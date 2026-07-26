وسط مزاعم تأثره النفسي بعلاقته مع فنانة مغربية .. حقيقة استغناء الهلال عن ياسين بونو مقابل حارس بولندي

تقارير صحفية كثيرة، خاصةً في السعودية، تتحدث عن احتمالية رحيل بونو عن الزعيم خلال الميركاتو الصيفي الجاري، رغم أن عقده ممتد لنهاية يونيو 2028.

تارةً يقولون إن دور بونو سيقتصر على المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، قياسًا على عمره "35 سنة"، ورغبة النادي في الاستفادة من خانة لاعب أجنبي جديد يتم قيده محليًا، وتارةً يقولون إنه سيرحل نهائيًا.

من يزعيم أن الحارس المغربي سيرحل نهائيًا عن القلعة الزرقاء يدعمون موقفهم بالتعاقد مع السعودي محمد العويس خلال الصيف الجاري، بعد تألقه اللافت للنظر مع المنتخب الوطني في كأس العالم 2026.

وبين هذا وذاك لا تزال تقارير جديدة تظهر..



