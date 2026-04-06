كشف مالك معاذ؛ نجم الأهلي الأسبق، حقيقة بعض الملفات الجدلية بشأن مسيرته في الملاعب، مؤكدًا أن الاتحاد والهلال طلبوا التعاقد معه، لكن مسؤولو الراقي "عاندوا" لتعطيل مسيرته الكروية.
"الهلال كان ليصنع لي تمثالًا" .. مالك معاذ: "كذبة" الأهلي منعت انتقالي إلى الاتحاد وهذه حقيقة تعرضي للنصب من زوجتي
مسيرة مالك معاذ
صاحب الـ44 عامًا كان قد بدأ مسيرته في الأنصار، قبل الانتقال إلى الأهلي في يوليو 2004، رغم تلقيه عروض أخرى من الاتحاد والنصر.
وبعد عدة مشكلات وهبوط في مستواه، أعار الراقي معاذ إلى النصر لمدة موسم وحيد (2011-2012)، قبل أن يعتزل نهائيًا في يوليو 2012.
مع الفريق الجداوي شارك مالك معاذ في 109 مباريات، سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 15 آخرين.
أما مع العالمي، فخاض 18 مباراة في مختلف البطولات، وسجل ثلاثة أهداف.
"لم أحصل على حقوقي من الأهلي"
مالك معاذ ظهر يوم الإثنين، في حوار مطول مع بودكاست "مع مسفر" برعاية صحيفة "الوئام"، كشف خلاله عن تعنت أحد إداري الأهلي معه، حتى أنه لم يحصل على حقوقه المالية حتى يومنا هذا.
في هذا الشأن، قال مهاجم الراقي السابق: "ذهبت ذات يوم للنادي، بعد علمي بدخول بعض الأموال للخزينة، لكنني فوجئت بعدها بقولهم (انتظر للأسبوع المقبل، لقد قمنا بإصلاح بوابة النادي بهذه الأموال)، وفي الأخير اضطررت للانتظار عدة أشهر".
وأضاف في الإطار نفسه: "كان متبقيًا لي عند الأهلي ثلاثة ملايين ريال، كانوا يقولون لي (انتظر) في ظل المشاكل التي حدثت لي داخل النادي، لكن أقسم للجمهور أنها بسبب الإدارة وليست بسببي، المسؤولون كانوا يلعبون مع الصحافة المسيرة، ما تسبب في هبوط مستواي، لأننا لم نأخذ حقوقنا وكانوا يفتعلون المشكلات معي، حتى ساءت حالتي النفسية".
معاذ واصل: "في ذات المرات، جاء إداري ومنحني شيكًا بنصف المبلغ (مليون ونصف) بعد تأخير سنوات. كانت هذه مكيدة لي، فقمت برمي الشيك على الإداري وخرجت من الغرفة. هذا الإداري - رفض ذكر اسمه - كان يحاربني منذ قدومي للأهلي، وانتظر حتى هبوط مستواي ودبر هذه المكيدة لي، لأنه لا يحبني بدون أي سبب. بعدها نصحني أحد الإداريين السابقين في الأهلي بأخذ الشيك، وقد فعلت، حتى لا اصطدم بالجماهير، وحتى يومنا هذا لم أحصل على المليون والنصف الآخرين".
فشل انتقاله إلى الاتحاد
وانتقل مالك معاذ للحديث عن فشل انتقاله إلى الاتحاد رغم فسخ الأهلي لعقده في عام 2012، متهمًا مسؤولي الراقي بتمرير "كذبة" إلى نظرائهم العميد، لتعطيل الصفقة..
"تواصل معي إداري الاتحاد سامر المحضر، وسألني عن طلباتي فقلت (لا شيء)، لأن لاعبي الاتحاد كانوا سيساعدونني، فقد وصلوا لنضج كروي كبير ونجاحهم مضمون. لكن وكيلي - رفض ذكر اسمه - وقتها طلب أربعة ملايين ريال، علمت بهذه المعلومة بعد سنوات من محمد نور ورضا تكر، أتوقع أن هذا حصل بضغط من مسؤولي الأهلي رغم انتهاء علاقتي بالنادي، فقد أوصوا الوكيل بتعطيل مسيرتي.
"بعدها قالي لي سامر المحضر (احجز وتعال إلى معسكر الاتحاد في إسبانيا)، استغربت من رده، كيف أسافر على حسابي دون أي تخطيط؟، تواصل معي لاعبو الاتحاد محمد نور ورضا تكر وإبراهيم هزازي وقالوا لي (تعال ولا تحمل هم)، لكنني لم أفعل فهذا دور الإداري إذا كان يريد قدومي، حتى فشلت الصفقة".
فشل إعارته إلى الهلال
كذلك سعى الهلال للتعاقد مع مالك معاذ في أحد المواسم، بهدف الاستفادة من خدماته في دوري أبطال آسيا، لكن إدارة الأهلي منعت ذلك..
يقول معاذ: "إدارة الأهلي رفضت العرض، رغم أنني كنت موافقًا، فهذا احتراف، مؤكد لو كنت انتقلت للهلال لكنت تطورت بفضل الاحتكاك الآسيوي وأجانب الهلال كانوا أفضل كذلك من الأهلي.
"الهلال حاول مرة أخرى، فطلب الأهلي الحصول على ياسر القحطاني، من أجل تعقيد الصفقة، وبالفعل فشلت".
وكال معاذ المديح لسياسة الهلال، مؤكدًا أن مسيرته كانت ستكون ذات شأن مختلف تمامًا إن انتقل إلى القلعة الزرقاء: "لو كنت لاعبًا في الهلال، لصنعوا لي تمثالًا، فهناك كل ما تقدم .. كلما حصلت على دعم نفسي ومادي وكل شيء، والدليل في فترة هبوط مستوى محمد الشلهوب، قاموا بتسهيل سفره لمانشستر يونايتد، ثم عاد بحال نفسية أفضل ومن بعدها أصبح هداف الدوري، لكن هذا لا يحدث في الأهلي، الهلال غير حتى يومنا هذا، فسياسته جيدة حتى لو كان هناك أخطاء، والدليل استمرار سالم الدوسري حتى يومنا هذا بفضل اهتمام المسؤولين به رغم أن بدايته لم تكن جيدة".
حقيقة السحر ونصب زوجته عليه
أخيرًا، نفى مالك معاذ الشائعة الشهيرة بشأن تعرضه للسحر من زوجته غير السعودية، نافيًا بالأساس زواجه من خارج المملكة..
"لم أكن مسحورًا، صحيح أنني واجهت بعض المشكلات في الأهلي، لكنني لست مسحورًا، ربما محسود.
"حتى ما قيل عن زواجي من امرأة غير سعودية، وتعرضي للنصب منها، لم يحدث، لقد تزوجت من قريبتي. لم أتزوجت أبدًا من خارج السعودية، كافة إجازاتي قبل الزواج كانت في المدينة، وبعده مع زوجتي السعودية في تركيا".