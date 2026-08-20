هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Al Hilal v Al Ittihad: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

بـ"كلمتين صادمتين".. مالكوم يوجه رسالة غير مباشرة للهلال

الهلال
مالكوم
الجزيرة
الدرعية
دوري روشن السعودي

ماذا قال مالكوم؟!

يبدو أن النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، يشعر بغضب شديد للغاية؛ وذلك من طريقة تعامُل إدارة نادي الهلال معه، خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

الهلال حاول التخلص من مالكوم، طوال صيف العام الحالي؛ ليتوصل اللاعب إلى اتفاق مع نادي الجزيرة الإماراتي، في النهاية.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!

  • أكثر شيء يزعج مالكوم حاليًا

    وفي هذا السياق.. انتشر مقطع فيديو للنجم البرازيلي مالكوم أوليفيرا، مساء اليوم الخميس؛ وذلك بالتزامن مع ملف رحيله من عملاق الرياض الهلال، واتفاقه مع نادي الجزيرة الإماراتي.

    وتم سؤال مالكوم خلال هذا المقطع، عن أكثر شيء يزعجه في الوقت الحالي.

    هُنا.. رد النجم البرازيلي البالغ من العمر 29 سنة، على السؤال - سالف الذكر -؛ قائلًا: "نكران الجميل".

    • إعلان
  • Al Hilal v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    رسالة مالكوم "الغاضبة" موجهة للهلال!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر.. يبدو أن النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا؛ كان يرغب في الاستمرار مع عملاق الرياض الهلال، خلال الموسم الرياضي الحالي.

    نعم.. هذا الأمر صرح به مالكوم نفسه؛ عندما أكد في وقتٍ سابق، أنه يخطط لإكمال عقده الممتد حتى 30 يونيو 2027.

    لذا من الواضح أن إجبار إدارة الهلال للنجم البرازيلي، على الرحيل في صيف العام الحالي، قد أغضبه بشدة؛ ليظهر في مقطع الفيديو - سالف الذكر -، والذي تحدث فيه عن "نكران الجميل".

  • Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    تحول صفقة مالكوم من الدرعية إلى الجزيرة

    المثير في الأمر أن النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا، كان قريبًا جدًا من الانتقال إلى نادي الدرعية، الصاعد حديثًا إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.

    وبالفعل.. أكدت الكثير من المصادر الموثوقة، اتفاق عملاق الرياض الهلال مع الدرعية؛ قبل أن تتحوّل الصفقة إلى نادي الجزيرة الإماراتي، بشكلٍ مفاجئ.

    وحتى الآن لم يظهر سبب تحول الصفقة؛ إلا أنه على الأغلب.. النجم البرازيلي رفض فكرة اللعب في الدرعية، مفضلًا الذهاب إلى الملاعب الإماراتية.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Al-Hilal v Al-Kholood - Saudi Arabia King's Cup FinalGetty Images Sport

    مسيرة مالكوم دي أوليفيرا مع الهلال

    النجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا البالغ من العمر 29 سنة، انضم إلى عملاق الرياض الهلال صيف 2023؛ قادمًا من صفوف نادي زينيت سانت بطرسبرج الروسي، بشكلٍ رسمي.

    صفقة مالكوم كلفت خزينة الهلال، مبلغًا ماليًا يُقدر بـ60 مليون يورو؛ بينما وقع اللاعب على عقود تربطه بالفريق الأول، حتى 30 يونيو 2027.

    ومع الزعيم الهلالي.. سجل مالكوم 47 هدفًا وصنع 41 آخرين؛ وذلك خلال 139 مباراة رسمية، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

    وتوّج مالكوم بـ5 ألقاب رسمية مع الهلال، منذ صيف 2023 وحتى الآن؛ وهي: "دوري روشن السعودي، كأس خادم الحرمين الشريفين (مرتين) والسوبر السعودي (مرتين)".