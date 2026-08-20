بـ"كلمتين صادمتين".. مالكوم يوجه رسالة غير مباشرة للهلال

النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي، بشكلٍ رسمي.
صفقة مالكوم كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ60 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.
ومع الزعيم الهلالي.. سجل مالكوم 47 هدفًا وصنع 41 آخرين؛ وذلك خلال 139 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.
وتوّج مالكوم بـ5 ألقاب رسمية مع الهلال، منذ صيف 2023 وحتى الآن؛ وهي: "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين (مرتين) والسوبر السعودي (مرتين)".