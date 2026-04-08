بعد 25 عامًا من عدم تحقيق أي فوز في ملعب البرنابيو المخيف، كان هذا أحد المواضيع العديدة التي أثيرت قبل المواجهة الأولى بين بايرن ميونيخ وريال مدريد في غضون ثمانية أيام في دوري أبطال أوروبا: هل ستستيقظ «الوحش الأسود» من سباتها العميق وتحتفل بعودتها إلى العاصمة الإسبانية؟
"الوحش الأسود" يعود بقوة: لماذا كان ريال مدريد "عاجزاً تماماً" أمام بايرن ميونيخ - ومع ذلك لا يزال لديه أمل
وبعد 90 دقيقة، أجاب بايرن ميونيخ على هذا السؤال بـ«نعم» قصيرة ومقتضبة، من خلال فوزه المذهل 2-1 في مباراة الذهاب! ويرتبط هذا اللقب الأسطوري، الذي تقول الأسطورة إن أصله يعود إلى فوز ساحق حققه بطل ألمانيا القياسي في مباراة ودية عام 1980، بسخرية لاذعة من «الملكيين». لا يزال النتيجة 1-9 قبل ما يقرب من 46 عامًا تمثل أكبر هزيمة في تاريخ النادي حتى اليوم، أما في المباريات الرسمية، فكانت الهزيمة 1-8 أمام إسبانيول برشلونة عام 1930.
على الرغم من أن السخرية من ريال مدريد ليست في محلها بعد العرض المذهل الذي قدمه الفريق يوم الثلاثاء، إلا أن الصحافة الإسبانية اختارت كلمات قاسية. وكتبت صحيفة "آس" المحلية أن لاعبي ريال مدريد كانوا "عاجزين أمام بايرن ميونيخ لمدة ساعة كاملة". ووفقاً لصحيفة "ماركا"، فإن "معجزة" ستكون ضرورية في مباراة الإياب في ميونيخ.
نادي بايرن ميونيخ: «الوحش الأسود» يعود بقوة
وقد أصابت وسائل الإعلام الإسبانية، التي تتخذ دائمًا موقفًا انتقاديًا شديدًا تجاه فرقها المحلية ما لم تحقق الفوز، في جزء منها صميم الموضوع. سيطر بايرن ميونيخ على المباراة فعليًا لفترات طويلة، وأظهر أداءً متفانيًا في جميع خطوط الفريق، وكان بإمكانه الفوز بنتيجة أكبر. بل وربما كان عليه ذلك. ومع ذلك، كان الحظ حليفًا لبايرن ميونيخ في بعض المواقف، وهو ما لا شك في أنه ضروري على هذا المستوى.
لقد عادت "الوحش الأسود" بقوة، ويبدو أن الحظ أصبح مرة أخرى إلى جانبها، وهو ما قد يسبب قلقاً كبيراً لمنافسيها في السباق على لقب دوري أبطال أوروبا. وهي حقيقة لم تكن متاحة بالضرورة لفريق ميونيخ في الماضي القريب، عندما كان الأمر يتعلق بالجهات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا - خاصة ضد ريال مدريد في العقد الأول من القرن الحالي.
لا يمكن إنكار أن فريق المدرب ألفارو أربيلوا قد صنع عدة فرص خطيرة في كل من الشوطين الأول والثاني أمام "ربما أفضل فريق في أوروبا حالياً". ويقول مؤشر الأهداف المتوقعة البالغ 1.97 الكثير في هذا الصدد. لكن مانويل نوير أحبط آمالهم بعودة قوية وأداء يذكر بأفضل أيامه، وحصل بعد صافرة النهاية على الثناء من جميع الجهات.
