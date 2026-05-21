الولايات المتحدة | جزيرة كاملة بيعت بـ24 دولار .. كابتن أمريكا و"المُقلق" بوتشيتينو لإعادة زمن المعجزات!

ما تريد معرفته عن الولايات المتحدة، المنتخب "المضيف" الذي سيلعب في المجموعة الرابعة، ليواجه باراجواي وأستراليا وتركيا في كأس العالم 2026..

"أفضل صفقة في التاريخ"، بين الحقيقة والخرافة، رسالة كتبها بيتر شاجن، المسؤول بشركة الهند الغربية الهولندية، في 5 نوفمبر عام 1626، بأن الحاكم الهولندي بيتر مينويت، اشترى جزيرة مانهاتن من السكان الأصليين "لينابي"، مقابل بضائع بقيمة 60 جيلدر، أي ما يعادل 24 دولار فقط.

رسالة مخطوطة، توجد حاليًا في الأرشيف الوطني الهولندي، في لاهاي، تقول إن الجزيرة التي يبلغ سعر المتر في عقاراتها اليوم، بـ2000 دولار، بيعت مقابل بضائع بهذا المبلغ الزهيد، لم تذكر تحديدًا هذا البضائع، ولكن لننظر إلى جزيرة ستاتن، التي دفع ثمنها، بصناديق من القمصان والقماش الأحمر والبارود وبعض المخارز و10 بنادق وفؤوس وسكاكين.

يُقال إن البضائع التي بيعت بها جزيرة مانهاتن، كانت من الخرز والحليّ، ولكن هل تم بيعها حقًا؟ أبحاث دارت حول تلك الأسطورة التي صارت جزءًا من هوية وتاريخ مدينة نيويورك.

جي. إدوارد وايت، أستاذ القانون بجامعة فيرجينيا، رجّح بأن الـ24 دولار لم تكن من أجل البيع النهائي، ولكن كحقوق انتفاع فقط، إيجار أو ترتيب مؤقت، يملك بها الهولنديون بعق حقوق الصيد أو استخدام أجزاء من الجزيرة.

قصة طويلة كتبت تاريخ هذه الجزيرة، التي صارت نواة مدينة "نيو أمستردام"، ثم استولى البريطانيون عليها، في عام 1664، ليتغير الاسم إلى "نيويورك"، بعد أن منح ملك إنجلترا، تشارلز الثاني، تلك الأراضي لأخيه دوق مدينة يورك، ورحل إليها عدد كبير من المهاجرين.

فانا حديثًا عن تلك القصة العجيبة، لن نذهب بعيدًا على العموم، سنبقى في الأراضي الأمريكية، حيث نشاهد "نصيب الأسد" من مباريات كأس العالم 2026..

  • البلد .. من هجرة الهنود إلى القوة العظمى

    من هجرة الهنود القدماء من شمال آسيا إلى أمريكا الشمالية، قبل 15 ألف عام، إلى الاكتشاف الأوروبي للأمريكتين عام 1492، ثم حركة التنوير الأمريكية التي غزت المستعمرات البريطانية، خلال القرن الثامن عشر، وصولًا إلى حرب الاستقلال، والاعتراف بسيادة البلاد، ومن الحرب الأهلية إلى القوة العظمى.

    50 ولاية وراء الجمهورية الاتحادية، ثماني وأربعون تحدها كندا من الشمال والمكسيك من الجنوب، مع شبه جزيرة ألاسكا في الشمال الغربي، وأرخبيل هاواي في المحيط الهادئ.

  • أمريكا المنتخب .. ثالث المونديال

    المنتخب الوحيد من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية، الذي غازل منصات التتويج في كأس العالم، بعد الفوز بالمركز الثالث في نسخة أوروجواي 1930، تمكن من تخطي دور المجموعات، عدة مرات، وبلغ ربع النهائي في 2002، كما تربع على عرش كأس الكونكاكاف سبع مرات، في ظل صراعه على اللقب تاريخيًا مع المكسيك.

    ويعد لاندون دونوفان، أعظم لاعب أمريكي على الإطلاق، فيما يتقاسم صدارة الهدافين التاريخيين مع كلينت ديمبسي، بـ57 هدفًا، كما يأتي الحارس الأسطوري تيم هوارد الذي احترف في مانشستر يونايتد وكتب مسيرته الخالدة في إيفرتون.

    ولعل القصة الأبرز للمنتخب الأمريكي في نهائيات كأس العالم، حينما حقق ما يشبه المعجزة، بفوزه على إنجلترا "الاحترافي" بهدف دون مقابل، في مونديال 1950، والتي تسمى بمعجزة جرين؛ حيث تمكن فريق من الهواة من كسب "ملوك كرة القدم"، الذين كانوا يتباهون بسجل مميز بـ23 انتصارًا و4 هزائم و3 تعادلات في مبارياتهم في الفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية.

