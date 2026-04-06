"الهلال كان ليصنع لي تمثالًا" .. مالك معاذ: "كذبة" الأهلي منعت انتقالي إلى الاتحاد وهذه حقيقة تعرضي للنصب من زوجتي

صاحب الـ44 عامًا كان قد بدأ مسيرته في الأنصار، قبل الانتقال إلى الأهلي في يوليو 2004، رغم تلقيه عروض أخرى من الاتحاد والنصر.

وبعد عدة مشكلات وهبوط في مستواه، أعار الراقي معاذ إلى النصر لمدة موسم وحيد (2011-2012)، قبل أن يعتزل نهائيًا في يوليو 2012.

مع الفريق الجداوي شارك مالك معاذ في 109 مباريات، سجل خلالها 35 هدفًا وصنع 15 آخرين.

أما مع العالمي، فخاض 18 مباراة في مختلف البطولات، وسجل ثلاثة أهداف.