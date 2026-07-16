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Tomori MilanGetty Images
محمود خالد

لن يمانع بيعه بهذا المبلغ .. الهلال يراقب مدافع ميلان بناء على طلب إنزاجي!

انتقالات
فيكايو توموري
ميلان
الهلال
الدوري الإيطالي
دوري روشن السعودي

تواصل إدارة نادي الهلال، البحث عن تعزيزات في صفوف الفريق الأول لكرة القدم، من الدوري الإيطالي على وجه الخصوص؛ بعد رصد صفقتين في مركز قلب الدفاع.

اللاعب الأول هو جون لوكومي، المدافع الكولومبي المولود عام 1998، والذي يعد أيضًا محل اهتمام من قِبل إنتر، ويوفنتوس بشكل خاص.

الثاني هو فيكايو توموري، الذي يعتبره ميلان قابلًا للبيع، علمًا بأن مدافع تشيلسي السابق، سينتهي عقده - دون نية للتجديد - خلال العام المُقبل.

وبالحديث عن صفقة توموري، فإن التعاقد مع ماريو جيلا، قادمًا من لاتسيو، أدى إلى تغيير الترتيب الهرمي للفريق، وأدرك توموري جيدًا أن عليه البحث عن فريق جديد، من أجل اللعب بانتظام.


  • كم يطلب ميلان؟

    ويعد فيكايو، المولود عام 1997 في مدينة كالجاري بكندا، هو الخيار الأول لكتيبة سيموني إنزاجي، الذي يرغب في تشكيل ثلاثي دفاعي في الهلال، إلا أن ناديه لم يقدم أي عروض رسمية بعد.

    ومن المتوقع ألا يتجاوز عرض الهلال، ما بين 12-13 مليون يورو، فيما يحتاج ميلان إلى 20 مليون، من أجل الموافقة على رحيله.

    وفي حالة مغادرته ميلان، فإن توموري يرغب في العودة إلى إنجلترا، إلا أن نادي كوفنتري سيتي، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم المُقبل، لم يتجاوز مرحلة الاستطلاع البسيط، وهو الأمر الذي ينطلق أيضًا على لوفتوس-تشيك.

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  • من أجل تجنب الخسارة

    ويتقاضى فيكايو توموري مبلغ 3.5 ملايين يورو "صافٍ" في الموسم، وتم شراء عقده في يونيو 2021، قادمًا من تشيلسي، مقابل 28.5 مليون يورو، بالإضافة إلى المكافآت.

    ولتجنب الخسارة في القيمة، وفقًا للميزانية العمومية بنادي ميلان لموسم 2024-2025، يتعين على الروسونيري الحصول على مبلغ يزيد عن 5.7 ملايين يورو.


  • Tomori MilanGetty

    أرقام فيكايو توموري مع ميلان

    ويعد قلب الدفاع، صاحب الـ28 عامًا، أحد العناصر الأساسية في صفوف ميلان، خلال الموسم الماضي "2025-2026"، حيث كان المدير الفني السابق ماسيميليانو أليجري، يعتمد عليه في تشكيل الروسونيري، قبل أن تنتهي رحلة الفريق بشكل صادم في مسابقة الدوري الإيطالي، بالهبوط إلى المركز الخامس مع نهاية الموسم، ليخسر مقعده في دوري أبطال أوروبا، ويكتفي بالتأهل إلى الدوري الأوروبي.

    وشارك توموري في 37 مباراة، خلال الموسم الماضي، بجميع المسابقات، صنع خلالها 3 تمريرات حاسمة، علمًا بأنه لم يغب عن المشاركة أساسيًا سوى مرتين فقط في المباريات التي خاضها مع الروسونيري.

    ويتواجد توموري مع ميلان منذ صيف 2021، حيث توج مع الفريق بلقب الدوري الإيطالي، في موسم 2021-2022، وكأس السوبر الإيطالي "2024-2025".

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  • صفقات الهلال .. القادمون والراحلون

    وكان الهلال قد أعلن رسميًا عن تعاقده مع الثنائي صبري دهل وعبد الله العنزي، من صفوف الفيحاء والفتح، لمدة 5 مواسم، فيما قرر توجيه الشكر إلى عبد الله رديف وأحمد أبو راسين، فضلًا عن انتقال محمد القحطاني إلى القادسية.

    وبخلاف الصفقات المُعلنة، فإن اسم الهلال ارتبط بمفاوضات مع عدد من نجوم الكرة العالمية، على غرار كريسينسيو سمرفيل، جناح وست هام، كما ذكر الصحفي ساشا تافوليري، وأيضًا الحديث عن رافينيا، نجم برشلونة، فيما أشارت تقارير إلى رغبة سيموني إنزاجي، بتدعيم الفريق بظهير أيمن أجنبي، من فئة المواليد، خلال الفترة المُقبلة.

    وكانت صحيفة "اليوم"، قد أشارت إلى تقدم الهلال بعرض لضم الثنائي المغربي إلياس أخوماش وعبد الصمد الزلزولي، حيث عرض الزعيم رسميًا، التعاقد مع أخوماش لمدة 5 سنوات، مقابل 10 ملايين يورو، لإقناعه بمغادرة فياريال، كما يتابع عن كثب، جناح ريال بيتيس، فيما تبقى الموافقة مرهونة بحسم المنافسة مع الأندية الأوروبية التي تطمح لضم اللاعبين في الصيف.

    في المقابل، بات المهاجم البرازيلي ماركوس ليوناردو، قريبًا من مغادرة الهلال، بعد الاتفاق على رحيله إلى أياكس أمستردام، فيما لا تمانع الإدارة النظر في العروض لضم مالكوم أوليفيرا، بشرط تلقي عرض مناسب.

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