محمود خالد

لن تتثاءب مع جماهير الهلال: اشتقنا لنسخة نيفيش .. إنزاجي صعق جالتييه مرتين و"قد يفعلها مع جيسوس"!

الهلال يرفض الاستسلام في معركة الدوري..

لا حاجة للكرة الجميلة، المهم هو الفوز، شبعنا من تلك النغمة السائدة، حول تقييم أداء الهلال مع المدرب الإيطالي سيموني إنزاجي، والذي يملك فرصة للرد على الجميع، فالتاريخ لن يذكر كيف كان الأداء، بقدر ما سيذكر النتيجة.

الهلال حقق المطلوب، وخرج بالنقاط الثلاث من مباراة نيوم، بعد الفوز عليه بهدفين نظيفين، فوق ميدان المملكة أرينا، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين، وقبل الأخيرة، من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

وتمكن روبن نيفيش من إحراز هدف الهلال من علامة الجزاء في الدقيقة العاشرة، بعد خطأ من محمد البريك في التدخل على تيو هيرنانديز، فيما أضاف سلطان مندش، الهدف الثاني، في الدقيقة 59.

ويواصل الهلال تضييق الخناق، على النصر، بعدما وصل إلى النقطة 81، ليقلص الفارق مع جاره المتصدر إلى نقطتين، في ترتيب دوري روشن، بينما تجمد رصيد نيوم، عند 44 نقطة، في المركز الثامن.

ماذا حدث في مباراة الهلال ونيوم؟ هذا ما تستعرضه النسخة العربية من موقع GOAL، في النقاط التالية..

  • من الهلال إلى جالتييه: الميدان يا حميدان!

    "لا أرى أنه سيفوز بالدوري، النصر أقرب"، بتلك الكلمات قرر كريستوف جالتييه، المدير الفني لنيوم، أن يشن حربًا نفسية على الهلال، حيث يعلم أن كتيبة سيموني إنزاجي، تدخل المباراة تحت ضغط كبير، فالزعيم لا يزال لا يملك حظوظ الدوري بيده، وينتظر تعثر جاره في الرياض.

    الهلال قرر أن يجعل الميدان هو ساحة الرد على جالتييه، بنقطتين..

    * التأكيد أنه لن يفرط في فرصة الدوري حتى الرمق الأخير، وأن اللقب ليس سهلًا على النصر، حتى يتحدث مدرب نيوم، بتلك النبرة.

    * حرمان نيوم من آخر آماله في المنافسة الخارجية، في الموسم المُقبل، حيث كان ينافس على المركز السابع، المؤهل إلى دوري أبطال الخليج، ليتأكد تأهل الاتفاق.

    هذا بشكل عام، فماذا عن الأمور الفنية؟ أيضًا، شهدت خير رد للهلال على نيوم، كيف ذلك؟ لننتقل إلى النقطة التالية.

    اشتقنا لنسخة نيفيش .. وبولكا 50% من قوة نيوم

    مباراة هادئة، لم تعكس أبدًا الصخب والضجيج، الذي كان يملأ مدرجات المملكة أرينا، في ليلة وداع الهلال الذي خاض آخر مباراة على أرضه، هذا الموسم.

    الهلال نجح في الفصل بين خطوط نيوم، من خلال عدة نقاط..

    * الاعتماد على الكرات الطويلة الخلفية من روبن نيفيش، من أجل بناء الفرص، أو التخلص من الضغط.

    * ثنائية سيرجي سافيتش وسلطان مندش، من أجل "تحجيم" تحركات الظهير فارس عبدي، وكذلك إشغاله وزيادة الضغط من الجهة اليمنى.

    * انطلاقات تيو هيرنانديز، الذي لعب كظهير متقدم، وأيضًا، جناح، فضلًا عن توغلاته في عمق الملعب، والتي ساهمت في كرة الهدف الثاني.

    تقدم روبن نيفيش إلى منطقة نيوم، جعلنا نشتاق إلى نسخة المحور البرتغالي الذي كان يمارس أدوارًا هجومية مؤثرة، لاسيما وأنه حاول بالفعل، أن يهدد مرمى نيوم، في الدقيقة 45+1، قبل أن يتألق بولكا في التصدي للكرة.

