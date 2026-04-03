الوريث المرتقب لبايرن ميونيخ؟ جوناس أوربيغ يتحدث عن خلافته لمانويل نوير في الوقت الذي يفكر فيه أسطورة المنتخب الألماني في الاعتزال

في مقابلة أجريت معه مؤخرًا، أظهر أوربيغ نظرة ناضجة تجاه ترقيته المحتملة، حيث ركز على القوة الذهنية المطلوبة لتمثيل نادٍ بمكانة بايرن ميونيخ. وسلط الحارس الضوء على ملاءمته الفنية لنظام كومباني، لا سيما قدرته على الصمود أمام الضغط أثناء بناء الهجمات.

وفي حديثه إلى قناة "سكاي"، ناقش أوربيغ إمكانية مستقبله على المدى الطويل كحارس مرمى أساسي للنادي: "سواء كنت أنا المختار أم لا، فهذا ليس قراري. ما يمكنني التأثير فيه هو إحضار العقلية الصحيحة والجودة، ثم تحويل ذلك إلى شيء ملموس، لأن بايرن ميونيخ نادٍ كبير جدًا. أشعر أن هذه المقاربة قد أفادتني كثيراً حتى الآن. أن أكون مستعداً ذهنياً دائماً عندما تكون هناك حاجة إليّ، وأن أكون جاهزاً لتقديم الأداء المطلوب على أرض الملعب. أعتقد أنني نجحت في ذلك حتى الآن."