    المنتخب الأمريكي آنذاك كان يضم عامل غسيل أطباق، واثنين من سعاة البريد، ومعلمًا وعامل مصنع، وصفتهم صحيفة "بلفاست تلجراف"، بأنهم مجموعة من عديمي الأمل تم تجميعهم من بلدان عديدة، إلا أنهم نجحوا في تحقيق الانتصار على إنجلترا بنتيجة (1-0)، وكان الأمر صادمًا لدرجة أن الخبر عندما وصل الصحف في بريطانيا، منهم من ظن أنها مزحة، وآخرون افترضوا أنها خطأ مطبعي، ونشروا النتيجة (إنجلترا 10-1 أمريكا).

    من اللاعب الذي يجب أن أتابعه في الولايات المتحدة؟

    إذا ما جاء الحديث عن المنتخب الأمريكي، سيبادر إلى الأذهان فورًا، نجم ميلان كريستيان بوليسيتش، أو "كابتن أمريكا"، الذي لا تزال الآمال معقودة حوله من أجل حمل راية بلاده في كأس العالم، إلا أن تراجعه مؤخرًا مع الروسونيري، خلال الموسم الحالي، يعطي مؤشرًا غير مطمئن، حول عدم الانسجام من اسلوب لعب ماسيميليانو أليجري، وبدا تأثير ذلك واضحًا على تراجع أرقامه التهديفية.

    وفي وجود بوليسيتش وأيضًا، تيموثي وياه، إلا أن مهاجم موناكو، فلوريان بالوجون، ربما يكون الأكثر استحقاقًا للمتابعة مع المنتخب الأمريكي، في كأس العالم 2026، خاصة وأن مهاجم آرسنال السابق، يقدم مستويات مميزة مع موناكو، هذا الموسم، مع إحرازه 19 هدفًا و5 تمريرات حاسمة، وأيضًا صانع ألعاب باير ليفركوزن، ماليك تيلمان، ابن مدينة نورنبرج الألمانية، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ، واختار اللعب مع أمريكا، ليتألق في الكأس الذهبية 2025، حيث قدم 5 مساهمات تهديفية في أربع من أصل ست مباريات.

  • موهبة تستحق المتابعة؟

    "أؤمن بأن لدينا الموهبة للمنافسة، وأننا قادرون على تحقيق إنجازات عظيمة، ولكن، الموهبة بدون التزام تتحول إلى مجرد فردية، والفوز لا يتحقق بالفردية وحدها"، هكذا تحدث ماوريسيو بوتشيتينو، عن امتلاك المنتخب الأمريكي لمواهب رائعة قادرة على التألق في مونديال 2026.

    لنتحدث هنا عن الظهير الأيمن أليكس فريمان، صاحب الـ21 عامًا، الذي شد رحاله في يناير إلى فياريال الإسباني، وبات يحلم بإكمال إنجاز عائلته، إلى جانب خاتم "السوبر بول" الذي يملكه والده.

    بتجربة أولى أمام تركيا، صار فريمان "أساسيًا"، وقرر بوتشيتينو، الاعتماد عليه في بطولة الكأس الذهبية، كما بلغ أوج تألقه، حينما ارتدى ثوب المهاجم، ودك شباك أوروجواي "وديًا" بهدفين.

    حظوظ المنتخب الأمريكي

    أن تقام البطولة على أرضك، فهي ميزة ومسؤولية في ذات الوقت، إلا أن الأسهم تصب في صالح أبناء "العم سام"، حيث يتواجد المنتخب الأمريكي في المجموعة الرابعة، أمام باراجواي وأستراليا وتركيا.

    بوتشيتينو يبحث عن إضفاء "المبادرة الهجومية" للمنتخب الأمريكي، بخطط لعب تتراوح بين 4-2-3-1 و4-3-3، ورغم أنه لم يتوج بالألقاب، مع خسارته نهائي الكأس الذهبية أمام المكسيك، وخسارة المركز الثالث في دوري أمم الكونكاكاف، إلا أن مجموعته - على الورق - تعتبر سهلة نسبيًا، ليُمنح بطاقة العبور إلى دور الـ32.

    المنتخب الأمريكي لم يجد صعوبة، في بلوغ دور الـ16 من كأس العالم (قبل زيادة عدد المنتخبات بالطبع إلى 48 منتخبًا)، كان آخرها في نسخ 2010 و2014 و2022، وكذلك في نسخة 1994 التي أقيمت على أرض الولايات المتحدة، وأيضًا بما يملكه من المحترفين، أصحاب الخبرات الأوروبية، فإن وصوله إلى ثمن النهائي، أمرًا لن يكون صعبًا، رغم أن ما يعيبه هو "عدم الحفاظ على نظافة الشباك"، إلا أن الطابع الهجومي ربما يقود كتيبة بوتشيتينو للذهاب بعيدًا في البطولة.

    ولكن، بالنظر إلى الوجه الفارغ من الكوب، فإن مؤشر معسكر مارس الماضي، بات يقلق الجماهير الأمريكية حول منتخب بلادها، ويقلل من الترشيحات، خاصة بعدما قدم مستويات مخيبة للآمال، وتلقى هزيمة ثقيلة أمام بلجيكا بنتيجة (2-5)، كما خسر أمام البرتغال بثنائية نظيفة، رغم أنه - أيضًا - تألق في معسكر نوفمبر، بالفوز على باراجواي (2-1)، واكتساح أوروجواي (5-1).