    أما إذا نظرنا إلى نيوم، فإن نقطة قوة الفريق ارتكزت على الكرات الثابتة، من أجل إرسال العرضيات، التي رغم أنها وصلت للحارس ياسين بونو، إلا أنها لم تشكل خطورة مؤثرة، باستثناء الدقيقة 60، حينما أهدر ناتان زيزي فرصة انفراد محقق.

    وفي ظل افتقاد نيوم، لسلاحه الفعّال، في غياب سعيد بن رحمة، الذي كان يمثل حلًا في التسديد من خارج المنطقة، فإن هذا الأمر كان مؤثرًا في ظل التماسك الدفاعي، وإيقاف خطورة العمق.

    هنا، يمكن القول إن 50% من قوة نيوم، تمثلت في الحارس مارسين بولكا، الذي أنقذ مرماه من عدة فرص محققة.

    سلطان مندش: مصائب قوم عند قوم فوائد

    رغم اختلاف المراكز، ولكن لعلّ غياب سالم الدوسري، كان بمثابة "البوابة"، لكي يحصل سلطان مندش على الفرصة الكاملة، ليرد على كل من شككوا في تلك الصفقة.

    وبين غياب كريم بنزيما، وعدم ظهور ماركوس ليوناردو بشكل مؤثر، فإن سلطان مندش، جاء في دور منقذ صورة إنزاجي، حتى لا يُقال خرج الهلال بفوز من ركلة جزاء.

    قبل انتقال سلطان مندش للهلال، قال عنه عضو مجلس إدارة النادي السابق، عبد الكريم الجاسر، إنه لاعب عادي ولا يرتقي لمستوى تمثيل الفريق، كما توقّع المحلل البحريني حسين بابا، بأنه سيمثل خسارة فنية للتعاون، وسيعاني على مقاعد بدلاء الزعيم.

    وها هو مجددًا، يثبت مندش بأنه ربما يكون الصفقة الرابحة الكبرى للهلال، ليس فقط بسبب الهدف الذي سجله، بل لما يمارس ه من أدوار دفاعية وهجومية، وصنع ثنائية مع سافيتش، وكذلك تفاهمه مع مالكوم، ما يؤكد أنه لم يحتج للوقت كي ينسجم مع الهلال، ويصبح أحد أبرز أوراقه أيضًا.

    كلمة أخيرة.. إنزاجي قد يوجه ضربتين إلى جيسوس

    بتتويجه بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بات سيموني إنزاجي رسميًا، أول مدرب إيطالي يفوز بلقب في السعودية، وها هو يؤكد أن الأماني لا تزال ممكنة، للمنافسة على الدوري حتى الرمق الأخير.

    مع وصوله للنقطة 81، لا يزال سيموني إنزاجي يملك الفرصة للرد على كل من انتقدوه، بل ويوجه ضربتين إلى جورج جيسوس، المدير الفني للنصر..

    * انتزاع لقب دوري روشن منه، وهذا يحتاج لتعثر النصر، وفوز الهلال في الجولة الأخيرة.

    * معادلة إنجازه مع الهلال، وإن تفوق جيسوس في رصيد النقاط، بتحقيق لقب الدوري دون خسارة.

    ورغم أن الكفة تمثيل لصالح النصر، إلا أن الهلال "الدفاعي" لا يزال يؤكد أنه لن يترك متنفسًا للقب بسهولة، وسيجعل العيون مترقبة لما ستشهد عنه الجولة الأخيرة، يوم الخميس المُقبل، حيث يلعب الهلال مع الفيحاء، والنصر ضد ضمك.

    وفي النهاية، شكرًا لرمية تماس علي لاجامي، التي أبقت متعة دوري روشن، حاضرة حتى الأمتار الأخيرة، والتي صارت محل عشق مع جماهير الهلال، كما شاهدنا في المملكة أرينا، ويبقى السؤال عزيزي القارئ: هل تتوقع أن ينزع الهلال البساط من النصر في الجولة الأخيرة؟