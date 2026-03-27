الوقت ينفد بالنسبة لجمال موسيالا! يوليان ناجلسمان يصدر تقييمًا مقلقًا بشأن آمال نجم بايرن ميونيخ في المشاركة بكأس العالم وسط معاناته من الإصابات

أوضح ناجلسمان أن موسيالا يخوض سباقاً مع الزمن ليكون جاهزاً لخوض منافسات كأس العالم في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وكان اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً غائباً بارزاً عن التشكيلة الأخيرة للمنتخب الوطني لمباراتي سويسرا وغانا، بعد أن عانى من مشاكل متكررة في الكاحل تعود إلى الصيف الماضي.

وفي مؤتمر صحفي عقد يوم الخميس، لم يتردد ناجلسمان في التعبير بوضوح عن معايير الاختيار للبطولة. "المهم هو أن يكون بصحة جيدة وخالياً من الألم، وأن يتمكن من اللعب بحرية تامة وبكامل طاقته، وأن يصل إلى أعلى مستوياته. هذا هو ما يهم حقاً"، أوضح المدرب.

مع اقتراب موعد إعلان تشكيلة البطولة في مايو، يتعرض صانع الألعاب لضغوط من أجل العودة إلى الملعب والبقاء فيه.



