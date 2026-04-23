Al Okhdood v Al Hilal : Saudi Pro League
"أحدهما مفاجئ بدعم من الوليد بن طلال".. الهلال يخير سالم الدوسري بين "أمرين" في مستقبله

سالم الدوسري
الهلال
دوري روشن السعودي

سالم دخل قائمة "أساطير الهلال" عبر التاريخ..

أعطى مجلس إدارة نادي الهلال، "الحرية" إلى سالم الدوسري، قائد وجناح الفريق الأول لكرة القدم؛ لتحديد مستقبله مع عالم الساحرة المستديرة، بنفسه.

سالم البالغ من العمر 34 سنة، يرتبط بعقدٍ مع فريق الهلال الأول، حتى 30 يونيو 2027؛ أي إلى نهاية الموسم الرياضي القادم.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    "خياران" أمام سالم الدوسري لتحديد مستقبله

    وفي هذا السياق.. كشف موقع "365Scores" مساء يوم الخميس، عن إعطاء مجلس إدارة عملاق الرياض الهلال، "خيارين" إلى سالم الدوسري، قائد وجناح الفريق الأول لكرة القدم؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تمديد عقده مع الفريق الأول؛ الذي ينتهي في 30 يونيو 2027.

    * ثانيًا: تولي منصب "إداري" في النادي؛ حال قرر الاعتزال نهائيًا.

  • الوليد بن طلال يدعم مستقبل سالم الدوسري الإداري

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. موقع "365Scores" أكد أن سالم الدوسري، قائد وجناح عملاق الرياض الهلال؛ يحظى بدعم كبير جدًا من الأمير الوليد بن طلال، الذي قام بشراء 70% من أسهم النادي.

    الموقع أشار إلى أن ابن طلال، يدعم تولي سالم "منصبًا إداريًا" في الهلال؛ إذا قرر اعتزال كرة القدم نهائيًا، وعدم تمديد عقده.

    وأوضح الموقع أن الإدارة الهلالية؛ ترى في سالم قائدًا داخل أرضية الملعب، ومشروعًا إداريًا مهمًا للمستقبل.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    مسيرة سالم الدوسري مع نادي الهلال

    النجم المخضرم سالم الدوسري أحد أبناء عملاق الرياض الهلال؛ حيث تدرج في "الفئات السنية"، قبل الصعود إلى الفريق الأول صيف 2011.

    ولم يرحل سالم عن الهلال؛ إلا عندما خاض تجربة احترافية قصيرة في نادي فياريال الإسباني، في الفترة من يناير إلى يونيو 2018.

    وبالمجمل.. سجل النجم الدولي المخضرم 141 هدفًا وصنع 106 آخرين، خلال 478 مباراة رسمية مع الزعيم الهلالي؛ في مختلف المسابقات المحلية والقارية، وحتى دوليًا.

    وتوّج سالم الدوسري بـ22 بطولة رسمية، مع فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ أبرزها 7 ألقاب في الدوري السعودي للمحترفين، وثنائية دوري أبطال آسيا.

    أيضًا.. حصل سالم على "وصافة" بطولة كأس العالم للأندية، مع الفريق الهلالي الكبير؛ وذلك في نسخة عام 2022.

  • Al Hilal v Al Sadd: AFC Champions EliteGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 20 انتصارًا مع 8 تعادلات، في 28 مباراة بمسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا مع فريق الخلود الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الحالي؛ يأتي على الرغم من التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

