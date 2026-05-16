لا حاجة للكرة الجميلة، المهم هو الفوز، شبعنا من تلك النغمة السائدة، حول تقييم أداء الهلال مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، والذي يملك فرصة للرد على الجميع، فالتاريخ لن يذكر كيف كان الأداء، بقدر ما سيذكر النتيجة.

الهلال حقق المطلوب، وخرج بالنقاط الثلاث من مباراة نيوم، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، فوق ميدان المملكة أرينا، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين، وقبل الأخيرة، من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتمكن روبن نيفيش من إحراز هدف الهلال من علامة الجزاء في الدقيقة العاشرة، بعد خطأ من محمد البريك في التدخل على تيو هيرنانديز، فيما أضاف سلطان مندش، الهدف الثاني، في الدقيقة 59.

ويواصل الهلال تضييق الخناق، على النصر، بعدما وصل إلى النقطة 81، ليقلص الفارق مع جاره المتصدر إلى نقطتين، في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد نيوم، عند 44 نقطة، في المركز الثامن.

ماذا حدث في مباراة الهلال ونيوم؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..