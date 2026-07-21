Goal.com
مباشر
Crysencio Summerville Goal OnlyGoal AR
أحمد فرهود

صفقة الربع مليار: الهلال يتفق مع مفاجأة هولندا المونديالية.. صفعة أنقذت مسيرته والآن "بداية نهاية سالم الدوسري ومالكوم"

فقرات ومقالات
الهلال
كريسينسيو سامرفيل
وست هام
هولندا
فينورد
دوري روشن السعودي
الدوري الإنجليزي الممتاز
كأس العالم

صفقة صيفية ضخمة..

من أزقة روتردام الضيقة، حيث صقلت مهارته في كرة الشوارع، إلى صخب الملاعب الإنجليزية، التي بات فيها خصمًا خطيرًا للمدافعين؛ يبدو أن النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل قرر كتابة فصل جديد في مسيرته الكروية، وهذه المرة في المملكة العربية السعودية.

نعم.. كافة المصادر الموثوقة أجمعت مساء اليوم الثلاثاء، على حسم عملاق الرياض الهلال، صفقة التعاقد مع سامرفيل؛ لينضم إلى كتيبة نجوم الفريق الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي.

سامرفيل كان على أبواب الانتقال من نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، إلى فريق العاصمة الإيطالية روما؛ قبل تدخُل الزعيم الهلالي في اللحظات الأخيرة، ونجاحه في إقناع اللاعب.

التعاقُد مع سامرفيل، يكشف عن طموحات الهلال الكبيرة، في الموسم الرياضي الجديد 2026-2027؛ حيث يرغب في العودة للسيطرة المحلية والقارية، من جديد.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من النقاط المهمة بعد حسم الهلال صفقة كريسينسيو سامرفيل، في انتظار الإعلان الرسمي..


  • Crysencio SummervilleGetty

    تفاصيل صفقة سامرفيل بعد تألُقه في المونديال

    في البداية.. يجب الحديث عن تفاصيل صفقة النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل؛ الذي حسم عملاق الرياض الهلال التعاقد معه، وفقًا لكثير من المصادر الموثوقة.

    ووفقًا للصحفي الرياضي ديفيد أورنستين عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مساء اليوم الثلاثاء؛ فإن التفاصيل المالية لصفقة سامرفيل، جاءت على النحو التالي:

    * أولًا: سداد الهلال مبلغًا ماليًا يُقدر بـ55 مليون جنيه إسترليني إلى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي؛ كقيمة ثابتة للصفقة.

    * ثانيًا: وضع بند ينص على دفع الهلال 5 ملايين جنيه إسترليني أخرى إلى نادي وست هام يونايتد؛ كـ"مكافآت وحوافز".

    بمعنى.. القيمة الإجمالية للصفقة؛ هي 60 مليون جنيه إسترليني "70 مليون يورو"، أي حوالي 300 مليون ريال سعودي.

    وغامر الهلال بدفع هذا المبلغ الضخم، الذي يتخطى الربع مليار ريال؛ بعد المستويات الرائعة التي أظهرها سامرفيل في بطولة كأس العالم 2026، كالتالي:

    - مباريات: 6.

    - دقائق: 388.

    - مساهمات تهديفية: 5.

    - أهداف: 2.

    - تمريرات حاسمة: 3.

    وكان سامرفيل مفاجأة هولندا المونديالية؛ خاصة أن بطولة كأس العالم 2026، كانت الظهور الدولي الأول له في بطولة كبيرة.

    • إعلان
  • Crysencio SummervilleGetty

    سامرفيل.. صفعة مبكرة أنقذت مسيرته الاحترافية!

    وإذا تحدثنا عن صفقة كريسينسيو سامرفيل نفسها؛ فهي قد تكون بمثابة "ضربة المعلم" لعملاق الرياض الهلال، للأسباب التالية:

    * أولًا: إضافة عنصر مهاري لصفوف الفريق الأول.

    * ثانيًا: لاعب صغير السن "24 عامًا".

    * ثالثًا: يتعلم من أخطائه باستمرار.

    * رابعًا: يتمتع بمرونة تكتيكية.

    وبالطبع.. النقطة الأولى والثانية لا تحتاج إلى أي حديث؛ لكننا يجب أن نُركز على ملف التعلُّم من الأخطاء، وكذلك المرونة التكتيكية.

    سامرفيل أو "سبيكيرنيسي" كما يُلقب، بسبب المنطقة التي نشأ فيها؛ بدأ مسيرته الكروية في الفئات السنية للعملاق الهولندي فينورد، والذي أرسله "إعارة" إلى نادي دوردرخت في يناير 2019.

