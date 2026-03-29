الوكيل أندريا داميكو: "يوفنتوس، فلاتوفيتش يعود إلى مركز الهجوم، ثم نحتاج إلى 4-5 تعاقدات حقيقية"

أندريا داميكو، الوكيل التاريخي للعديد من نجوم كرة القدم الإيطالية، يتحدث عن يوفنتوس في مقابلة مع صحيفة «توتوسبورت». وفيما يلي أبرز ما جاء في حديثه.





هل تجديد عقد سباليتي مع يوفنتوس هو أفضل خبر بالنسبة لسوق الانتقالات في يوفنتوس؟

"بالتأكيد نعم. لقد تغيرت يوفنتوس كثيرًا في السنوات الأخيرة، وفي كرة القدم الحديثة، فإن أول خطوة في سوق الانتقالات هي دائمًا الاستقرار الفني. تجديد عقد لوتشيانو سباليتي يحدد اتجاهًا واضحًا: الهوية، التسلسل الهرمي، الأفكار. عندما يكون لديك مدرب قوي ومعترف به، يصبح سوق الانتقالات أسهل أيضًا".





كم عدد اللاعبين الذين قد يحتاجهم للموسم المقبل؟

"لا حاجة لثورة. نحتاج إلى 4 أو 5 تعاقدات حقيقية وموجهة. يوفنتوس لديه بالفعل قاعدة مهمة، لكن الآن يجب رفع المستوى المتوسط وإدخال الجودة في الأدوار الرئيسية".