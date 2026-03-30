الوكيل زانيولو: "كان يأمل في أن يستدعيه غاتوسو. المستقبل؟ إنه سعيد في أوديني، لكننا ننتظر ونرى"

سواء كان ذلك إيجابياً أم سلبياً، فإن نيكولو زانيولو لا يزال محط الأنظار دائماً. خلال فترة التوقف الحالية للمنتخب الوطني، حيث تتنافس إيطاليا على التأهل إلى كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لم يتم إدراج لاعب خط الوسط المبدع في فريق أودينيزي ضمن قائمة اللاعبين المستدعيين من قبل جينارو جاتوزو، على الرغم من أدائه الممتاز.





وأكد وكيل اللاعب كلاوديو فيغوريلي، في مقابلة مع صحيفة "غازيتينو ديل فريولي"، مدى رغبة اللاعب السابق في روما في العودة إلى المنتخب الإيطالي، بينما ترك الباب مفتوحاً أمام سيناريوهات مختلفة فيما يتعلق بمستقبله.