    الإعارة أساسًا، كانت بسبب تورط سامرفيل في "اشتباكات" عنيفة، مع زميله في فينورد - وقتها - ماتس فيفر؛ حيث بدأت القصة بمشادة في التدريبات، امتدت إلى معركة في غرفة الملابس والمطعم.

    هُنا.. قررت إدارة فينورد، إيقاف سامرفيل عن التدريبات وخوض المباريات؛ ومن ثم إرساله إعارة إلى دوردرخت في يناير من عام 2019، كما ذكرنا.

    واعترف كريسينسيو سامرفيل لاحقًا، أن هذه الواقعة كانت بمثابة "الصفعة على وجهه"؛ التي جعلته يعرف معنى المسؤولية، وكيف يصبح لاعبًا محترفًا.

  • Al Hilal v Al Shorta: AFC Champions League EliteGetty Images Sport

    صفقة سامرفيل.. "بداية النهاية" لسالم الدوسري ومالكوم

    واستكمالًا لما ذكرناه في السطور الماضية؛ سنتطرف الآن إلى مرونة كريسينسيو سامرفيل التكتيكية، والتي ستُفيد عملاق الرياض الهلال كثيرًا.

    ويجيد سامرفيل أساسًا، في مركز الجناح الأيسر؛ إلا أنه تم توظيفه في الطرف الأيمن أيضًا، مثلما حدث مع منتخب هولندا الأول لكرة القدم في بطولة كأس العالم 2026.

    وتألق النجم الهولندي في "الجناحين"، سواء على مستوى الأندية أو المنتخب الوطني؛ وهو ما قد يعني الآتي بعد انضمامه إلى الهلال:

    * أولًا: شغل مركز "الجناح الأيمن" بصفة أساسية؛ مع التخلص من النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، في الميركاتو الصيفي الحالي.

    * ثانيًا: تهميش القائد سالم الدوسري؛ مع الاعتماد على سامرفيل كـ"جناح أيسر" أساسي، وبقاء مالكوم أو التعاقد مع لاعب آخر يجيد في الطرف الأيمن.

    أي أن صفقة كريسينسيو سامرفيل البالغ من العمر 24 سنة؛ تعني "بداية النهاية" الحقيقة لكل من مالكوم أو سالم في صفوف الهلال، أو حتى للثنائي معًا.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • West Ham United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    أخيرًا.. نبذة سريعة على مسيرة سامرفيل الكروية وأرقامه الشخصية

    وأخيرًا.. كما بدأنا تقريرنا بتفاصيل الصفقة؛ لنختمه بنبذة سريعة عن أندية النجم الهولندي كريسينسيو سامرفيل، وأرقامه في عالم الساحرة المستديرة.

    بدأ سامرفيل - كما ذكرنا - مسيرته الكروية، في الفئات السنية للعملاق الهولندي فينورد؛ والذي خرج منه "معارًا" إلى النادي المحلي دوردرخت، ثم مواطنه أدو دين هاج.

    وفي صيف 2020.. انتقل سامرفيل إلى نادي ليدز يونايتد الإنجليزي؛ حيث لعب موسمًا في الفئات السنية، قبل التصعيد للفريق الأول رسميًا.

    ومع فريق ليدز يونايتد الأول، زامل سامرفيل النجم البرازيلي رافينيا دياز، موسم 2021-2022؛ قبل أن ينتقل الأخير إلى العملاق الكتالوني برشلونة، بشكلٍ رسمي.

    والمثير في الأمر أن اسم رافينيا، يرتبط بعملاق الرياض الهلال أيضًا؛ ما يعني أن الثنائي قد يتزاملا معًا مجددًا، إذا صدقت التقارير بشأن اهتمام الزعيم بنجم برشلونة.

    المهم.. سامرفيل مثّل فريق ليدز يونايتد الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2024؛ حيث حقق الأرقام التالية:

    * مباريات: 89.

    * مساهمات تهديفية: 38.

    * أهداف: 25

    * تمريرات حاسمة: 13.

    وقدّم النجم الهولندي موسمًا اسثنائيًا في 2023-2024؛ حيث سجل 21 هدفًا وصنع 10 آخرين في جميع المسابقات، بجانب حصوله على أفضل لاعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي.

    ثم انتقل سامرفيل إلى وست هام يونايتد الإنجليزي، صيف عام 2024؛ والذي مثّله في 56 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، مع تسجيل 8 أهداف وصناعة 7 آخرين.

    والآن.. ليس علينا سوى انتظار الإعلان الرسمي عن الصفقة؛ ثم متابعة ما سيقدمه سامرفيل مع الهلال، فوق أرضية المستطيل الأخضر.