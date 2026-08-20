رقم يجعله الأسوأ في العالم .. مارتينيلي ضحية آرسنال وأرتيتا وعلى الهلال الحذر من "نجم اللقطة"!

ببساطة، عندما كانت هناك مساحة للارتجال وبعض العشوائية، تمكن مارتينيلي من استغلال قدراته في السرعة والانطلاق، والطاقة الانفجارية التي تظهر في التحولات والمرتدات والهجمات غير المنظمة.
ولكن عندما انتهج أرتيتا أسلوبًا متحفظًا في آخر موسمين ويعتمد بشكل أكبر على الاستحواذ، ظهرت عيوب مارتينيلي أمام التكتلات الدفاعية الحصينة، لأنه لا يستطيع المراوغة، وأضعف ظهير يمكن أن يلعب "مباراة عمره" امامه، لترى الهجمات تنتهي عنده عندما تشاهده يركض بلا هدف نحو الخط، لعدم قدرته على تغيير اتجاهه، لتخرج الكرة إلى ضربة مرمى.
مارتينيلي غير مؤسس بطريقة صحيحة، تراه في الكثير من الأحيان يركض دون أن ينظر حوله، ويصب كامل تركيزه على الكرة فقط، لذلك عندما يلعب أمام أي دفاع متكتل تنفضح جميع عيوبه بأسوأ طريقة ممكنة.
وهذه أشياء يجب على الهلال الالتفات لها، فريق بحجم الزعيم سيواجه الكثير من الدفاعات المتكتلة بسبب فارق الإمكانيات ورغبة سيموني إنزاجي المستمرة في تحقيق الانتصار، وهنا سيعجز مارتينيلي عن تحقيق أي شيء.
لا تجعل هدفه الشهير في تشيلسي يغرك، لأن نجولو كانتي انزلق قبل الوصول له من الأساس، ونفس الأمر تكرر مع مانويل نوير الموسم الماضي في دوري أبطال أوروبا، لأن ببساطة مارتينيلي هو "نجم اللقطة" الذي يخدعك بانطلاقته وبعض أهدافه المميزة، ولكن عندما تشاهده باستمرار لمدة 90 دقيقة كل أسبوع ستعرف حقيقته.
اللاعب قد ينجح مع الهلال بطبيعة مختلفة وأسلوب مختلف ومدرب جديد وسنه الصغير، ولكن هذا أمر غير مضمون، وحالة مارتينيلي الآن تؤكد أن احتمالية فشل هذه الإمكانية أكثر من نجاحها.
فلسفة إنزاجي تعتمد على الاستحواذ المبكر ومباغتة الخصم والتراجع من أجل الحفاظ على النتيجة، وهذا بالضبط ما فعله أرتيتا على مدار آخر موسمين وتسبب في وصول مارتينيلي لأسوأ مراحل مسيرته.
ولكن لو كانت الفكرة هي التحولات والارتجال ومهاجمة المساحات، فهنا مارتينيلي هو الصفقة المثالية، وسنرى منه الكثير من المستويات المميزة مثل هدفه الشهير في ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا.
إذن عندما يفكر الهلال في مارتينيلي، عليه إدارك أنه يتعاقد مع موهبة كانت واعدة وتنبأ لها الجميع وعلى رأسهم يورجن كلوب بمستقبل مبهر، ولكن غياب التأسيس والمساعدة الكافية من ميكيل أرتيتا في تطوير اللاعبين الهجوميين، جعل تطوره يتوقف بل يتراجع بشكل مرعب، ليصبح تألقه مرهونًا بمواقف محددة، حتى يتحول إلى أضحوكة يحلم جمهور آرسنال وإدارة ناديه بالتخلص منها في أقرب فرصة.
ونصل في النهاية إلى استنتاج واضح، الهلال بحاجة إلى تدعيمات تزامنًا مع رحيل مالكوم وداروين نونيز واقتراب كريم بنزيما من مغادرة النادي، لذلك هو يحتاج إلى عنصر في أفضل مستوياته يمكنه التسجيل وصناعة الأهداف وحسم المباريات، وبالتأكيد مارتينيلي ليس هذا اللاعب، ويجب على الزعيم توفير أموال الصفقة التي قد تزيد قيمتها عن 50 مليون يورو وإنفاقها على جناح آخرر لو أتيحت الفرصة!