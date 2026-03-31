مفاجأة | حقيقة "تأجيل" استحواذ الوليد بن طلال على الهلال.. ومصير دعم صندوق الاستثمارات السعودي

ابن طلال "الداعم الأكبر" في تاريخ نادي الهلال..

حيرة شديدة بين جماهير عملاق الرياض الهلال حاليًا؛ وذلك بسبب تأخُر إعلان انتقال ملكية النادي رسميًا، إلى عضو الشرف الذهبي الأمير الوليد بن طلال.

التقارير المحلية أجمعت خلال الأسابيع الماضية، على حسم ابن طلال صفقة الاستحواذ على الهلال؛ بنسبة 100%.

والهلال مثل أندية النصر والاتحاد والأهلي؛ مملوك بنسبة 75% لصندوق الاستثمارات السعودي، بينما الـ25% الأخرى تابعة لوزارة الرياضة.

    حقيقة تأجيل استحواذ الوليد بن طلال على الهلال

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء اليوم الثلاثاء، عن حقيقة تأجيل صفقة استحواذ الأمير الوليد بن طلال على نادي الهلال، حتى نهاية عام 2027.

    الموقع نفى كل الأنباء المتداولة، بشأن تأجيل الصفقة إلى نهاية 2027؛ مؤكدًا على أن الاستحواذ سيتم رسميًا، قبل انطلاق الموسم الرياضي القادم.

    تفاصيل مهمة عن استحواذ الوليد بن طلال على الهلال

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. تحدث موقع "365Scores" عن تفاصيل مهمة؛ بشأن إعلان استحواذ الأمير الوليد بن طلال على نادي الهلال، بنسبة 100%.

    وأعلن الموقع تجهيز مؤتمر صحفي ضخم، يليق بقيمة ومكانة الزعيم الهلالي؛ للإعلان عن استحواذ ابن طلال على النادي، قبل بداية الموسم الرياضي الجديد 2026-2027.

  • مصير دعم صندوق الاستثمارات السعودي للهلال

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. موقع "365Scores" فجّر مفاجأة من العيار الثقيل؛ بخصوص دعم صندوق الاستثمارات السعودي لنادي الهلال، بعد انتقال ملكيته إلى الأمير الوليد بن طلال.

    وأكد الموقع أن صندوق الاستثمارات، سيواصل دعم الهلال إلى عام 2027، كما هو مخطط سابقًا؛ وذلك حتى بعد انتقال ملكيته إلى ابن طلال، في الفترة القادمة.


    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم يُعاني من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 19 انتصارًا مع 7 تعادلات، في 26 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 7 انتصارات مقابل تعادل وحيد؛ ليتأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال آسيا "النخبة"، كمتصدر لمنطقة الغرب.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".