ومع ذلك، كان القائد محظوظًا مرتين لأن خطأيه في الشوط الأول لم يعاقبا عليهما. وبمخاطرته المعتادة في لحظات الانتقال، قام اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا أولاً بتصحيح ركلة إخراج فاشلة بنفسه، قبل أن يرمي الكرة بعد ذلك بوقت قصير على ظهر أحد لاعبي الخصم، ولم يتمكن نجوم ريال مدريد المتميزون من السيطرة عليها. وقبل نهاية المباراة بوقت قصير، تبع ذلك إحدى مغامراته المحفوفة بالمخاطر، والتي أرهقت أعصاب لاعبي ميونيخ مرة أخرى. بالإضافة إلى ذلك، عاد دايوت أوبامكانو إلى عاداته القديمة وارتكب خطأً فادحاً في التوقيت، مما أدى إلى أن يسدد فينيسيوس جونيور الكرة في الشباك الخارجية للمرمى الخالي.
ريال مدريد لديه أمل: بايرن ميونيخ بحاجة إلى أداء رائع آخر
من الصعب للغاية إيقاف هجوم ريال مدريد ذي المستوى العالمي طوال 90 دقيقة، على الرغم من النواقص التي ظهرت منذ رحيل ثنائي خط الوسط توني كروس ولوكا مودريتش. وقد أشار فينسنت كومباني إلى ذلك أيضًا في حديثه مع «برايم فيديو» بعد مباراته المائة كمدرب لمانشستر سيتي. وقال: "لا أعرف ما إذا كان من الممكن التحكم دائمًا في هؤلاء اللاعبين"، مشددًا على أنه "لا يوجد نجاح على هذا المستوى بدون تلك اللحظات التي يقدمها الحارس أو المدافع أو المهاجم. سنحتاج إلى ذلك مرة أخرى الأسبوع المقبل".
تحدث البلجيكي عن تبادل هجمات مفتوح، لكنه أبرز أن الفرص كانت أفضل بشكل عام لصالح بايرن. "إذا حصلنا على هذه الفرص مرة أخرى، أعتقد أننا سنستغلها". أكد لويس دياز وهاري كين مدى قسوة الهجوم بهدفيهما، بعد أن لم يشاركا بشكل كبير في المباراة قبل ذلك. لكن لا يمكن بالطبع الوثوق بشكل أعمى في الحظ الذي عاد إلى الفريق.
وهذا ما يدركه ليس فقط كومباني ولاعبوه، بل الصحافة الإسبانية أيضًا. فقد ذكرت صحيفة "آس" أن المباراة انتهت بـ"نهاية ميؤوس منها ليوم سيئ". واعترفت الصحيفة بحق أن ريال مدريد "كاد يحقق التعادل" وأنه "لا يزال في السباق قبل مباراة الإياب في ميونيخ".
أما صحيفة موندو ديبورتيفو، التي تصدر من برشلونة، فقد ذهبت أبعد من ذلك وكتبت في عنوانها: "كان الألمان متفوقين، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات دورهم كمرشحين واضحين للفوز باللقب. أما ريال مدريد، فقد فعل ما في وسعه وما يجيده: الركض والبحث عن فينيسيوس ومبابي. وبذلك وحده، يعود إلى ميونيخ بهزيمة تسمح له بمواصلة الحلم".
يحتاج بايرن ميونيخ إلى أداء رائع آخر لمنع ذلك - وربما تستغني "البيستيا نيجرا" عن "تحديثها" أمام جماهيرها في غضون أسبوع.
ريال مدريد ضد بايرن ميونيخ: تفاصيل المباراة
الأهداف 0:1 دياز (41)، 0:2 كين (46)، 1:2 مبابي (74) تشكيلة ريال مدريد لونين - ألكسندر-أرنولد، روديجر، هويجن (63. ميليتاو)، كاريراس - فيدي فالفيردي، تشواميني، بيتارش (63. بيلينغهام)، أردا غولر (72. براهيم دياز) - مبابي، فينيسيوس جونيور تشكيلة بايرن ميونيخ نوير - ستانيسيتش، أوبامكانو، تاه، لايمر (69. ديفيز) - كيميش، بافلوفيتش (90+3. جوريتزكا) - أوليسي، غنابري (69. موسيالا)، لويس دياز (90+3. بيشوف) - كين بطاقات صفراء 36. تشواميني / 71. تاه، لويس دياز (77.)، نوير (82.)، موسيالا (87.)