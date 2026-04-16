استحواذ الوليد بن طلال: حقيقة عدم التكافؤ بين أندية الصندوق .. مفاجأة المليار دولار والوجه السلبي في خطوة الهلال!

قبل إعلان انتقال ملكية الهلال إلى الوليد بن طلال..

كشف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن مفاجأة خلال 24 ساعة، ببيع حصة أحد الأندية التابعة للصندوق، كما ردّ على وجود اتهامات حول عدم تكافؤ الإنفاق بين الأندية.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت - في يونيو 2023 - عن استحواذ صندوق الاستثمارات العامة، على نسبة 75% من ملكية أندية (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي)، كأولى خطوات خصخصة بعض الأندية السعودية.

وعقب تلك الخطوة، أحدثت الكرة السعودية ثورة كبرى، بضم عدد من نجوم الكرة العالمية، بعدما بدأت بانتقال الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو إلى النصر في الشتوية، وما أعقبها في الميركاتو الصيفي، من صفقات تاريخية، على غرار كريم بنزيما، نيمار جونيور، نجولو كانتي، ساديو ماني، رياض محرز .. وغيرهم.

  • الهلال إلى الوليد بن طلال؟

    الحديث عن انتقال ملكية الهلال إلى الأمير الوليد بن طلال، ليس وليد اللحظة، بل إن توقيت إعلان تلك الخطوة، هو الذي أثار جدلًا كبيرًا، حيث كان يتوقع الإعلان عنه مع نهاية العام الماضي.

    وكشف الرميان، في حوار عبر فضائية "العربية"، عن إعلان بيع حصة صندوق الاستثمارات العامة في أحد الأندية التابعة للصندوق - دون الكشف عن اسمه -، فيما تم تفسير تلك النقطة، بأنها تتعلق ببيع حصة الهلال إلى الوليد بن طلال.

    وأشار الرميان إلى حصة صندوق الاستثمارات قد تظل مستمرة مع الأندية، ولكن ليس بالنسبة الكبرى، وهو الأمر الذي علّق عليه الإعلامي وليد الفراج، بأن الوليد بن طلال سيستحوذ على نادي الهلال بنسبة 70%، مقابل 30% كحصة الصندوق، أي بواقع تواجد عضو أو اثنين في مجلس من الـPIF.

  • عدم التكافؤ بين الأندية

    وفي سياق متصل، قال ياسر الرميان، إن الحديث عن عدم تكافؤ الإنفاق بين الأندية من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، غير صحيح، فيما أشار إلى وجود "دخل إضافي" للأندية، من خلال تبرعات أعضاء الشرف أو المشجعين.

    وأضاف الرميان أن مصادر الدخل لأي نادٍ تشمل بيع التذاكر والقمصان والبث والرعايات، وفي السعودية، تضاف تبرعات المشجعين وأعضاء الشرف، والتي قد تمنح بعض الأندية سيولة مالية أكثر من غيرها، إلا أن الصندوق يستثمر في كل شركات الأندية بنفس المقدار، ولا يمكن التحكم في تبرعات محبي الأندية.

    ونوّه الرميان بأنه سيتم تطبيق منظومة "اللعب المالي النظيف" في السعودية، على غرار أوروبا، عندما يتم الاقتراب من مستواهم.

    وفي سياق متصل، أشار الرميان إلى هدف الصندوق من الاستحواذ على الأندية، بأنه من أجل رفع مستوى الحوكمة، وتحقيق الديمومة المالية ورفع مداخيل الأندية، مضيفًا أن إيرادات المباريات ارتفعت بنسبة 120%، والصندوق يسير تدريجيًا نحو تخصيص جميع الأندية.

  • الوجه السلبي في خطوة الهلال

    في المقابل، علّق الإعلامي تركي السهلي، عبر برنامج "نادينا"، على هذا القرار، متسائلًا "لماذا يتخارج الهلال الآن قبل البقية؟".

    وكشف السهلي عن الوجه السلبي في تلك الخطوة، بأنه إذا تم دخول الموسم الجديد "2026-2027"، والهلال مملوك للأمير الوليد بن طلال، بينما الأندية الأخرى تظل تابعة لصندوق الاستثمارات العامة، فإن هذا من شأنه أن يتسبب في تقييد النصر والاتحاد والأهلي، بعدم تجاوز سقف مالي محدد، وليكن (3.2 مليار ريال)، إلا أن الهلال سيصير بلا قيود مالية، ويصبح قادرًا على تجاوز هذا السقف.

    وأضاف السهلي أن صندوق الاستثمارات، استحوذ على الأندية الأربعة في نفس التوقيت ومؤتمر واحد، وكان ينبغي أن يصير التخارج أو بيع حصة الأندية في نفس التوقيت أيضًا.

  • ما قاله وزير الرياضة حول دعم الأندية

    وفي هذا السياق، نوّه الإعلامي طارق التويجري، بأن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، تحدث بشأن حجم دعم الأندية المقرر، بأن كل نادٍ مخصص له مليار دولار خلال ثلاث سنوات، منذ بداية الاستحواذ، وينتظر أن يمتد الدعم.

    وطبقًا لما ذكره ياسر الرميان، بأن دعم أعضاء الشرف والمشجعين يُعد فارقًا حول تمويل الأندية، فقد طالب تركي السهلي، بأن يتم الإعلان عن هؤلاء الأعضاء وحجم دعمهم للأندية، من قِبل صندوق الاستثمارات.


    دعم الوليد بن طلال

    وكان الهلال قد كشف عن تقريره السنوي بموسم 2024-2025، والتي اشتمل على دعم أعضاء الشرف للنادي، حيث جاء الوليد بن طلال في الصدارة، بدعم النادي بحوالي 231 مليون ريال.

    وبخلاف ذلك، فإن الهلال تعاقد مع سبع صفقات في الميركاتو الشتوي الماضي، بضم "بابلو ماري، سلطان مندش، مراد هوساوي، ريان الدوسري، محمد قادر ميتي، سايمون بوابري، كريم بنزيما"، وجميع التعاقدات جاءت بدعم من الوليد بن طلال، وفق ما أكده النادي عبر موقعه الرسمي.

    أندية الصندوق في موسم 2026

    ويشهد دوري روشن السعودي، صراعًا شرسًا على اللقب، من قِبل النصر والهلال والأهلي والقادسية، فيما غادر حامل اللقب، الاتحاد، من السباق.

    وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدًا مع الخلود، الذي تأهل للمرة الأولى، بعد إقصائه للاتحاد من دور الأربعة.

    وعلى المستوى القاري، فإن الأهلي والاتحاد يواصلان الزحف نحو لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد التأهل إلى ربع النهائي، فيما فجر السد القطري مفاجأة كبرى، بإقصاء الهلال من دور الـ16 بركلات الترجيح، بينما يتأهب النصر لمواجهة الوصل الإماراتي، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، فيما يستعد الشباب لملاقاة زاخو العراقي، في نصف نهائي دوري أبطال الخليج.