"الوقت مناسب" لرحيل محمد صلاح، حيث يؤكد آلان شيرر أن ليفربول قادر على "العثور على نجم آخر" في الدوري الإنجليزي ليحل محله
اتفاق متبادل لخروج أسطوري
أشاد شيرر بشدة بمحمد صلاح، واصفاً اللاعب المصري بأنه أحد أبرز الشخصيات في تاريخ كل من ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز. وكان المهاجم قد أحدث ضجة كبيرة في عالم كرة القدم مؤخراً بنشره مقطع فيديو مؤثراً للغاية على مواقع التواصل الاجتماعي ليعلن رحيله الوشيك في نهاية موسم 2025-2026.
وفي حديثه عبر موقع "بيتفير"، قال شيرر: "محمد صلاح هو أحد عظماء ليفربول وأحد عظماء الدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أنه عندما تنظر إلى الأسماء الكبيرة التي زينت صفوف ليفربول؛ مثل دالجليش وجيرارد، أعني، لا شك أنه ضمن الخمسة الأوائل من عظماء ليفربول. إنه فراغ كبير يجب ملؤه الآن بالنسبة لليفربول، فراغ لا يُصدق. لم يكن بإمكان أحد أن يتنبأ بما حققه. لقد كان رائعًا للغاية وحظي بأعلى تقدير لما فعله، وما حققه، وما فاز به، وعدد الأهداف والتمريرات الحاسمة. كل شيء كان مميزًا."
الخروج من المسرح في اللحظة المثالية
على الرغم من الأهمية المستمرة التي يتمتع بها صلاح للفريق، يعتقد شيرر أن الوقت قد حان، وهو في الثالثة والثلاثين من عمره، لتغيير الأجواء. وقد ارتبط اسم اللاعب المصري بقوة بالانتقال إلى الشرق الأوسط، حيث تشير التقارير إلى أن نادي الاتحاد مستعد لجعله الوجه الجديد لمشروعه عقب إعلانه.
وأوضح شيرر: "إنه يبلغ الآن 33 عامًا، ولسوء الحظ، فإن الزمن يلحق بنا أحيانًا". "ربما يكون قد استحق الحق في الذهاب واللعب لمدة عامين أو ثلاثة أعوام أخرى في مكان ما تحت أشعة الشمس، حيث لا تكون المنافسة شرسة، ولا تكون قاسية، ولا تكون سريعة كما هي الحال في الدوري الإنجليزي الممتاز. لطالما قلت إنه من الأفضل أن تنزل عن المسرح عندما يهتف الناس للمزيد، وهذا هو الوقت المناسب له. لقد تم الاتفاق بشكل متبادل بعد كل ما قدمه للنادي وحققه، وما قدمه النادي له. لقد توصلوا إلى القرار الصحيح لكلا الطرفين".
تاريخ ليفربول في استبدال من لا يمكن استبدالهم
ورغم أن فكرة الحياة بدون صلاح تبدو مرعبة بالنسبة لكثير من مشجعي «الريدز»، إلا أن شيرر أشار إلى قدرة النادي الراسخة على اكتشاف نجوم جدد بعد رحيل الأساطير. ورغم أن وكيل أعماله رامي عباس حذر من التكهنات بشأن الخطوة التالية للاعب، فإن التركيز في أنفيلد سيتحول قريبًا إلى من سيأتي بعده.
وأشار شيرر إلى: "إنه فراغ كبير يجب ملؤه، فراغ لا يُصدق. لكن كان الأمر كذلك مع كيفن كيجان، وجون توشاك، وكيني دالغليش، وإيان راش، وبيتر بيردسلي، وآلان هانسن، وستيفن جيرارد. هذا النادي الكروي لديه بطريقة ما بعض العظماء الذين لا يُصدقون، لكنهم دائمًا ما يخرجون ويجدون بطريقة ما لاعبًا آخر. أعني، حظاً سعيداً في محاولة استبداله، فهذه ستكون مهمة صعبة. نادي ليفربول لكرة القدم يفعل ذلك دائماً. لديهم الشاب ريو نغوموها، لذا قد يمنحونه المزيد من الفرص. لكن أعتقد أنه سيتعين عليهم الخروج والبحث عن لاعب آخر."
المصاعب على أرض الملعب في عهد سلوت
تأتي أنباء رحيله في فترة صعبة على أرض الملعب لرجال أرني سلوت. في أعقاب الهزيمة المخيبة للآمال التي تعرض لها الفريق مؤخرًا أمام برايتون، أعرب شيرر عن قلقه بشأن الحالة البدنية الحالية للفريق وتماسك خط الدفاع، مشيرًا إلى أنهم يبدون كظل للفريق الذي كان ينافس على الألقاب الكبرى في المواسم السابقة.
"يبدو ليفربول متعبًا للغاية ودفاعه في حالة فوضى. كان فان ديك وكوناتي والرباعي الخلفي في حالة فوضى"، لاحظ شيرر. "يبدو أنهم في آخر رمق. لا يبدون متماسكين من حيث سهولة تجاوزهم من قبل الفرق الأخرى. في حين أنه خلال أجزاء كبيرة من الموسم الماضي، كان لديهم طاقة، وبدا دفاعهم صلبًا، إلا أنهم الآن عكس ذلك تمامًا. ما رأيناه حتى الآن، خاصة في الدوري، بعيد كل البعد عما يحتاجه ليفربول".