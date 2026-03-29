Dusan Vlahovic JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

الوكيل أندريا داميكو: "يوفنتوس، فلاتوفيتش يعود إلى مركز الهجوم، ثم نحتاج إلى 4-5 تعاقدات حقيقية"

المدعي العام الشهير يتحدث عن سوق الانتقالات القادم للنادي البياض والأسود

أندريا داميكو، الوكيل التاريخي للعديد من نجوم كرة القدم الإيطالية، يتحدث عن يوفنتوس في مقابلة مع صحيفة «توتوسبورت». وفيما يلي أبرز ما جاء في حديثه.


هل تجديد عقد سباليتي مع يوفنتوس هو أفضل خبر بالنسبة لسوق الانتقالات في يوفنتوس؟

"بالتأكيد نعم. لقد تغيرت يوفنتوس كثيرًا في السنوات الأخيرة، وفي كرة القدم الحديثة، فإن أول خطوة في سوق الانتقالات هي دائمًا الاستقرار الفني. تجديد عقد لوتشيانو سباليتي يحدد اتجاهًا واضحًا: الهوية، التسلسل الهرمي، الأفكار. عندما يكون لديك مدرب قوي ومعترف به، يصبح سوق الانتقالات أسهل أيضًا".


كم عدد اللاعبين الذين قد يحتاجهم للموسم المقبل؟

"لا حاجة لثورة. نحتاج إلى 4 أو 5 تعاقدات حقيقية وموجهة. يوفنتوس لديه بالفعل قاعدة مهمة، لكن الآن يجب رفع المستوى المتوسط وإدخال الجودة في الأدوار الرئيسية".

  • أعطنا بعض الأمثلة.

    "حارس مرمى موثوق به، مدافع قيادي، لاعب وسط يحدد وتيرة اللعب. ومهاجم يسجل الأهداف".


    فلاهوفيتش؟

    "سأبدأ من دوسان فلاهوفيتش: إنه يعود ليحتل مركزًا أساسيًا في المشروع، كما أن تجديد عقده يسير في هذا الاتجاه".


    الأدوار التي يجب أن تبدأ منها يوفنتوس من وجهة نظرك.

    "سأذكر اثنين، حتى لا نخطئ. أبدأ بلاعب وسط حديث، من منطقة إلى منطقة، يتمتع بالسرعة والمهارة".


    هل يمكن العثور على مثل هؤلاء؟

    "اليوم هو الدور الأصعب في العثور عليه".


    والآخر؟

    "مهاجم، شاب لكنه "شرس" بالفعل. من النوع الذي يرى المرمى قبل أن يراه الآخرون".


