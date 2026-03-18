الولايات المتحدة متأخرة في الاستعدادات لكأس العالم، حيث أصدر رئيس وزارة الأمن الداخلي الجديد في إدارة دونالد ترامب تحذيرًا خطيرًا بشأن البطولة الصيفية
مولين يوجه تحذيرًا بشأن كأس العالم خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ
أثار مولين يوم الأربعاء مخاوف جدية بشأن جاهزية البلاد لاستضافة البطولة المقبلة بالاشتراك مع المكسيك وكندا. وفي كلمة ألقاها أمام المشرعين يوم الأربعاء، أقر المقاتل السابق في رياضة الفنون القتالية المختلطة (MMA) بأن الوكالة المسؤولة عن أمن الحدث تواجه صعوبات. جاء هذا الكشف أثناء استجوابه حول الإغلاق الجزئي المستمر للحكومة، الذي شل العمليات لأكثر من أربعة أسابيع. وفي معرض حديثه مباشرة عن الاستعدادات الأمنية، صرح بأن وزارة الأمن الداخلي متأخرة في الاستعدادات لكأس العالم وأن الأمر سيستغرق أربعة أشهر للاستعداد لها.
مأزق الإغلاق يعطل إجراءات الأمن في البطولة
العقبة الرئيسية التي تواجه الإطار الأمني هي استمرار أزمة التمويل في واشنطن. فقد تم إغلاق الوزارة فعليًا خلال هذه الأزمة، مما وضع وكالات حيوية مثل الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ تحت ضغط شديد. ووفقًا لمولين، فإن وزارة الأمن الداخلي تفقد موظفيها بمعدل ينذر بالخطر بسبب الإغلاق، وقد شدد على أن تدريب الموظفين الجدد اللازمين للتعامل مع بطولة كرة القدم الصيفية سيستغرق حوالي أربعة أشهر.
التوترات الجيوسياسية تهدد الترتيبات اللوجستية للبطولة
إلى جانب العقبات الإدارية المحلية، تواجه كأس العالم أزمات دولية غير مسبوقة ألقت بظلالها على الاستعدادات للبطولة. وفي أعقاب الضربات العسكرية الإسرائيلية-الأمريكية المكثفة التي اندلعت على الأراضي الإيرانية في 28 فبراير، أصبحت مشاركة إيران في البطولة الموسعة التي تضم 48 فريقًا محل شك كبير. وقد تعرضت استعدادات المنتخب الوطني بالفعل لاضطرابات شديدة، تجسدت في غيابه عن اجتماع تحضيري إلزامي للفيفا في أتلانتا. ونتيجة لذلك، تقدم الاتحاد الإيراني لكرة القدم بطلب عاجل إلى الفيفا لنقل مبارياته في المجموعة G ضد نيوزيلندا وبلجيكا ومصر من لوس أنجلوس وسياتل إلى المكسيك، على الرغم من أن الهيئة الإدارية لكرة القدم العالمية رفضت الفكرة حسبما ورد.
الفيفا تصر على الالتزام بالجدول الزمني
على الرغم من الخطاب الصادر عن طهران، يبدو أن الفيفا مصممة على المضي قدماً. فقد أكد المدير التنفيذي للعمليات، هايمو شيرجي، أن هذا الحدث «أكبر من أن يُؤجل»، معرباً عن أمله في مشاركة جميع الدول الـ48. ومن شأن انسحاب إيران المحتمل من المجموعة «G» أن يفرض إعادة تنظيم محمومة قبل أسابيع قليلة من انطلاق البطولة. ويشكل نقل هذه المباريات في هذه المرحلة المتأخرة كابوساً لوجستياً هائلاً للمنظمين، مما يهدد بتعطيل حقوق البث، ومبيعات التذاكر، ومعسكرات الفرق.
