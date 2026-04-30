الهلال يبكي بينما هناك من يسير على درب الكبار أمام الأخدود .. حماية خالد الغنام أصبحت واجبة وإلا ستدفع الكرة السعودية الثمن غاليًا!

جولة جديدة يثبت بها خالد الغنام؛ جناح أيسر الاتفاق، أنه واحد من أفضل اللاعبين السعوديين في الموسم الجاري، بل وسيكون الأفضل على الإطلاق في قادم المواسم، إن استمر على نفس المنوال.

صاحب الـ25 عامًا قاد النواخذة يوم الخميس، للفوز أمام الأخدود بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ30 من دوري روشن السعودي 2025-2026.

الاتفاق افتتح التسجيل أولًا عن طريق ألفارو ميدران في الدقيقة 1+45، لكن سيباستيان بيدروزا أدرك التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 60 من عمر المباراة.

فيما أحرز خالد الغنام وجيورجينيو فينالدوم الهدفين الثاني والثالث للاتفاق في الدقيقتين 74 و80، ليأمنوا فوز كتيبة المدرب السعودي سعد الشهري.





بهذا الفوز ارتفع رصيد الاتفاق للنقطة 45 في المركز السابع بجدول الترتيب، فيما تجمد رصيد الأخدود عند 16 نقطة في المركز الـ17 (قبل الأخير)، ليقترب من الهبوط لدوري يلو للدرجة الأولى.

لكن ولأن الأعين تراقب بالتحديد خالد الغنام في كل مباراة للاتفاق، بحكم أنه اللاعب المنتظر وجوده في قائمة المنتخب السعودي بكأس العالم 2026، دعونا نخصص الحديث عنه في السطور التالية..