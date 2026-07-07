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Al Hilal v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

الرحيل عن الهلال اقترب.. وكيل مالكوم دي أوليفيرا يجتمع مع هذا النادي!

مالكوم
الهلال
فنربخشه
دوري روشن السعودي
دوري السوبر التركي
انتقالات

جديد مستقبل مالكوم دي أوليفيرا مع الهلال..

لا يزال مستقبل النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح عملاق الرياض الهلال، يسيل الكثير من الحبر في وسائل الإعلام العالمية؛ وسط أنباء قوية عن رغبة النادي في الاستغناء عنه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

مالكوم البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى الهلال صيف 2023؛ حيث يرتبط بعقدٍ مع الفريق الأول حاليًا، حتى 30 يونيو 2027.

  • وصول وكيل مالكوم دي أوليفيرا إلى تركيا

    وفي هذا السياق.. أعلن الصحفي الرياضي ياغيز سابونكوجلو مساء اليوم الثلاثاء، وصول وكيل أعمال النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح عملاق الرياض الهلال، إلى تركيا.

    سابونكوجلو كشف عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن عرض مالكوم على الأندية الثلاثة الكبرى في تركيا، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.


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  • مسؤولو فنربخشه يجتمعون مع وكيل مالكوم دي أوليفيرا

    واستكمالًا لتصريحاته.. تحدث الصحفي الرياضي ياغيز سابونكوجلو عن اجتماع مسؤولي نادٍ تركي بعينه، مع وكيل أعمال النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، جناح فريق الهلال الأول لكرة القدم؛ لبحث إمكانية التعاقد معه بشكلٍ رسمي، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

    وحسب ما كشف عنه سابونكوجلو، هذا النادي هو العملاق التركي فنربخشه؛ مؤكدًا على أن هُناك لقاء تم مع وكيل مالكوم، بالفعل.


  • Manchester-City-vs-Al-Hilal-16th-Round-FIFA-Club-World-Cup-2025AFP

    مسيرة مالكوم دي أوليفيرا مع نادي الهلال

    النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي زينيت سانت بطرسبرج، بشكلٍ رسمي.

    صفقة مالكوم كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ60 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومع الزعيم الهلالي.. سجل مالكوم 46 هدفًا وصنع 41 آخرين؛ وذلك خلال 138 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

    وتوّج مالكوم بـ5 ألقاب رسمية مع الهلال، منذ صيف 2023 وحتى الآن؛ وهي: "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين (مرتين) والسوبر السعودي (مرتين)".

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  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    مشوار الهلال في الموسم الرياضي 2025-2026

    عاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من تذبذب في المستوى، خلال الموسم الرياضي المنصرم 2025-2026؛ وذلك بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي.

    وحقق الهلال 25 انتصارًا مع 9 تعادلات، ودون أن يتعرض لأي هزيمة؛ ليُنهي مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين في "الوصافة"، خلف النصر "البطل".

    أما على المستوى القاري.. ودع الهلال مسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ بعد الهزيمة بـ"ركلات الجزاء" أمام السد القطري، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (3-3).

    ونجح الزعيم الهلالي في إنقاذ موسمه؛ بالتتويج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على نادي الخلود (2-1) في المباراة النهائية.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في الموسم الرياضي المنصرم؛ جاء رغم التألُق في بطولة كأس العالم للأندية 2025، التي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية على أراضيها.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

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