصيل اجتماعية، تبدو للوهلة الأولى وكأنها ضرب من الخيال.

حديثنا هُنا عن اليابان؛ حيث تبرز قصص مدهشة تُبرهن على أن هذا البلد يعيش في عالم خاص به، تحكمه معايير توازن بين قيود الوظيفة واحتياجات الوجدان.

وتحت ظلال ناطحات السحاب في طوكيو، لا يخشى الموظفون الأربعينيون توبيخ المدير فحسب، بل يرتعدون من شريط القياس!؛ فمنذ عام 2008.. يفرض "قانون ميتابو" على الشركات، فحصًا سنويًا إلزاميًا لمحيط خصر العاملين - بحد أقصى 85 سم للرجال و90 سم للنساء -.

القانون لا يسجن "الزائدين في الوزن"، لكنه يجلد ميزانيات شركاتهم بغرامات مالية باهظة، إن فشلت في خفض سمنة موظفيها؛ مما جعلها تتحوّل إلى معسكرات صحية تقدّم حصصًا غذائية ورياضية إجبارية، لحماية جيوبها وصحة كوادرها.

وعلى الرصيف الآخر من الحياة اليابانية، وتحديدًا في زوايا العزلة القاتلة والمحافظة الشديدة على المظهر الاجتماعي؛ وُلِدت تجارة غريبة فريدة من نوعها، وهي "إيجار العائلات".

هذه الظاهرة تتيح للمواطن استئجار ممثل محترف، لمدة يوم أو حتى على مدار سنواتٍ عديدة، ليلعب دور "الأب، أو الزوج، أو الابن"، براتب يصل إلى 140 دولارًا في الساعة الواحدة؛ وذلك لسد فراغ عاطفي، أو لإنقاذ موقف اجتماعي محرج أمام الآخرين.

"ومن قانون الخصر وتجارة الإيجار العائلي، ننتقل الآن - عزيزي القارئ - إلى معشوقتنا الأولى كرة القدم؛ حيث سنتعرف معًا على منتخب اليابان، فهيا بنا"..