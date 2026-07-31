بعد رفض الهلال ونابولي .. نجم إيطاليا الشاب يتخذ خطوة للوراء ويختار تورينو!

لنبدأ بالفصل الأخير، وهو التعاقد مع تورينو. انتقل بيترو كوموزو إلى الفريق «الجراناتا» على سبيل الإعارة مقابل مبلغ مالي (مليون يورو)، مع حق شراء محدد بمبلغ 19 مليون يورو.

والآن، الأمر بسيط: تكمن أهمية انضمام المدافع الإيطالي بشكل أساسي في الفرصة المتاحة له للتطور أكثر في بيئة مختلفة عن تلك التي كان نجمها حتى قبل بضعة أشهر.

في بيدمونت، يجد كوموزو رجلاً صنع نفسه بنفسه، رجلاً «صنع نفسه بنفسه» كروياً مثل إجنازيو أباتي. رجلاً جعل العمل هو اليقين الراسخ لمسيرته التي قضاها على الجناح، ذهاباً وإياباً. الذي نشأ في صفوف ميلان الذي كان يضم أبطالاً عظماء، والذي، بعد عدة فترات إعارة وبعض المغامرات (وبعد موسم في تورينو، بالمناسبة)، عاد إلى ميلان في حقبة كان فيها بريق الألقاب يتلاشى، لكنه تمكن مع ذلك من تجاوز الانتقادات (بعضها كان غير عادل إلى حد كبير) والفوز بلقب الدوري الإيطالي.



