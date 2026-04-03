ترجمه
الوريث المرتقب لبايرن ميونيخ؟ جوناس أوربيغ يتحدث عن خلافته لمانويل نوير في الوقت الذي يفكر فيه أسطورة المنتخب الألماني في الاعتزال
مستقبل المركز الأول في بايرن
يواجه بايرن ميونيخ مرحلة انتقالية حاسمة في مركز حراسة المرمى، حيث يفكر الأسطورة نيوير البالغ من العمر 40 عامًا في ما إذا كان سيواصل مسيرته الحافلة بالإنجازات أم سيتقاعد في نهاية الموسم. وقد عزز أوربيغ مكانته بشكل كبير هذا الموسم، حيث حل محل اللاعب المخضرم بشكل موثوق، وكسب ثقة المدرب فينسنت كومباني التي لا تتزعزع. وعلى الرغم من الضغط الهائل المرتبط بهذا الدور، فإن أداء الشاب الألماني الهادئ أقنع إدارة النادي بأنه يمتلك المزاج اللازم لتولي هذا المنصب الرفيع.
أوربيغ مستعد للتحدي
في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أظهر أوربيغ نظرة ناضجة تجاه ترقيته المحتملة، حيث ركز على القوة الذهنية المطلوبة لتمثيل نادٍ بمكانة بايرن ميونيخ. وسلط الحارس الضوء على ملاءمته الفنية لنظام كومباني، لا سيما قدرته على الصمود أمام الضغط أثناء بناء الهجمات.
وفي حديثه إلى قناة "سكاي"، ناقش أوربيغ إمكانية مستقبله على المدى الطويل كحارس مرمى أساسي للنادي: "سواء كنت أنا المختار أم لا، فهذا ليس قراري. ما يمكنني التأثير فيه هو إحضار العقلية الصحيحة والجودة، ثم تحويل ذلك إلى شيء ملموس، لأن بايرن ميونيخ نادٍ كبير جدًا. أشعر أن هذه المقاربة قد أفادتني كثيراً حتى الآن. أن أكون مستعداً ذهنياً دائماً عندما تكون هناك حاجة إليّ، وأن أكون جاهزاً لتقديم الأداء المطلوب على أرض الملعب. أعتقد أنني نجحت في ذلك حتى الآن."
عصور متباينة في ملعب أليانز
تُظهر الإحصائيات تقاطعاً مثيراً للاهتمام بين اللاعب المخضرم الأسطوري والنجم الصاعد الذي يرتبط عقده بالنادي حتى يونيو 2029. لا يزال نوير يمثل حضوراً قوياً، حيث حافظ على شباكه نظيفة في 10 مباريات من أصل 29 مباراة خاضها هذا الموسم، في حين أبهر أوربيغ الجميع بخمس مباريات دون استقبال أهداف في تسع مباريات فقط بالدوري الألماني منذ انتقاله مقابل 7 ملايين يورو. يمنح هذا المزيج من الخبرة والإمكانات نادي بايرن ميونيخ رفاهية الاختيار، على الرغم من أنه من المتوقع اتخاذ قرار نهائي بشأن مستقبل نوير خلال الأسابيع المقبلة.
- Getty Images Sport
صيف حاسم لبايرن
يتعين على إدارة أليانز أرينا أن تضع اللمسات الأخيرة على استراتيجيتها المتعلقة بحراسة المرمى في أقرب وقت، حيث وصل عقد نوير إلى مرحلة حاسمة قبيل فتح سوق الانتقالات الصيفي. ومع إثبات أوربيغ لموثوقيته ومهاراته العصرية، يظل النادي في وضع جيد للحفاظ على استقرار خط الدفاع، سواء قرر قائده الأسطوري تجديد عقده أو التقاعد.