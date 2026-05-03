بعد أنباء شراء الوليد بن طلال لحقوق دوري روشن .. "ثمانية" تكشف حقيقة بيع المباريات لـ"روتانا"

قبل ساعات، زعم الصحفي الرياضي النصراوي عبدالعزيز العصيمي أنه بداية من الموسم المقبل، ستتولى قناة "روتانا" نقل مباريات دوري روشن "فضائيًا"، على أن يقتصر دور "ثمانية" على النقل عبر التطبيقات فقط.

وكتب العصيمي حينها، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "من الموسم القادم | منح روتانا حقوق نقل الدوري فضائيًا واكتفاء ثمانية بالتطبيقات".

وأضاف: "أشوفه قرار غير مقبول والقناة معروف ميولها"، في إشارة لصاحب النسبة الأكبر من ملكيتها الأمير الوليد بن طلال، الذي قام بالاستحواذ على 70% من ملكية الهلال مؤخرًا.